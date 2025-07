Cap Roig vibra con el rock de los escoceses Simple Minds que repasan los grandes éxitos de cuatro décadas de trayectoria

El rock melódico de los escoceses Simple Minds fue el protagonista este viernes en los Jardines de Cap Roig. Los más de 2.400 espectadores, que agotaron las entradas para ver a la banda de Glasgow liderada por Jim Kerr y Charlie Burchill, vibraron con el repaso de sus grandes éxitos en una actuación de hora y media. No faltaron temas como 'Don't you' o 'Belfast Child', que recuerda a las personas que murieron en el conflicto de Irlanda del Norte. Fue uno de los conciertos más esperados en Cap Roig y no decepcionó, con un público entregado con el que Kerr interactuó varias veces durante el espectáculo, saludándolos y animándolos a bailar. La noche se cerró con 'Alive and Kicking' y una gran ovación del público.

Los fans de Simple Minds revivieron los grandes éxitos de la banda británica este viernes en los Jardines de Cap Roig. Fue un concierto de más de hora y media en el que Jim Kerr en la voz y Charlie Burchill en la guitarra, acompañados por el resto de la banda (batería, bajo, otra guitarra y teclados), repasaron los temas que han llevado a la banda de Glasgow a vender miles de discos en sus 40 años de trayectoria, que los ha llevado a tocar en escenarios de todo el mundo.

En Cap Roig, Simple Minds arrancó con un "Bona nit Catalunya" de Kerr y las primeras notas de 'Waterfront', para seguir con 'Once Upon a Time' y 'Oh Jungleland'. Tres temas con los que se metieron al público en el bolsillo y que sirvieron para animarlos a bailar, algo que gran parte de los espectadores hizo con entusiasmo durante buena parte del concierto. Un público que ovacionaba cada una de las canciones de la banda escocesa, que pasó por Cap Roig para exhibir 40 años de carrera de éxitos.

'Let There Be Love', 'Love Song' y 'I Wish You Were Here' sonaron sin pausa entre una y otra, justo antes de enlazar con 'Sanctify Yourself' y 'Themes'. Un solo de batería sirvió para dar paso a uno de los grandes momentos cuando Simple Minds tocó 'Belfast Child', una de las canciones más icónicas de la banda que recuerda el conflicto bélico en Irlanda del Norte. Un momento emocionante en un concierto en el que Simple Minds no se dejó nada en el escenario.

El espectáculo se acercaba a su fin, y el grupo británico enlazó cuatro temas más antes de dejar el escenario. 'Miracle', 'All the Things She Said' y 'See the Lights' precedieron al gran momento de la noche cuando sonaron los acordes de 'Don't You (Forget About Me)', el clásico de la banda que sigue sobreviviendo al paso del tiempo. Una fuerte ovación después de 'Don't You' despidió a Kerr y Burchill del escenario, quienes interactuaron con el público durante todo el concierto.

Pero aún quedaban dos sorpresas más antes de cerrar el espectáculo de Simple Minds en Cap Roig. Los británicos hicieron sonar los acordes de 'Book of Brilliant Things' ante los aplausos de los más de 2.400 espectadores y cerraron la actuación con 'Alive and Kicking'.

Casi el 80% de las entradas vendidas

El de Simple Minds es uno de los varios conciertos de Cap Roig que han agotado las entradas. Además de los escoceses, Antonio Orozco, Rosario, Amaral, Joan Dausà y Lax'n Busto son el resto de espectáculos en los que ya no hay entradas disponibles. En total, el festival supera el 80% de las entradas vendidas.

Este año, además, todos los conciertos tendrán un carácter solidario. A través del programa Cap Roig Solidari, una parte de la recaudación de cada espectáculo se destinará a cinco entidades sociales de Girona y el Baix Empordà: el Centre Ocupacional Tramuntana, la Associació POTS, el Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, la Fundació VIMAR y la Fundació Arcadi Armangué Barceló.