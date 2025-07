Aitana destapa su ’show’ más ambicioso, una febril oda al cambio en el Estadi Olímpic

El culebrón ‘thriller’ del Bernabéu, la serie de Netflix y, sí, un álbum (‘Cuarto azul’) con algunos logros pop consignables, tuvo el efecto perseguido: rotundo concierto-evento, el de Aitana, este sábado en un Estadi Olímpic con 48.000 asistentes, mayoría de chiqui-fans y muchachadas que se proyectan en su flequillo colegial y su aura de chica normalísima y laboriosa. Primera de las tres fechas de ‘Metamorfosis season’ (que el día 30 y 31 se plantará en el Metropolitano de Madrid).

Aitana no disimuló el influjo de Taylor Swift cuando, tras aparecer en escena con novedades como ‘6 de febrero’ (esa melancolía por el amor extraviado), anunció un repaso por “todas” sus ”eras”, un recorrido que le habría gustado estirar hasta las “cuatro y cinco horas”. A ver, se agradeció la contención: en dos horas y 45 minutos ya pudimos constatar su acopio de ‘hits’, su crecimiento como figura dominadora que no deja de ser la vecinita del tercero segunda y su inclinación por el ‘leitmotiv’ de la mutación de piel (a lo Madonna o Taylor).

Crisálida en acción

La mariposa que daba forma al segundo escenario sirvió la metáfora, atendiendo a lo que su madre le decía: “si la crisálida no se abre, no vuela” y ”para crecer, hija mía, hay que cambiar”. El recorrido por los cuatro álbumes fue cronológico con licencias, dejando que ‘Cuarto azul’ (nueve temas) se colara aquí y allá. Cuatro músicos, dos coristas, y veinte bailarines, si bien Aitana podía quedarse sola aguantando miradas y suministrando vacilones primeros planos. Dialéctica de registro casual: “esto es brutal en plan estoy flipando”.

El ciclo solar le sentó bien al ‘show’, con luz diurna en la fase más juvenil, de estética blanca, con sendos duetos: Ana Guerra en ‘Lo malo’ y Josep Montero en ‘La gent que estimo’, de Oques Grasses. Y oscureciendo el cuadro a través de los guitarrazos de ‘11 razones’ y del punk-pop de ‘Tu foto del DNI’. Cuando, tras un intermedio coreográfico (a cuenta de Abba), ‘Los Ángeles’ abrió el generoso tramo de ‘Alpha’, nos topamos con Aitana en su mejor versión, la electrónica y nocturna. También la más fogosa, retozando con ganas en ‘Miamor’.

Ahí casi comenzó otro concierto, con bombas como ‘En el coche’, ‘AQYNE’ y ‘Pensando en ti’, creando un clima febril al que no se ajustó demasiado ese ‘Boig per tu’, de Sau, con Pep Sala como invitado. Pero dijo Aitana que era su canción favorita y la cantó todo el Estadi. ‘Formentera’ y ‘Las babys’ retomaron el hilo en un ‘crescendo’ que condujo a algunas de las mejores cartas recientes, caso de ‘Segundo intento’ y ‘La chica perfecta’, en un bis que, contraviniendo los usos y costumbres del espectáculo, no miró al pasado sino al presente, que es allí donde a Aitana le gusta vivir.