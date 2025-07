Mario Banushi, estrella emergente del teatro sin palabras, debuta en el Festival Grec con 'Mami'

"Llegué al mundo del teatro por casualidad. Una amiga mía se apuntó a estudiar Artes Escénicas. Yo no sabía ni que existía y fui a acompañarla. Así empezó todo, por casualidad", explica Mario Banushi, la nueva estrella del teatro griego, un joven de 26 años con raíces albanesas nacido en el seno de una familia humilde que emigró a Grecia. Banushi, que tuvo como profesor a Christoph Papadopoulos, que recientemente estuvo en el Mercat de les Flors, se estrena este martes en ese mismo local con 'Mami', su tercera creación de gran formato de teatro sin palabras construido con bellas y potentes imágenes. "No sigo unas reglas determinadas, no me gusta distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es algo que el público debe decidir. Mis obras son muy abiertas, en algún modo son como un sueño. Puedes entenderlo o no, ver una cosa u otra".

'Mami', que significa madre en albanés, no habla de su madre biológica, sino del concepto de madre, "de todas aquellas personas que han sido una madre para mí". Su abuela, con la que se crió en Albania hasta los 6 años porque su madre tenía dificultades para cuidar de él y de sus hermanas mayores en Grecia, aparece en la obra. Pero también hay referencias a su madrastra, la mujer que se casó con su padre después de divorciarse, a quien dedicó 'Goodbye, Lindita'. Para Banushi, 'mami' es un concepto amplio que incluye a todas las personas que han cuidado de él, independientemente de si son hombres o mujeres. "Una madre pueden ser muchas cosas; no quería ser muy específico, sino abrir ese concepto", comenta.

Un lenguaje universal

"Trabajar solo con imágenes, sonidos y luces no es sencillo. Pero no estoy acostumbrado a trabajar con palabras. Me gusta el silencio. También dibujar. Siempre he hecho espectáculos sin palabras: es un lenguaje universal, que llega a todo el mundo, sea de donde sea. Todo el mundo lo entiende". Como los dibujos, un lenguaje universal del que parte para elaborar los guiones de sus espectáculos. Los dos anteriores, 'Goodbye, Lindita' y 'Taverna Miresia', dedicado a su padre, todavía los mantiene en catálogo.

"Lo que me gusta del teatro es que en él puedo serlo todo: griego, albanés... Puedo ser lo que quiera. Es lo bueno de ser artista". Sin embargo, tanto Grecia como Albania cobran una fuerza increíble en sus obras. "Todas mis obras son muy íntimas, hablan de mi vida personal porque siento la necesidad de hablar de mi familia", comenta este creador que, en la cercanía del trato personal, es más bien tímido.

El compositor con el que colaboró en esa 'Taverna Miresia', Jeph Vanger, también se ha encargado de la música de 'Mami', una banda sonora empapada en "sonidos balcánicos, polifonías, música albanesa y sonidos que me recuerdan al sitio donde me crie". Toda la puesta en escena está imbuida por recuerdos de su infancia. "Es una obra muy personal, llena de referencias muy familiares para mí pero que son un descubrimiento para gente de otros lugares que se encontrará con colores, sonidos y rituales que no conoce", señala. Esta es su tercera pieza de gran formato, una gran coproducción internacional que se estrenó en Atenas y que acaba de verse en el Festival de Aviñón. "Las familias de emigrantes están llenas de historias. Me encanta ver los álbumes de fotos y escucharlas. Para mí es lo que cuentan es como si escuchara a Shakespeare o a Chéjov. Son mis propios clásicos".

Su compañía es también su familia ahora. "Sin ellos, sin su imaginación y su entrega, mi trabajo no tendría alma, ni cuerpo. Forman una combinación de gente variada, donde hay desde actores y bailarines a personas que no habían hecho nunca teatro. Igual que me gusta que cualquier persona del público pueda sentirse a gusto viendo mis espectáculos, quiero trabajar con gente que no necesariamente sea profesional, gente que ame el arte y quiera formar parte de él". En 'Mami', a excepción de Efychia Stefanou, que había estado en sus anteriores trabajos, el resto del reparto es nuevo. "Me gusta trabajar con intérpretes con edades y personalidades diferentes".