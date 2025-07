Loles León: "No soy empoderada, soy poderosa"

El pasado abril de 2025, Salvador Illa, president de la Generalitat, entregó a la barcelonesa Loles León la Creu de Sant Jordi, la distinción más importante que otorga el Govern de Catalunya a quienes han aportado algo significativo a la sociedad. Funciona sola en la pantalla aún sin grandes papeles protagonistas, que ni siquiera le gustan, y en la vida es una mujer sola que está encantada con su edad y sus circunstancias, y frente a una mala crítica, aunque duela, se esfuerza en rectificar y mejorar.

-¿Habría esperado alguna vez obtener un premio como ese, cuando se la ha tachado por ahí de catalonófoba?

-Para nada soy eso, falso, ni estoy en contra del independentismo. Nunca me hubiera esperado ese premio, fue mi amigo Joan Estrada, vinculado desde siempre al sector del espectáculo, quien lo promovió. No pienso en estas cosas, los premios no me interesan mucho. Los agradezco, pero a mí lo que me gusta es interpretar papeles. Tengo la cruz en la estantería, abierta en su cajita y va con diploma y pin para la solapa.

-¿Se define políticamente?

-Soy demócrata por los cuatro costados, es el mejor estado de los países y de los individuos, y a mí, que fui del PSUC, hoy me representa el PSOE. No me decepciona lo que está sucediendo en el partido porque no me rijo por lo que se publica, me rijo por la intención de progreso de un país y me gusta lo que ofrece el socialismo en sanidad, educación, salarios, asuntos sociales… No puedes creer todo lo que se publica o dicen en debates, estamos en un momento muy bueno, y la alternativa al actual gobierno es horrorosa para todos los que hemos luchado por la libertad. No podemos ir para atrás.

-¿Le preocupa el tema de la inmigración?

-Tema complicado para unos y beneficioso para otros. Pero sin inmigrantes no sé quién va a cuidar de tu madre, quién va a recoger las basuras, quién va a limpiar la plancha del Frankfurt a altas horas de la noche.... Los españoles también emigramos para mejorar en un momento de la historia, no olvidemos eso.

-¿Tiene miedo de algo?

-No, por eso he llegado hasta donde lo he hecho; este periplo de vida que he hecho sola, con miedo y sin carácter no hubiera sido posible, no hubiera sobrevivido en esta selva. Soy sola, me gusta ser sola, vivo conmigo y ejerzo conmigo, evoluciono conmigo. Ahora no podría vivir con alguien, no me llena. Me vaciaría.

-¿Recuerda aquel primer día que llegó a Madrid para quedarse?

-Fue para ir al Deseo, la productora de los Almodóvar. Llamaba por teléfono día tras día, y al final me dieron cita, era yo muy pesada.Entré dando golpes, soy espontánea, y les hizo gracia a los hermanos, Agustín y Pedro. Fue impactante para los tres, hablamos como amigos de toda la vida. No tenían ningún papel, pero seis años después Pedro me vio en mi espectáculo y me dio uno en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'.

-El resto es historia. ¿Dónde se desenvuelve mejor, comedia, drama, cabaret?

-Todo. Puedo hacerlo todo porque me gusta la actuación en todos los sentidos. Primero veo qué me ofrecen, y si me va a divertir. Si no me gusta pido disculpas y digo no. Me encanta la radio, por cierto, me gustaría hacer un programa nocturno, hablar de la vida, de lo que hay. Me encanta la vida, mi vida, la de los que quiero, estoy bien ahí, a tope. Hay que estar siempre activos.

-¿Cuál ha sido el personaje que más la ha desafiado?

-Desafiado no, pero el de mayor responsabilidad diría que el de 'Átame, porque me pareció que era un momento importante en el cine. En 'Amor de hombre' yo llevaba el peso de toda la película y al terminar dije que no quería más papeles protagonistas, es una responsabilidad muy grande.

-¿Cómo ha logrado su imponente presencia en cartel sin asumir papeles protagonistas?

-Pues no sé, será por mi actitud potente, la presencia, la imagen. A veces me envían un guion muy malo y cuando lo digo me dicen que por eso me lo envían, para que lo mejore y le de potencia.

-¿Tiene mascotas?

-Tenía una gata, ya no está. Me gustan las gatas, nos entendemos mejor que con los gatos, que como son machos son más competitivos y yo ya eso no.

-¿Llora a menudo?

-Bastante. Cuando me ponen en una situación de ternura me emociono y lloro. El león ruge pero al final calla y ayuda a quien lo necesita. Soy una asistenta emocional, y frente a la preocupación de alguien lo suelto todo y voy a socorrer. Mi familia también es así: mi madre, mi abuela, mi hermana… Mi hijo también, es más sentimental aún. La Barceloneta, mi barrio, es solidaria, la Paquita del quinto enseguida te trae comida si hace falta. Los barrios son una familia grande.

