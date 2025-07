The Human League, en un bucle pop del que no quieres salir, en Les Nits de Barcelona

The Human League era un artefacto electrónico influido por la ola punk y la cultura industrial de Sheffield hasta que las cantantes Susan Ann Sulley y Joanne Catherall (y el guitarrista Jo Callis) entraron en el grupo y comenzó su época dorada. Ellas siguen ahí, compartiendo foco con el líder Philip Oakey, y el deleite general a cuenta de los buenos tiempos del synth-pop suele estar asegurado.

Así fue este miércoles en Les Nits de Barcelona (13 años después de su última visita a la ciudad, aunque en 2019 pasaron por Porta Ferrada), desde el momento en que entraron en escena, en formato de quinteto, acompañados de sus simpáticos cachivaches: dos ‘keytars’ (los teclados, tan ochenteros, que se tocan colgados en bandolera, como guitarras) y la batería electrónica para levantar la arquitectura de ‘The sound of the crowd’, uno de los temas de su álbum de culto por excelencia, ‘Dare!’ (1981). La voz abaritonada de Oakey y su porte de maestro de ceremonias, todo en su sitio, y convenientemente arropado por los “uh-uh-uhs” femeninos, y sus gestos coreográficos, en la dorada ‘Mirror man’.

Siempre es 1981

No publican material nuevo desde ‘Credo’ (2011), pero en ese bucle eterno en el que viven no se debe estar mal. Siempre es 1981, o 1983, rejuveneciendo el alma. Bueno, hubo canciones de discos más tardíos, llegando a los 90 en números reivindicables como ‘Tell me when’. Aunque su repertorio lleva una década sin cambiar demasiado, es sucinto y está bien modulado: hora y cuarto muy dinámica, con desvíos por la serpenteante ‘Louise’ y la oscuridad de ‘Silence’. Y la guitarra guerrera de ‘The Lebanon’, recordándonos que en 1984 Oriente Medio ya estaba de rabiosa actualidad.

¿Sigue vigente la música de The Human League? Las buenas líneas melódicas siempre lo estarán, aunque lleguen a sonar un poco naíf en estos tiempos de ‘beats’ invasivos y graves aparatosos, percepción reforzada por esos gags de sintetizador que parecen de juguete, como en ‘Love action (I believe in love)’. Pero ellos formaron parte de la generación que advirtió de que las máquinas podían esculpir tonadas y climas emocionantes.

Sí, ‘Dare!’ es su gran cofre de los tesoros, y de ahí salieron cinco de las 15 canciones de la noche, incluyendo la que cerró el ‘set’ central, ‘Don’t you want me’, con su introducción imperial (que alargaron de modo inmisericorde). Pero hubo más en ese tramo final de delicias: la cenefa de ‘sinte’ de ‘(Keep feeling) Fascination’ y sus diálogos vocales a cuatro bandas. Y en el bis, ‘Being boiled’, viaje a la primera era del grupo, de sonoridad más severa, guiño para los fans más históricos, y la teatral ‘Together in electric dreams’, con su toque de Giorgio Moroder para culminar la noche con distinción.