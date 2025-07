El mítico álbum ‘Dioptria’, de Pau Riba, inspira un homenaje histórico en el Grec: de La Ludwig Band a Maria del Mar Bonet

Prometedor aquelarre, el que se vislumbra para el martes que viene, 22 de julio, en el Teatre Grec, con el homenaje a esa piedra filosofal del rock catalán que es el doble álbum ‘Dioptria’, de Pau Riba. Un concierto colectivo en el que se ha implicado una quincena de artistas todos ellos tocados por el aura de este cantautor fallecido de cáncer de páncreas el 6 de marzo de 2022, a los 73 años. Se trata de rendir honores a “una piedra angular del rock catalán en un espectáculo intergeneracional”, señala Pol Segarra, director artístico y ejecutivo de esta coproducción a cargo de TRESC, Abacus y el Grec, con producción técnica del Taller de Músics, cuyas entradas están agotadas desde hace semanas.

En ‘Dioptria, 55’, título que hace referencia al 55º aniversario del álbum (cuyo primer volumen se publicó en 1969 y el segundo, en 1970), sonarán sus 14 canciones por parte de otros tantos intérpretes. Ahí estarán, manifestando sus respetos, David Carabén (Mishima), Roger Mas, Lolo Beltrán (la que fue cantante de Pastora), El Petit de Cal Eril, Ivette Nadal y Mau Boada (Esperit!), así como exponentes de las últimas hornadas artísticas, como Rita Payés con Pol Batlle, La Ludwig Band, Remei de Ca la Fresca y el dúo Alosa. También músicos con colaboraron con él, caso de Pascal Comelade, y tres contemporáneos: Oriol Tramvia, Sisa (no en persona, sino con un recitado grabado para la ocasión a título de “contribución galáctica”) y Maria del Mar Bonet. La cantante mallorquina se ha sumado al cartel a última hora y abrirá el espectáculo con una pieza ajena a ‘Dioptria’, el clásico ‘Es fa llarg, es fa llarg esperar’, de Riba, que ella adaptó en su álbum ‘Alenar’ (1977).

De Mortimers, banda base

Un desfile seleccionado “desde un punto de vista muy emocional y sentimental”, apunta Pol Segarra, en el que asume un papel directivo uno de los cinco hijos del cantautor, Caïm Riba, tras darle muchas vueltas, según confiesa. “Desde hace años se han hecho homenajes a ‘Dioptria’, pero no como deberían haber sido, desde Barcelona y con una visión amplia”, explica. Él pensó en De Mortimers, la banda que arropó a su padre desde principios del siglo, como base del concierto. “Lo saben todo de esas canciones y así me quitan trabajo, no hay que dirigirlos mucho”, bromea. “Y en ellos esta esa parte más bohemia, de Tiana, de cosas que están un poco fuera de lo normal”. Las adaptaciones se afrontan “con libertad”, apunta el 'mortimer' Moi Queralt. “Ajustándonos a los originales o haciéndolos más nuestros. ‘L’home estàtic’, por ejemplo, es de guitarra y le hemos puesto un poco de base”. Al fin y al cabo, “Pau también quería hacer rock’n’roll’, añade su hermana Lia.

A Caïm Riba, interpretar ‘Dioptria’ le remueve recuerdos. “Desde que éramos pequeños, Pau nos empezó a lanzar a los leones, haciéndonos subir al escenario a hacer cosas”, recuerda. Pero le costó decidirse a lanzarse al oficio: empezó estudiando música, saxo en concreto. “Pero no me veía”. Cuando, estudiando segundo de BUP en Estados Unidos, en un cambio de piso de la familia de acogida perdió el instrumento, se compró una guitarra y ahí empezó a tomárselo más en serio. “Y al volver, mi hermano Pauet ya hacía proyecciones, y con 17 y 18 años, escuchábamos la canción de Conxita Cases (‘Ars eròtica’) y tuvimos un momento de eufória con el rock de Pau Riba”. De ahí, a formar un trío con su padre en ‘Cosmossoma’ (1997) y a la creación de Pastora, grupo bautizado en honor a su madre, la ya finada Mercè Pastor.

Hace unos días, el 5 de julio, falleció de un ictus, a los 58 años, Memi March, la compañera de Pau Riba en las últimas tres décadas. En el Grec, estará el hijo que tuvo con él, Llull, así como los otros dos del cantautor, Pròsper y Angelet. Se configura así una reunión muy singular del clan familiar. Desliza Caïm que las relaciones paternofiliales no siempre fueron fluidas. “Hubo un distanciamiento, y ahora reencontrarme con esto me genera muchos sentimientos encontrados. Sí, para mí es muy emocionante este proyecto”.