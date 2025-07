Ariane Hoyos, la 'influencer' que alimenta el huracán literario con su club de lectura mensual

'Influencer', cocreadora de un club de lectura y, sobre todo, amante de la cultura. Ariane Hoyos (1999, Santurzi, Bizkaia) lleva cuatro años dedicándose a las redes sociales para contar historias de su vida cotidiana y cuenta con unos 485.000 seguidores en Instagram y 556.300 en TikTok. Pero si hay una temática que atraviesa todo su contenido, esa es la cultura: desde el cine, pasando por los relatos y, por supuesto, las novelas. Con el tiempo, ese tipo de contenido ha ido ganando protagonismo en sus publicaciones hasta convertirse en el eje central de su perfil, una evolución que la ha llevado a participar en eventos como la ceremonia de los Premios Oscar, donde estuvo haciendo contenido en la alfombra roja de la mano de Movistar.

Uno de sus proyectos más recientes nació en septiembre del año pasado, hace ahora nueve meses. Junto a su mejor amigo -y también creador de contenido- Beñat Azurmendi, puso en marcha un club de lectura pensado como un espacio de encuentro. Ambos, originarios del País Vasco pero afincados en Madrid desde los 21 años, decidieron canalizar su pasión por los libros en una propuesta que uniera comunidad y conversación: "Queríamos crear un espacio donde la gente pudiera hablar de un libro, compartir lo que le ha hecho sentir... y, después, si les apetecía, irse juntas a tomar unas cervezas", explica Hoyos a este diario.

Club de lectura de Ariane Hoyos y Beñat Azurmendi / EPC

Un refugio lector en clave digital (y presencial)

El club, que tiene su propio perfil en Instagram (@aquinohayquienlea), se ha convertido en un espacio seguro para hablar de libros y compartir lecturas. Y, aunque los encuentros presenciales están limitados a doce personas -seleccionadas por sorteo- que se reúnen cada mes en la librería La Fabulosa (Madrid), el proyecto también tiene una versión virtual a través de las redes, pensada para quienes no pueden asistir físicamente pero quieren formar parte de la comunidad.

Club de lectura de Ariane Hoyos y Beñat Azurmendi / EPC

"Estamos muy contentos con la acogida que ha tenido el club, y esto no ha hecho más que empezar", asegura la 'influencer'. Desde el primer día, la comunidad que ya seguía a ambos creadores de contenido ha respondido con entusiasmo a esta iniciativa que pone en el centro la literatura de autoras y autores emergentes, sobre todo del panorama nacional. De hecho, gran parte del éxito inicial se debe al propio perfil de sus fundadores. Ariane ya contaba con una comunidad interesada en la literatura, por lo que anunciar el club en sus redes fue como encender una chispa. "Mucha gente que seguía mis recomendaciones empezó a seguir también al club. Y también hay quienes nos descubren por las lecturas que proponemos. En general, es una comunidad que ya conocía mi contenido cultural", explica.

Nos gusta apostar por libros que no están en todas partes, escritos por autoras que tal vez no son tan conocidas" Ariane Hoyos

Los encuentros suelen durar una hora y media y, siempre que es posible, cuentan con la presencia del autor o autora del libro. Las asistentes son, en su mayoría, mujeres jóvenes de entre 18 y 30 años. Pero el funcionamiento es sencillo: se propone una lectura mensual, se dinamiza la conversación en redes con publicaciones sobre la portada, curiosidades o temas de debate, y se culmina con una reunión presencial a finales de mes. Entre las lecturas destacadas figuran títulos como 'Mala costumbre' (Seix Barral), de Alana S. Portero, además de especiales dedicados a clásicos como Federico García Lorca, que protagonizó la sesión de mayo.

Dar voz a lo que no se ve en el escaparate

Una de las características (y criterios) más destacables del club es escoger una lectura el autor o autora pueda asistir presencialmente al encuentro. "Intentamos que estén con nosotras para responder preguntas y comentar detalles del libro. Nos encantaría invitar también a autoras internacionales, pero de momento no nos es posible", cuenta Ariane. Además, no se limitan a un solo género, puesto que la selección va desde la comedia hasta el thriller, siempre con el foco puesto en descubrir voces nuevas que suelen pasar desapercibidas en espacios como 'booktok', donde dominan los títulos más virales. "Nos gusta apostar por libros que no están en todas partes, escritos por autoras que tal vez no son tan conocidas, pero que merecen ser leídas", concluye.

Club de lectura de Ariane Hoyos y Beñat Azurmendi / EPC

Además, ella misma recalca que las redes sociales enfocadas a la comunidad literaria son una especie de arma a doble filo, porque por un lado es un espacio muy clave para fomentar un hábito como es la lectura, pero por otro también hay riesgos de un enfoque hiperconsumista: "A veces me da la sensación de que hay una tendencia a leer lo último, lo que está de moda, sin que muchas veces ese contenido tenga un valor real", explica. "Pero leer, en cualquier caso, siempre está bien. Y si eso sirve de puerta de entrada, bienvenida sea", concluye Hoyos.

Leer siempre está bien. Y si las redes sociales sirven de puerta de entrada, bienvenidas sean" Ariane Hoyos

En apenas nueve meses, el club ha superado los 20.000 seguidores en Instagram. "En términos de redes sociales no es mucho, pero en términos de lectura es una barbaridad", dice Hoyos. No se marcan metas fijas, pero sí tienen clara su intención de seguir cuidando lo que han construido: un refugio lector en medio de la inmediatez digital. "Es un pequeño oasis. Un espacio seguro, sin pretensiones, donde se puede leer, debatir, crear y, sobre todo, compartir".