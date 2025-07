Martín Oesterheld, nieto del creador de 'El eternauta' desaparecido durante la dictadura argentina: "El comic y la serie se han convertido en símbolo de resistencia"

‘El eternauta’, el cómic dibujado por Francisco Solano López y guionizado por Héctor Germán Oesterheld, es a decir de Ricardo Piglia una de las 100 ficciones fundamentales de la literatura argentina y la única historieta de la lista, pero los numerosos lectores que tuvo en una revista barata cuando se creó entre 1957 y 1959, básicamente chicos de barrios entre burgueses y obreros, conocían perfectamente su importancia.

‘El eternauta’ es la historia de Juan Salvo, un hombre común y corriente que con un traje protector medio ridículo sale a la calle a enfrentarse a una lluvia destructora y a una invasión alienígena. Es también, lo han dicho muchos, una perfecta metáfora de lo que se le venía encima a la Argentina, con ese grupo de amigos jugando a las cartas tranquilamente e ignorando eso tan terrible que les iba a suceder.

Ahora Planeta Cómic, aprovechando el éxito de la adaptación televisiva protagonizada por Ricardo Darín, sirve una excelente edición de aquel éxito devenido en mito. Quien viene a presentarlo y a hablar de su historia es el nieto, Martín Oesterheld, heredero de los derechos del abuelo, productor y consultor creativo de la serie, que criado por su abuela, la aguerrida Elsa Sánchez, tuvo que ver cómo la dictadura militar se llevaba por delante en los 70 no solo a su abuelo, sino también a sus padres y a sus tres tías (dos de ellas embarazadas) y sus respectivas parejas -diez personas en total- todos ellos desaparecidos. No hay muchas familias en las que se hayan dado esa densidad de destrucción tan difícil de soportar, pero Martín no tiembla al contarlo.

¿Cuándo vio a su abuelo por última vez?

En 1977, inmediatamente después de que mis padres fueran asesinados, me llevaron al centro de detención clandestino donde se encontraba. Yo tenía cuatro años y no recuerdo aquel momento como una situación cruel, estaba con él como cualquier otro día e ignoraba que aquello era una despedida. Desde el centro él logró que me llevaran con mi abuela. Mi abuela era gallega y tenía un carácter muy fuerte.

¿Pero ‘gallega’ por española o gallega de Galicia?

Gallega de Pontevedra, los miembros de su familia parecían de roble. Mis abuelos vivían en la casa que Solano dibujó, la casa del inicio de ‘El eternauta’ y que fue asaltada por los militares. Mi abuela se les encaró y logró salvar la biblioteca, los guiones de mi abuelo, los números de la ‘Hora Cero’, la revista donde se publicó el comic -la misma en la que empezó a trabajar Hugo Pratt, el creador del Corto Maltés- y las fotos familiares y se lo llevo todo a la casa de sus padres, donde yo me crie con ella. Allí, años después, gracias a ese tesoro documental pude reconstruir mi historia familiar como un rompecabezas.

Detalle del cómic 'El eternauta', de los años 50, que ha inspirado la serie de Netflix. / EPC

¿El éxito de la serie de Netflix en Argentina y en el resto del mundo supone una especie de reparación póstuma a la memoria de su abuelo?

‘El eternauta’ era un clásico muy reconocido en la Argentina y está muy arraigado a su historia cultural pero también tenía algo de secreto bien guardado y la serie ha devuelto con creces a la historia ese público popular que tuvo el comic cuando se creó. Y sí, claro que hay en ello algo de justicia poética.

Finalmente ‘El eternauta’ no ha sido una novela gráfica inadaptable, como se decía.

Se dijo eso, que era maldita e inadaptable, pero se ha demostrado que no. Lucrecia Martel estuvo involucrada en un proyecto que se arrastra desde hace casi 15 años y finalmente ha llevado a cabo Bruno Stagnaro, pero se necesitaba una producción como la de Netflix para que saliera adelante.

¿Ha habido voces de aficionados al comic que al ver la serie dijeran este no es mi eternauta?

No muchas, la verdad. La serie por un lado y el comic por el otro no compiten entre sí y han creado un universo que, esto es lo más emocionante, se ha convertido en un símbolo de afirmación nacional, no en términos patrioteros, sino como reivindicación de nuestras cosas. Lo que hizo mi abuelo fue desplazar la lógica anglosajona de la ciencia ficción a nuestros propios códigos. La gente ya está cansada de distopías, pero si te las cuentan desde una realidad reconocible y periférica eso abre nuevos sentidos.

Ricardo Darín en la serie de Netflix. / EPC

La historia de ‘El eternauta’ es circular, la de un hombre perdido en el tiempo en busca de su familia, ¿cree que su abuelo quiso hablar con ello de la historia argentina atrapada en el bucle de las crisis y las dictaduras?

Sí, la historia de Argentina es circular pero hay en ella un aspecto más positivo que negativo y tiene que ver con la posibilidad de luchar contra los totalitarismos, poder encontrar un hueco para cambiar las cosas y esa esperanza también mueve el comic. Mi abuelo creó ‘El eternauta’ y veinte años después la junta militar lo hizo desaparecer. La aventura en esos términos tiene una dimensión ética.

El lema de la serie es “Nadie se salva solo” necesariamente debe resonar en la Argentina de Milei, en la que la solidaridad no parece un valor en alza.

Se ha convertido en un símbolo de resistencia, los espectadores ven ahí las muertes de los años 70 y también las de nuestros soldados en las Malvinas, 30.000 muertos por un lado y 500 por otro y es curioso que haya tenido que ser una serie de carácter popular la que ocupe el lugar que los políticos profesionales no han querido ocupar. Es bonito pensar que los comics que en su momento se leían en los colectivos [autobuses] o en el subte [metro] hoy hace que las familias se reúnan a las cuatro de la mañana para ver los capítulos antes que nadie.

Darle al eternauta el rostro de Darín ha sido la jugada maestra de este proyecto, ¿no?

Darín tiene bastantes más años que el Juan Salvo original, pero creo que ha sabido darle al personaje un carácter más derrotado y menos heroico que le va muy bien. Cuando vi el primer material de grabación sentí que gracias a él se alineaba toda la historia.