Shirin Sahba, artista: «La revolución feminista en Irán cambiará el mundo»

¿Tiene espíritu nómada?

He tenido un espíritu nómada durante la mayor parte de mi vida, pero por primera vez me siento muy arraigada y satisfecha. Sigo amando viajar, pero cada vez más siento que no es sostenible para el medio ambiente hacerlo tan a menudo.

¿Qué nos enseña viajar?

Viajar de forma consciente te amplía los horizontes y te abre la mente a nuevas culturas y experiencias. Te hace entender que eres una pequeña parte de un mundo muy grande. No apruebo el turismo que no es sostenible, creo que es importante visitar lugares como viajero consciente, con ganas de aprender sobre nuevas culturas y vivir experiencias realmente locales.

¿La gente es igual en todas partes?

Todos somos ciudadanos de este pequeño y precioso planeta azul, y hay belleza y valor al vernos unos a otros como seres humanos. Pero también, en un mundo donde la gentrificación y la globalización nos hacen cada vez más homogéneos, debería celebrarse y preservarse la diversidad cultural mundial -tradiciones, danzas, vestidos, comida y música- antes de que desaparezcan por completo.

¿La vida debe ser en color, como muestra en su obra?

Yo vivo la vida en colores vivos. Desde pequeña he tenido una respuesta emocional muy fuerte a los colores, y todavía me ocurre. Intento transmitir estas emociones en mi obra para que los espectadores también las puedan oír.

¿Qué ha encontrado en Cataluña, donde se ha instalado?

Durante décadas he tenido amigos catalanes en todo el mundo, y por sus valores y personalidad ya intuía que me encantaría Cataluña. Los recuerdos más bonitos de mi infancia están viviendo en el Mediterráneo, así que fue fácil decidirme. Una vez que lo viví en persona, me enamoré de la cultura catalana, la gente y la naturaleza. ¿Qué no se puede querer?

¿Qué importancia le da a la familia, tan presente en su obra?

La maternidad es un tema que tengo constantemente presente. Me parece importante explorarlo desde una perspectiva femenina, puesto que históricamente se ha representado a través de una mirada masculina en el mundo del arte. También creo que es relevante retratar la paternidad, ya que a menudo no se da valor en el arte contemporáneo, especialmente desde un punto de vista no eurocéntrico.

¿Tiene familia en Irán?

No, desgraciadamente no. Mi familia es baha'i (una religión moderna y progresista que defiende la igualdad entre hombres y mujeres, la unidad de la humanidad y la armonía entre ciencia y religión), y sus vidas estaban en peligro porque el régimen islámico tenía planes para ejecutar y de hecho ejecutó tantos baha'is como pudo. Muchos de mis familiares fueron encarcelados o ejecutados. Mis padres huyeron a Londres, donde mi padre empezó una nueva empresa. Yo nací en el extranjero mientras él trabajaba en uno de sus proyectos.

¿Cuál es el error más habitual que cometemos en occidente al hablar de Irán?

Quizá lo que más me incomoda es que, cuando las noticias muestran imágenes de Irán, a menudo enseñan a hombres y mujeres fundamentalistas que apoyan al régimen -que hoy en día son una minoría del 15%, según encuestas- como si fueran la cara del país. Esto no es cierto. La mayoría de la población tiene menos de 30 años y desea un estilo de vida más democrático y libre. En estos momentos, el 80% de la población rechaza el régimen. Incluso muchas mujeres mayores caminan sin velo por las calles. Puede parecer un problema lejano, pero no se equivoquen: ¡la revolución feminista en Irán, cambiará el mundo!

Hace poco ha habido incidentes entre su país de origen y EEUU.

La revolución en Irán no puede venir con bombas ni con intervenciones de potencias extranjeras. La verdadera revolución ya está en marcha: mujeres y niños se quitan el hiyab en público todos los días, a pesar del riesgo de encarcelamiento o incluso muerte. Son una nueva generación valiente, y el régimen islámico está perdiendo poder sobre ellos. Los torturan y los matan a menudo, pero ya no tienen miedo a morir. ¡No puedes quemar a mujeres hechas de fuego! Lo que sé a ciencia cierta sobre la política es que hasta que las mujeres estén representadas por igual y no tengan un asiento en la mesa política, no habrá fin a la guerra ni cuidado del medio ambiente.