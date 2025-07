¿Leer nos volverá mejores?, por Gonzalo Torné

¿Leer nos vuelve buenas personas? El debate, uno de los favoritos de la prensa cultural, regresa de manera recurrente, y nunca deja de sorprenderme la virulencia con la que se niega la posibilidad de que la lectura contribuya a volvernos “más buenos”. La enérgica oposición suele avanzar por dos vías paralelas: por un lado se trata de señalar diversas figuras históricas nefastas (es de suponer que con conocidos personales y anónimos en la cabeza) que eran reconocidos lectores; y por otra (la conocida como “paradoja de mi tío Blas”) mencionar a un familiar que pese a ser muy buena persona, apenas tuvo acceso a los libros ni posibilidad de cultivar la afición a la lectura. ¿Es que vamos también a convertir la bondad en un privilegio intelectual, vamos a vetar su acceso a las personas sencillas, a tantos trabajadores que no disfrutado del tiempo necesario para dedicarse a un lujo como la lectura?

Creo que ambos argumentos parten del mismo presupuesto equivocado y se sostienen sobre una noción imprecisa. Empecemos por el supuesto: de lo que se trataría con la lectura no es de ser “más bueno” que los demás sino de alcanzar una mejor versión de sí mismo. No es una competición sino una mejora. De manera que no se trata de comparar de manera ventajista nuestra bondad con la de nuestro tío Blas. Y tampoco la mención de decenas de villanos con lecturas impediría que la lectura nos fuese beneficiosa para muchos.

Un club de lectura para niños en la Biblioteca de Figueres. / Borja Balsera

En cuanto a las imprecisiones creo que la más importante afecta a la palabra “bondad”, con su carga de beatería, y esa sensación indeleble de que cuando aceptamos entrar en su campo semántico se incrementan las posibilidades de que nos riñan. La idea de bondad asociada a lectura, así, sin matices, es, reconozcámoslo, disuasoria. Quizás la idea tendría más acogida si pensáramos en la posibilidad de que la lectura nos “mejore”. ¿En qué sentido? Aquí van algunas ideas: en el de ser más conscientes de nuestras posibilidades, en el de barrer el miedo, en el de desarrollar una mirada más amplia y una comprensión más afinada de las posibilidades de la vida. Leer nos vuelve más sensibles y empáticos, pero también menos inocentes y efectivos. Direcciones en las que nuestro tío Blas hubiese aceptado avanzar, y que sin duda están en la base de que alfabetizarse y acceder al conocimiento libresco sea algo que prácticamente todos los padres desean para sus hijos.

¿Cómo consigue la literatura “mejorarnos” así? Me centro en mi negociado, la novela. La ficción supone una ampliación de la comprensión de uno mismo, pero también de cuanto le rodea, gracias a los exploradores imaginarios conocidos como personajes podemos acceder y meditar a vidas, experiencias y temperamentos con los que no siempre coincidimos en la vida real. Podemos recorrer amplios desarrollos morales, educar nuestra imaginación pulsando diversos deseos y sus peligros asociados. Un examen y puesta a punto de los prejuicios. Todo un universo de conversación íntima y adulta a nuestro alcance.

Claro que todos los lectores tenemos experiencia con ficciones que no cumplen con estos requisitos, que pertenecen al territorio del simple entretenimiento o que incluso nos conducen a sitios contrarios: desarrollos literarios donde nuestra visión se estrecha, la conciencia se debilita y parece que nos embrutecemos.

Y aquí es donde se vislumbra la tentativa de establecer un criterio orientativo para discernir entre mejores y peores lecturas, que no atendiera a sistemas estéticos o morales ajenos sino a la propia sensación de “mejora”, de manera que quién no la experimenta quizás sea porque no está eligiendo bien las ficciones con las que se relaciona. Un criterio que fastidiaría a un mercado literario convencido de que la única sombra de bondad que puede proyectar un libro son sus cifras de ventas.

'Mujer leyendo en el jardín', de Mary Cassatt. / EPC

Otro de los salientes del asunto es que ha calado tanto la idea de que las ficciones no pueden mejorarnos de ninguna manera que en ocasiones parece como si avanzásemos hacia el extremo contrario. Convencidos por los lectores recelosos de que es absurdo tratar de ser “más buenos” con la lectura, y por el mercado literario de que las ideas complejas expulsan a los lectores, muchos escritores optan por ofrecerle al lector lo contrario: un desfile de cinismo, de sensacionalismo, de exhibición del dolor más o menos propio, de estremecedoras (por ingenuas) poses de malote… Por emplear palabras de la novelista Marilynne Robinson “es incalculable lo que se pierde”: los espacios interiores y las interacciones con el entorno que se dejan de explorar a cambio de cumplir con las exigencias de la mansedumbre ramplona de entretener y sacudir, de agarrar al lector de los intestinos y no dejarle escapar, como si los escritores fuesen dogos y los lectores conejos masoquistas.

En clave de nuestros debates culturales quizás la célebre “autocensura”, que tan poco recorrido a la vista de la infinita tolerancia de nuestro mercado hacia la violencia y el sexo y toda clase de opiniones, quizás pueda identificarse con el terror íntimo, insuperable, paralizador de tantos novelistas: el de explorar e indagarse, el de ser más complejo, el de comprender más a fondo, para contribuir a la “mejora” de sus lectores.