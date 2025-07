El 12º Galacticat cierra con un aumento del 40% de espectadores y se consolida como festival de cine generalista

El Galacticat, el festival internacional de cine de Tàrrega y Ponent, cierra este domingo su 12ª edición alcanzando los 1.400 espectadores, un aumento del 40% respecto al año pasado. Según el subdirector del festival, Genís Casanovas, el cambio iniciado hace dos años de una programación centrada en el género fantástico y de terror a una más generalista "ha ayudado a descubrir el certamen a nuevos públicos". Aunque el perfil mayoritario del festival sea el adulto y el profesional, Casanovas ha destacado un aumento del público familiar. Desde el lunes, el certamen ha proyectado cerca de un centenar de cortometrajes, largometrajes y documentales en los cines Majèstic de Tàrrega y en diferentes calles y plazas de la capital del Urgell.

Después de una década de especialización en el cine fantástico y de terror, el año pasado el Galacticat hizo el cambio al cine generalista. "Estamos muy satisfechos de consolidarnos como festival generalista", ha señalado Casanovas, quien también ha explicado que la nueva etapa del festival ha conseguido atraer a nuevos espectadores. "Hemos dado un salto con una programación más ecléctica y variada. El número de espectadores ha crecido sobre todo en las secciones documentales y de animación infantil", ha dicho.

Precisamente, un 10% de los espectadores de este año han sido familias y niños, si bien la irrupción de la nueva sección dedicada al público juvenil 'Facts', también ha sido "satisfactoria". "Repetiremos el próximo año. La sección describe la nueva filosofía del festival de buscar nuevos discursos a la hora de hacer cine", ha apuntado Casanovas. El subdirector del festival también ha destacado que la oportunidad de tratar "de tú a tú" con los directores es una de las cosas más valoradas actualmente por los espectadores.

Precisamente, este carácter cercano también beneficia a los directores que participan en el certamen con sus proyecciones, tal como ha explicado el director Gerald Fillmore, quien ha presentado la comedia romántica 'Amor en toda la cara'. "Me gusta reír y hacer reír y compartir la película con el público me llena el corazón", ha dicho.

El palmarés

El Museo Cal Trepat de Tàrrega ha acogido este domingo la entrega de los premios de las secciones oficiales del festival y del Encuentro de Talentos, el concurso de guiones del Galacticat. La directora de Rosselló (Segrià) Alba Pifarré se ha llevado el Premio del Público al mejor largometraje por su documental 'Parirem sense por', que aborda el parto y la maternidad. El leridano Joel Munu ha ganado el Premio al Mejor Cortometraje de Género Libre con 'El hombre que mató a Terry Gilliam'. El premio a la mejor película ha sido para 'Lujuria', largometraje del mexicano Iñaki Aguilar que gira en torno a las sectas y la represión sexual en formato thriller. El film, de hecho, se estrenó mundialmente en el Galacticat el sábado.

En cuanto a las otras secciones oficiales, el premio a Mejor Cortometraje de Terror ha sido para el proyecto andorrano 'El Mal Donat', de Alfons Casal y Héctor Mas; el premio a Mejor Cortometraje Fantástico y de Ciencia Ficción lo ha ganado el director José Camargo con 'Interchange'; el galardón a Mejor Cortometraje Documental ha sido para 'Seeds from Kivu', de Néstor López y Carlos Valle; el premio a Mejor Cortometraje Documental Español ha sido otorgado a 'Metacíclica', de Lydia Zimmermann; el de Mejor Cortometraje de Ficción Español ha ido a parar a 'The Fruter and the Husband', de Nacho Bárcena Martín, y el de Mejor Cortometraje de Animación, a 'Les belles cicatrices', de Raphaël Jouzeau. El documental 'La Marsellesa de los Borrachos', de Pablo Gil, se ha llevado el premio a Mejor Largometraje Documental mientras que 'Mierda', de David Fernández, ha recibido el Premio del Público en la sección de cortometrajes.

Cerca de un centenar de proyecciones en siete días

Hasta este domingo por la tarde, en el marco del festival se han proyectado 50 cortometrajes, 20 largometrajes de ficción y una quincena de largometrajes documentales. Los cines Majèstic han concentrado el grueso de la programación, si bien también se proyectarán films en el Teatro Ateneu, la plaza de las Nacions Sense Estat, la plaza Sant Antoni y la avenida Catalunya.

Algunas de las proyecciones más destacadas son 'Parirem sense por' de Alba Pifarré; el documental 'The Human Hibernation' de Anna Cornudella, que llega al Galacticat después de haberse proyectado en la Berlinale; y 'Esto no es Hollywood', el cual explica la historia de los directores Javi, Josemi y Esteban Ibarretxe. Otras proyecciones de la edición han sido 'Las vacaciones de Mr Hulot' de Jaques Tati, 'Arizona Baby' y 'Mon Oble'. También se han proyectado otros clásicos como 'Billy Wilder: El Apartamento', 'Con faldas y a lo loco', 'La loca historia de las galaxias', 'La Pantera Rosa', y 'El Guateque', entre otros.

Además de las proyecciones, el festival también ha acogido diversas actividades relacionadas con el sector audiovisual y cinematográfico estatal, como una visita a diferentes localizaciones de Ponent para presentarlas como futuros escenarios de rodaje.