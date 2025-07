Revisionar 'Perdidos', recordar a Daniel Defoe, sobrevivir a un accidente de avión y empezar de nuevo

En 1999, Chuck Palahniuk, ya saben, ese escritor que el mundo conoce por 'El club de la lucha' —es el autor de la novela en la que se basó la película en la que Brad Pitt y Edward Norton eran una cabeza dividida en dos—, publicó una novela, 'Superviviente', que transcurría íntegramente en un avión. ¿Un avión?, se preguntarán. ¿Y en qué consistía? ¿En no llegar nunca a destino? No. Consistía en un tipo, el protagonista, un alguien macabramente desesperado —Palahniuk dijo que sus novelas eran como el después de un accidente en el que despiertas agonizando y esperando que alguien te salve—, que le dictaba su vida a la caja negra de un avión que está a punto de estrellarse en el desierto australiano. Y el tipo en cuestión, Tender Branson, es su único pasajero.

Pensé en ella el otro día cuando me topé con un videojuego de 'Perdidos', la serie de televisión de J.J. Abrams —cuya hija, por cierto, pasó por el MadCool madrileño, en tanto estrella de algún tipo de ultimísimo indie rock— y Damon Lindelof, entre las reliquias que ofrecía un vendedor de segunda mano en la Semana Negra de Gijón. Pensé en toda la ficción que parte de un accidente de avión —y podría listarles una colección creciente, en la que siempre ocupará un lugar central la nouvelle de Stephen King 'Los lagolieros', incluida en el volumen 'Las dos después de medianoche', y uno de los puntos de partida de 'Perdidos'—, y en su condición de actualización del mito del náufrago. Luego pensé en que Douglas Coupland, de quien acaba de rescatarse Microsiervos, es el autor de mi favorito.

Pero antes de hablar de él, dejénme que les explique una cosa. Dos, en realidad. Una tiene que ver con los guiños al respecto que hay en 'Perdidos'. Están por todas partes. Después de todo, es un grupo de náufragos, y cada uno tiene una razón para estar en ese lugar, y lo vive, a su manera, en una soledad infinita, porque es un desconocido para el resto, ¿y acaso no estamos solos cuando nadie nos conoce? Lo estamos. Pero de entre todos los guiños, me llama la atención el hecho de que Rosseau, esa mujer que lleva en la isla 16 años cuando el avión de los protagonistas se estrella, se llame, como Defoe, el autor de 'Robinson Crusoe', Danielle (en femenino en su caso). La otra cosa tiene que ver con Matthew Fox, Jack, el médico y el primer ojo que se abre en la pantalla, ¿dónde está?

Resulta que el último gran héroe —todo en la construcción del personaje de Jack repele: es paternalista y engreído, pero su engreimiento pasa por perfección y martirismo, por algún tipo de santidad alienante, y el mundo a su alrededor es un nido de estúpidos que jamás estarán a su nivel— se subió el 28 de agosto de 2011 a un autobús y le pegó a la conductora. Quién sabe por qué. Él lo negó, por supuesto. Pero Dominic Monaghan —Charlie, el encantador y, al principio, autodestructivo, inglés indie star—, su compañero en la serie, se apresuró a añadir algo que jamás ha sido discutido y que le ha hecho desaparecer de la faz de la Tierra. Lo que Monagan añadió, vía Twitter, fue: "No es un caso aislado. Pega a las mujeres. A menudo". Y sí, Jack, Matthew Fox, desapareció.

Pero retrocedamos y volvamos al avión, y a la actualización del mito del náufrago, y ese epicentro de Robinson Crusoe que constituye el hecho de dar con una huella en la arena que no es la nuestra. ¿De quién es esa huella? 'Perdidos' insiste, en su deliciosa construcción en bucle, el tiempo y el espacio colisionando —nadie puede escapar de su propia historia, esté donde esté—, en dar con una huella distinta cada vez. Pero no deja de ser una huella. La huella del otro. En la novela de Douglas Coupland que reelabora el mito, algo llamado 'Miss Wyoming' (2000), que aún no ha sido traducida, la protagonista es una ex actriz infantil, ahora actriz de serie B, llamada Susan, que viaja en un avión que se estrella. Y el lugar al que va a parar no es una isla sino otra vida.

Como única superviviente del accidente, Susan Colgate puede volver a empezar, en un mundo que, aunque la recuerda, da por hecho que ya no se encuentra en él, por lo que incluso puede fingir que se parece más de la cuenta a la famosa actriz. No deja de ser aquello que Robinson Crusoe es: la partida desde otro lugar. Un uno mismo puro y al margen, en un mundo que se ha vuelto irreconocible y para el que has dejado de importar. Como todo lo que toca Coupland, tiene un aire de regreso a los 90 —no en vano es el inventor de la Generación X, que primero fue una novela y luego una etiqueta— que también podría considerarse ideal para revivir la posibilidad de esa huella que estuvo aquí antes que tú. No se pierdan 'Microsiervos'. No hay aviones, pero sí supervivientes.