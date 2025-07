Milo Rau: "Me obsesiona la violencia porque no la entiendo"

El premiado director suizo Milo Rau, tan controvertido como comprometido con la idea del arte como herramienta de transformación social, participa en el Festival Grec por partida doble. Este domingo ha estado en el CCCB en un coloquio tras el pase de 'The New Gospel' ('El Nuevo Evangelio') un filme que dio voz a migrantes africanos explotados en el Sur de Italia. Con ellos reinterpretó la historia de Jesucristo con ojos del siglo XXI con el primer mesías negro de la historia encarnado por el activista camerunés Yvan Sagnet, presente también en el CCCB. Hoy en día sigue luchando por precios justos y condiciones de vida dignas para los jornaleros que trabajan el campo.

Rau, artista y activista estrena este lunes en Barcelona 'Medea's Kinderen', una controvertida versión de 'Medea' en el Lliure de Montjuïc. El director ha reescrito la tragedia griega de Eurípides para conectarla con un crimen protagonizado por una mujer que asesinó a sus cinco hijos en Bélgica e intentó suicidarse después. Su versión da voz a los niños que protagonizan la obra y dan su punto de vista. Algunos espectadores no han podido aguantar la recreación en los infanticidios y han abandonado la sala antes de caer el telón. "Me obsesiona la violencia porque no la entiendo", señala.

Un momento de 'Medea's kinderen'. / Michiel Devijver

"Siempre me ha interesado la violencia: tanto social como política, física o su representación. A nivel filosófico también. Aquí vemos a cinco niños asesinados lentamente. Hay gente que ha vomita, que se desmaya, que deja la sala...". Y añade: "Puedes hablar mucho de un caso como este pero ver los asesinatos lo cambia todo porque es algo difícil de entender, incluso entender por qué los enseñamos. Pero la catarsis llega a través de la violencia. Mira Cristo, tuvieron que crucificarle para hacer entender que hay otra vida." Considera que las escenas violentas "te pueden remover de manera muy profunda, mucho más que el sexo o que un discurso político".

No es la primera vez que trabaja con niños, ya lo hizo en otra obra que se vio en el Lliure, 'Five easy pieces' en 2017, inspirado en la truculenta historia de Marc Dutroux, el asesino de niños que conmocionó Bélgica en los años noventa.¿Qué le aporta como director trabajar con niños? "Ofrecen otra mirada. Además, con ellos la autenticidad y artificialidad del teatro se hace muy patente, se combina de una manera brutal. Yo no los uso como decoración en mis obras. He trabajado año y medio con ellos y tengo dos equipos diferentes que van de gira ", ha explicado este domingo poco antes de acudir al CCCB. "En 'Medea' quería darles voz porque en los clásicos griegos habla todo el mundo, todo tipo de gente, incluso animales, pero ellos no".

Caso Pelicot a escena

Acaba de llegar del Festival de Aviñón donde ha estrenado una versión cuatro horas y media de 'The Pelicot Trial. Tribute to Gisèle Pelicot' donde rinde homenaje a la mujer que ha querido cambiar la vergüenza de lado llevando a juicio a todos aquellos que la violaron mientras estaba inconsciente. Un caso ocurrido no lejos de donde se representó que ha sacudido la sociedad francesa y ha tenido una enorme repercusión internacional.

"Hemos reconstruido el juicio pero la obra va más allá". Mucha gente participó en esta única función incluso algunos de los especialistas que participaron en el juicio. Las entradas se vendieron volando y el montaje se retransmitió con cuatro cámaras para llegar a más gente, algo que también se hará cuando viaje. Ahora, prepara un formato diferente para llevarlo de gira. Lisboa, Varsovia, Belgrado, Nueva York y París.... "Es posible que también venga a Barcelona. Hay que decidir si queremos que gire mucho o es mejor publicar la obra". En escena requiere de entre 30 y 50 personas. "Nunca he visto una obra que fuera un acto político tan claro: nadie se ha negado a participar en ella pese al poco tiempo para ensayos. Cada uno sentía que no podía fallar y quería hacerlo lo mejor posible. Ha sido toda una experiencia".

Cuando rodó 'El Nuevo Evangelio' el plan inicial no era hacer una película sobre la lucha de los migrantes africanos por sus derechos en Europa. Pero surgió cuando vio la situación en Caserta, donde las mafias explotaban a los migrantes. No lo dudó: pasó a la acción. No es la primera vez ni será a última que una textos reverenciados con problemáticas actuales. Ya lo hizo con 'Antígona en la Amazonia' y 'Orestes en Mosul'. "Utilizar clásicos ayuda a amplificar los temas y a trascender. Ya lo hizo Pasolini que utilizaba muchas referencias clásicas", recuerda. "Los clásicos están en la base de todos los conflictos e historias que explicamos. Son un espejo donde mirarnos".

Un fotograma de 'The New Gospel', el filme documental de Milo Rau. / EPC

Mientras unos creadores culpan al capitalismo de todo, Rau considera que "el capitalismo no es malo en sí mismo. Otra cosa es lo que hacen los lobbies las grandes multinacionales financieras. Pero no veo otro sistema donde hay un mercado libre. El comunismo fue una utopía. Si el consumidor empieza a tener más control puede haber una transformación democrática del capitalismo".

Si algo le preocupa es el auge de la ultraderecha en la Unión Europea. "El Este de Europa ya no es democrático pero en Occidente aún tenemos la ilusión que la democracia lo aguanta todo. ¡Ninguno de mis amigos rusos pensaron que volverían a vivir bajo una dictadura en su país después de lo que pasaron! El fascismo vuelve. La retórica cambia pero la idea es la misma. Y hoy con los medios que hay para influenciar a la gente no sé cómo vamos a pararlo".