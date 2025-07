Lev Grossman: "Si hubo un Arturo real, se ha perdido para siempre"

Lev Grossman (Concord, 1969), se tomó un largo periodo de ‘reset’ tras la trilogía ‘Los magos’, que se convirtió en una serie de TV de cinco temporadas. Le costó diez años documentarse y decidir qué rumbo debía seguir su interpretación de las leyendas artúricas en ‘La Espada fulgurante’ (Destino). Esta semana ha presentado su libro en el Festival Celsius de Avilés.

¿Qué hizo en esos 10 años?

Todavía me resulta difícil explicar por qué me quedé tan atascado. Hay una larga tradición y sientes que tienes que leerlo todo para entender a Arturo. Es como una larga secuencia matemática. ¿Cuál es el siguiente término lógico de la serie? Y por primera vez tuve que investigar. ¿Qué era este mundo en el que vivía? Los romanos acababan de abandonar Britania. La tierra era un caos. Había ruinas por todas partes. Además, personalmente, mi padre murió en 2013 y necesitaba pensar en ser padre e hijo. No hay buenos padres en esta historia. El padre de Arturo, Uther, era un monstruo. Arturo fue un buen rey, pero fue un padre terrible.

Y mal gobernante. Despista que la primera cita sea de Monty Python (hay cierto sentido del humor en el libro, pero no es una comedia) pero lo importante es lo que dice: que una mujer rarita vaya repartiendo espadas no es un buen fundamento para un sistema de gobierno.

Monty Python eran muy inteligentes. Creo que algo que me atrajo de Arturo fue lo absurdo que es en algunos aspectos. Las lagunas, los vacíos en el mundo de Arturo y cómo llenarlos y explicarlos, como lo que sucede después de su muerte, por ejemplo. Y me di cuenta de que quería contarla.

Desde el principio en el ciclo artúrico todo es reescritura en que se mezclan leyendas célticas, el hundimiento de la Britania romana y la caballería medieval. Pero en los últimos años se ha tendido a intentar buscar la realidad histórica tras el mito. Como Bernard Cornwell.

Sí, y Mary Stewart. Me encantaban, pero yo quería al Arturo romántico, no el histórico. Quería al Arturo con toda la magia, las hadas y los ángeles. Quería un Arturo fantástico que incorporara todo eso. Le debe mucho a Tennyson, a Chrétien de Troyes. Quería a Arturo con toda esa rareza. El mundo de Arturo es eso, está animado por el poder de Dios y también por el poder de las hadas. Y no encajan. No son compatibles.

No tiene manías en disfrutar en el anacronismo. Tenemos esa Britania abandonada por Roma que usted califica a veces de posapocalíptica.

Sí, muy posapocalíptica y poscolonial. Fue una de las cosas que me emocionó cuando empecé a investigar la historia. Que Arturo viviera en este mundo poscolonial con todas las ruinas a su alrededor, que durante siglos sirvieron de cantera. Por eso quería que Camelot estuviese construida sobre un fuerte romano.

Ayer Edward Carey nos decía que lo que estaba viviendo en EEUU era la destrucción de un país. ¿Hay una conexión con lo que sucede ahora? ¿O estoy exagerando?

No, en absoluto. El primer trabajo de Arturo es echar a los sajones, nada de inmigrantes, Gran Bretaña para los britones. Y al mismo tiempo cree que gobierna un país cristiano y con un solo pueblo. Y descubre que su propio país esta dividido, es un país complejo que no comprende. Tiene que aprender que todo seguirá cambiando. En realidad los sajones eran refugiados climáticos, huyendo de unas tierras que se inundaban. Sí, llegaron guerreros, pero también familias. Incluso los celtas, el pueblo de Arturo, llevaban en Gran Bretaña quizás mil años, y relevaron a quienes vivían allí antes. Y eso no forma parte de la historia de Arturo, pero quería intentar incorporarlo.

Mete en la olla todos los elementos del mito artúrico. ¿No se planteó optar por hacerlo más coherente?

Es una de las razones por las que me llevó diez años. Al principio no me sentía cómodo. Y quería averiguar exactamente cómo sucedió, buscar el Arturo original. Pero nunca ha sido una historia histórica. Siempre ha sido una mezcla de pequeños fragmentos sacados de todas partes. Luego lo entendí, me encantó y era parte de la diversión. Si volvemos a esos antiguos fragmentos de poemas orales galeses… si hubo un Arturo real, se ha perdido para siempre y solo tendremos ecos de él.

Convierte en protagonistas a actores secundarios, caballeros olvidados de la Mesa Redonda.

En parte porque eran historias nuevas que nunca se habían contado. Como Sir Dagonet, el bufón del que se ríen cuando sube a su caballo. Y eso es todo lo que se dice de él. Y por supuesto, había caballeros gays.

Y reyes.

Sí. T. H. White era gay pero no podía escribir sobre ello en sus novelas sobre Camelot. Pero ahora podemos contar esa historia, y es una historia increíble y muy humana. La idea de ser un caballero, ser fuerte, pero tener algo dentro de ti de lo que nunca puedes hablar y de lo que se supone que debes avergonzarte. Todos esos hombres pasando tanto tiempo juntos en el Gran Sala… claro, si fueras gay, ahí es donde querrías estar. E incluso en Mallory, los caballeros se visten de mujer un par de veces solo por diversión. Es una gran broma. Pero, por supuesto, siempre hay algo más. De nuevo, debe haber sido parte de la vida.

Su Merlín no es el de T. H. White, ni el de Disney inspirado en él.

Me encanta el Merlín de T. H. White, el buen Merlín. Pero si observas su historia, si observas su carácter, obviamente hay algo malo en él. Es el único druida vivo. ¿Qué trato hizo para salvar su vida? Y luego su trato con las mujeres es simplemente terrible.

Hablemos de las mujeres, Ginebra, Nimue, Morgana.

Son las supervivientes, Morgana es quien lleva a Arturo a Avalon. Tienen una especie de fuerza,su poder es diferente al de los hombres. Siempre odié el personaje de Ginebra en T. H. White, porque parecía ser un juguete de hombres poderosos, inconsciente de las consecuencias de sus actos. Quería una Ginebra que era la persona más inteligente de Gran Bretaña.