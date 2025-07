La CBS fulmina el programa de Stephen Colbert, una institución de los 'late night', por criticar el acuerdo entre Paramount y Trump

"The Late Show with Stephen Colbert" terminará en 2026, anunció la cadena CBS, después de que su presentador calificara de "gran soborno" el pago de 16 millones de dólares que Paramount, propietaria del canal, acordó con Donald Trump para evitar un proceso judicial.

CBS explicó en un comunicado que la cancelación fue por criterios financieros "en un contexto desafiante" en la franja nocturna que comienza a las 23H30, después del prime time, y que está dominada por programas de humor satírico que mezclan el entretenimiento con el comentario político.

La cadena descartó que esta decisión tuviera que ver "con el rendimiento del programa, el contenido u otros asuntos que suceden en Paramount".

"El año que viene será nuestra última temporada", anunció el jueves el presentador en "The Late Show with Stephen Colbert" entre abucheos y gritos de descontento del público. "La cadena pondrá fin al programa en mayo" de 2026.

Trump presentó el año pasado una demanda contra Paramount en la que pedía una indemnización de 20.000 millones de dólares alegando que el programa "60 Minutes" de CBS News editó una entrevista a la entonces rival del republicano en las elecciones presidenciales de 2024, la demócrata Kamala Harris, para mejorar su imagen.

Paramount alcanzó este mes un acuerdo por 16 millones de dólares con el presidente estadounidense para zanjar esta demanda a pesar de que el gigante del entretenimiento había dicho que la querella era infundada.

Además de esto, Paramount necesita el beneplácito de la Casa Blanca para cerrar su fusión por 8.000 millones de dólares con Skydance.

Colbert indicó que la decisión del canal no solo pone fin a su programa, "The Late Show with Stephen Colbert", sino que acaba con la franquicia "The Late Show".

Este formato, emitido todas las temporadas desde 1993, ya no tendrá otro presentador. Colbert, quien sucedió al frente del programa al mítico David Letterman, aseveró que no será sustituido "Todo esto va a desaparecer", explicó.

Trump no tardó en mostrar su alegría por la cancelación del programa: "Me encanta que hayan despedido a Colbert. Su talento era incluso menor que sus índices de audiencia", escribió en Truth Social.

Desde el bando demócrata, la senadora Elizabeth Warren criticó. "CBS canceló el programa de Colbert solo TRES DÍAS después de que Colbert denunciara (...) el acuerdo de 16 millones de dólares con Trump, un acuerdo que parece un soborno", escribió en X. "Estados Unidos merece saber si su programa fue cancelado por razones políticas".

En tanto, el presentador del late night de la cadena ABC, Jimmy Kimmel, mostró su apoyo a Colbert: "Te quiero Stephen".