-¿Cómo se lleva con la fama a estas alturas de la vida?

-Voy mucho por la calle y me llevo bien, me hago fotos con los taxistas, que llaman a su mujer y me ponen en directo. En la farmacia..., donde sea… me paran matrimonios jóvenes y el niño de cuatro años quiere foto con Milagros “la abuela del cine español”. “Nos cambias la vida, nos das alegrías”, dicen los mayores, esos son mis premios, soy feliz con eso. Eso sí, cuando no te puedes hacer la foto te dicen “eres una borde”.

-¿Qué es lo que más valora?

-La información veraz, el que no seas una ignorante que cree todo lo que le dicen, la educación y el respeto. La dignidad, que hay que trabajarla, mantenerla y cuidarla. Lo mejor de los individuos es la coherencia, nos entenderíamos más si la tuviéramos. Valoraría que la gente no gritara tanto al hablar, a veces habla por teléfono móvil como si el otro estuviera en lo alto de una montaña, es contaminación acústica. Es educación también, hay gente que yo mandaría a un logopeda para que le enseñara a hablar y a no gritar.

-¿Qué parte de Loles León no conoce el gran público?

-Mi vida familiar y con amigos quizás. Pero no soy muy diferente de como me muestro en las entrevistas. Si he de pedir perdón lo pido y digo te quiero cuando lo siento. Los que han hecho de hijos míos en la pantalla me llaman ”mamá” después, como Miren Ibarguren, “mi hija” en La que se avecina.

-¿Son importantes los amigos?

-Son fundamentales, más que los amores. Los amigos quedan y los amores pasan, aunque la selectividad está a la orden del día con los amigos. Conservo amigas del colegio y de juventud, las aviso cuando voy a Barcelona y vamos a la playa enfrente del Club Atlétic Barceloneta y riño a los niños que me tiran arena al pasar.

- ¿Qué le hace perder la paciencia?

-La falta de puntualidad, no puedo con ello, soy enferma de la puntualidad. No entiendo la impuntualidad. Si el taxi tarda cinco minutos, ya reclamo. A veces pierdo las formas con eso, me subo al Empire State.

-¿Su proyecto inmediato como actriz?

-No tengo permiso para contarlo. Pero le cuento que estoy con la temporada 16 y haremos la17 de 'La que se avecina'.

-¿Cómo ve la industria audiovisual actual en España?

-Difícil. No hay ayudas, hay muchos actores y actrices, muchas productoras pequeñas, gente que hace cortos. Mucha gente piensa que vivimos de las subvenciones y a mí no me la han dado nunca una. Piensan que somos unos vagos y eso no es así. El cine español recauda más dinero que la producción de coches. La ignorancia es ilimitada, no deja avanzar ni progresar, y para opinar hay que informarse. No hay criterio porque no hay información, cuando con la yema del dedo te puedes informar, hoy es fácil.

-¿Usa las plataformas digitales y lee?

-Ahora solo Movistar y me he quitado de todas las demás. Antes leía y ahora solo leo guiones y estudio los papeles. Siempre hay que leer, es muy importante leer pero es que no tengo tiempo de nada, caigo rendida. Llevo como siete años haciendo tres o cuatro trabajos a la vez.

-¿Qué consejo le daría a la Loles de 20 años?

-Te quedan tantas aventuras buenas, malas, ideológicas, majestuosas y tanto vaivén que vas a alucinar, come bien y toma vitaminas que te espera una montaña rusa de experiencias.

-¿Qué le queda por hacer que se mueres de ganas?

-Ahora mismo solo quiero irme de vacaciones, llevo diez años sin veranear, empalmando trabajos. Este año puedo y voy a improvisar, me gusta improvisar.

-¿Cuál cree que es su mayor arma de mujer?

-He sido baja y no muy guapa, pero he sido atractiva y sensual y he sabido vender lo que la naturaleza me dio. Mi cerebro es mi mayor arma y mi mejor aliado.

-¿Cree en algún Dios?

-En la Ciencia, en el Universo y en la Naturaleza, que el día que se levante de mal humor nos manda a freír espárragos. La Ciencia salva vidas y el mundo.

-¿Se ha sentido acosada alguna vez?

-Te puedes sentir acosada por el mal trato cuando pides una cita médica en una ventanilla o en la cola de una pescadería. Sexualmente nunca se han propasado porque no soy empoderada, soy poderosa, mi presencia y mi mirada siempre hablan claro.

-¿Lo que más la aburre?

-Los que se quejan siempre. ¡¡¡Actúen!!!