Es la Scala, no la playa

¡Aleluya!, exclamo mientras leo acerca de que la Scala de Milán ha prohibido definitivamente la entrada al teatro con/es “camisetas de tirantes, chanclas o pantalón corto”. Aunque fuera una petición activa desde 2015, el pasotismo de la mayoría de asistentes ha hecho que la dirección se vea obligada a impedir finalmente el paso a toda persona que se presente de esa guisa y, además, no se le reembolsará el dinero de la entrada. A algunos, lo sé, la medida indumentaria se les antojará exagerada e incluso “clasista”. Son los mismos que confunden ropa informal con zarrapastrismo y moda formal con elegancia. Los que te enarbolan la vulgaridad bajo la bandera de la libertad y que, aún yendo de progres, rezuman altas dosis de retrogradismo al considerar en pleno siglo XXI que es el dinero —y no la educación y la honradez— el que te concede la clase.

Acudir a la Scala de Milán ataviado como si fueras a echarte en la playa (en bañador, sin camiseta y sudoroso) no sólo transmite el poco respeto que sientes por el lugar que visitas, el trabajo de los artistas y el resto de asistentes. Es que ir vestido de ese modo trae consigo la misma actitud que mantendrías en la arena. Así, en la Scala de Milán, aparecían latas de cerveza bajo los asientos; gente comiendo, tomándose selfies o incluso atendiendo llamadas durante la función. Y muchos de ellos abandonaban la función en mitad de la obra. Porque si eres incapaz de diferenciar una experiencia en el Liceu que otra en un chiringuito de la Barceloneta, tampoco guardarás interés ni aprecio alguno por el arte y la belleza que en ese escenario se represente.

Considerar que quienes adoptan esta dejadez en las formas son las personas de clase humilde es una solemne estupidez. Los que nos hemos criado en una familia con pocos recursos o hemos vivido auténticas experiencias de estrechez (no me refiero a si tus padres te podían comprar el último iPhone, sino si ese día ibas a poder comer), lo primero que aprendemos es que no nos podemos permitir el lujo de ir por el mundo como si nos hubieran vomitado la ropa encima. Es más, solemos estar bastante ocupados en dar una buena impresión. No por frivolidad, sino por honrar los esfuerzos y la cultura que, a pesar de todas la dificultades, nuestros padres nos dieron batallando contra todos los límites impuestos para nuestro supuesto status social.

Fue el anterior superintendente de la Scala, Dominique Meyer, el que decidió relajar el dress code del teatro. Según confesó, de joven, algunos imbéciles de la Ópera de París lo menospreciaron por vestir “como un obrero”. Y es que como bien advertía John Berger “la arquitectura del traje deforma (delata) al trabajador”. Sin embargo, en esto de la vestimenta, a veces ofreces la mano y te toman la manga… “No es que haya un código de vestimenta, lo importante es que vengan vestidos. Basta con una camiseta”, se apresuraba en aclarar con desesperación una portavoz del teatro a los medios de comunicación. Porque cuando impones reglas indumentarias siempre puede perseguirte el temor a estar limitando la libertad de expresión del otro. Pero nadie está diciendo que no acudas con tejanos, una camisa blanca, unas deportivas, unas Dr. Martens o con traje y corbata. Lo que se persigue es que sea cual sea tu estilo (personalidad) ofrezcas la mejor versión y disponibilidad de ti mismo. “No es la apariencia, es la esencia; no es el dinero, es la educación; no es la ropa, es la clase”, dejó dicho la diseñadora que logró que los ricos anhelaran vestir con la sencillez/distinción de los pobres. Y si no lo entiendes, quizá es porque el clasista seas tú.