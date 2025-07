Mel Ömana, la voz salvaje que mezcla géneros, empoderamiento y ricura

Como si de una epifanía se tratara, sus padres la llamaron Melodía pero ahora todo el mundo la conoce como Mel Ömana. Nacida un 12 de septiembre de 1989 en Las Palmas de Gran Canaria, María Melodía Pérez Castillo es una artista multidisciplinar: cantante, compositora, bailarina, productora y actriz, destaca por cruzar líneas impuestas dentro del género musical. Su sonido fusiona soul, reggae, funk, hip-hop, son cubano e incluso toques de tango o bolero y aúna en su estilo música de raíz y vanguardia.

No fue hasta 2025 que dio el gran salto a la fama con su paso por el Benidorm Fest 2025 y su carrera ganó mayor repercusión. Desde Gran Canaria hasta Benidorm, ahora es el turno del Pride Barcelona. Y es que este sábado 19 de julio la artista llenará el Passeig Lluís Companys con algunas de sus canciones como ‘I’m a Queen’, ‘Malcriá’ o ‘Adiós’, entre muchas otras.

Sus referentes son de lo más variados, de Hurricane G, pasando por Amy Winehouse a la música latina. Versátil y polifacética, se nota en cómo cruza géneros: del hip-hop al bolero, del funk al tango…. Pero, sobre todo, hay un tema que siempre está presente en su discurso: el empoderamiento. “Soy muy romántica, pero también estoy muy conectada con la rabia y la ira, me parecen emociones interesantes para investigar a la hora de componer, pero siempre usándolas en favor a empoderarte, a superarte. En el amor, en el desamor, en la sexualidad, en todo un poco, pero siempre desde el empoderamiento.”

Trayectoria: de Melodía a Mel Ömana

El nacimiento de Mel Ömana no se dio en medio de un estudio de grabación; es más, se trata de un proyecto mucho más íntimo y personal. Fue en 2019, durante un ataque de ansiedad en Lisboa, cuando empezó todo. “Me fui a terminar mi segunda carrera porque venía de un contexto en el que la gente de mi alrededor, con todo el amor del mundo, me decía: tía, estudia que vivir del arte es difícil. A día de hoy me dedico al arte y efectivamente es difícil”.

Sin embargo, es alguien que siempre ha estado conectada con la música. Antes de eso formó parte de bandas de punk, de jazz, de rock… Hasta que un día en Lisboa decidió sacar su primera canción, que rápidamente fue abrazada en Canarias. Ahora, echa la vista atrás y recuerda ese momento como el punto de no retorno. “Desde mi primera canción sentí que esto iba en serio. Lo tuve clarísimo”.

‘I’m a Queen’: himno del Benidorm Fest

El gran saltó llegó de la mano del Benidorm Fest 2025. “Ese escenario me acojonó. Pero trabajé mucho y dediqué muchas horas.”, confiesa la cantante. Con su tema ‘I’m a Queen’, definido por ella misma como “un potaje de géneros”, Mel Ömana irrumpió en los escenarios del festival colocándose como una de las favoritas. A raíz de aquí, su carrera tomó vuelo. “Fue un despegue, fue una apertura, fue romper el techo de Canarias, fue conectar con un público mucho más amplio”, relata la finalista del Benidorm Fest.

Y es que la canaria no solo sorprendió con una puesta en escena única, sino que además presentó un insólito “potajito” de géneros. “Comenzamos componiendo una línea de tango y un bolero, y luego empezamos a añadir sonidos raíz y otros más mainstream. Así que fue como un potajito rico”.

Su paso por el festival terminó cuando quedó 4ª en la gran final, con 117 puntos. Aun así, ella explica que se sintió ganadora. “Fui la más votada en la semifinal y el público conectó muchísimo. Pudieron conectar con todo mi trabajo y la sensibilidad artística que había sobre el escenario. Por lo que ya me sentí ganadora”.

Y a pesar de que fuera una experiencia única e irrepetible, Mel Ömana revela que tiene muchas ganas de volver. “Me quedé con la espinita de representar a los españoles en Eurovisión”.

Ahora: Barcelona, el Pride y ricura

Este sábado 19 de julio, la artista aterriza en el escenario Lluís Companys del Pride de Barcelona, un espacio en el que su propuesta de empoderamiento y diversidad casa a la perfección. ”El mensaje que quiero transmitir es empoderamiento, libertad, lucha, determinación y diversión también. Porque no todo siempre es tan profundo. Divertirte, bailar…”

Será la primera vez que toca en Barcelona -ciudad que le encanta y en la que vivió- por lo que la emoción es evidente.

“El Pride es un escenario que debe existir, hasta que algún día deje de existir, porque significará que viviremos en un mundo más tolerante. Yo soy Pride también, entonces estar ahí es muy guay”, apunta Mel Ömana.

Futuro: giras, más giras y nuevos proyectos

Desde de su participación en el Benidorm Fest, Mel Ömana no ha parado. Giras, giras y más giras. Entre la gira de verano y la gira de “otoño-invierno” como la llama ella, además de proyectos y colaboraciones que aún no puede revelar, está más enfocada que nunca. Y si algo tiene claro es “no dar las cosas por sentadas”, “hay que seguir currando”, explica la artista, quien además se describe como una persona muy “luchona y trabajadora”.

En cinco años se imagina haciendo música “ecléctica” y “atemporal”. Le gustaría poder conectar con todos los públicos, “desde un chaval de doce años hasta una señora de ochenta”, expresa la cantautora. "Cuando tenga sesenta años, me gustaría llenar teatros, que me llamen Melsita Dinamita, hacer canciones como las de ahora, pero con guitarra y con una botella de vino al lado”.

Si tuviera que definirse en una palabra, sería “salvaje”. Y Mel Ömana es eso: una artista salvaje de las que no esperan permiso para hacer lo que quiere y siempre se lanza. Una compositora que hace “potajes musicales”, de voz cálida y que con sus letras íntimas explora el amor, el desamor, la sexualidad y el empoderamiento. Desde el romanticismo hasta la rabia y la ira, su música llena todos los rincones y los corazones de sus fans y este sábado también llenará con ella el Passeig Lluís Companys.