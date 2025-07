Las canciones de Serrat mecen 'Para la libertad', el homenaje a Miguel Hernández que llega por fin a Barcelona

La vida de Miguel Hernández sube a escena con 'Para la libertad', un aplaudido espectáculo que ya ha hecho dos temporadas en Madrid y llega por primera vez a Barcelona esta semana. Recala en el Teatre Borràs hasta el próximo día 27.

Adrián Salzedo interpreta al poeta en este montaje en sustitución de Daniel Ibáñez, premiado actor que estrenó el rol en esta obra con teatro y música dirigida por Gabriel Fuentes. Claudia Galán y Pablo Sevilla completan el reparto. El montaje contó en su día con la valiosa asesoría de Joan Manuel Serrat, que dio permiso para que sus canciones inspiradas en los versos del poeta se utilizaran por primera vez en un espectáculo teatral. Daniel Molina se encarga de la dirección musical del montaje que incluye temas como 'Las nanas de la cebolla', 'La elegía a Ramón Sijé', 'Llegó con tres heridas' o 'El niño yuntero'. Todas ellas sonarán en Barcelona en la voz de Salzedo, un reconocido intérprete de musicales que espera anunciar muy pronto su nuevo reto profesional en este género. "De momento no puedo decir nada", comenta.

De pastor a poeta

Aceptó el reto de sustituir a Ibáñez y encarnar a Miguel Hernández sin saber muy bien qué suponía. En pocas semanas tuvo que hacer una inmersión en la apasionante vida de quien pasó de pastor en Orihuela a figura de la Generación del 27 en Madrid. Fue una persona comprometida que durante la Guerra Civil se alistó luchó en el bando republicano, se apuntó al Partido Comunista y luchó en la batalla Teruel, también en los frentes de Andalucía y Extremadura.

"Estaba en Barcelona haciendo 'Godspell', el musical de Emilio Aragón, cuando me llegó esta propuesta", recuerda Salcedo. Diez días después se estrenaba en el rol en Madrid. "Es una oportunidad no solo de interpretar a Miguel Hernández sino de aprender más sobre este gran poeta. Poder recitar unos versos que admiro desde niño y defenderlos ante el público es una maravilla". La obra empieza desde su juventud, cuando intenta conquistar a Josefina, la que será su mujer, y acaba con su temprana muerte en una cárcel franquista a los 32 años. "Yo me encargo de todo el viaje emocional de Miguel Hernández. El resto de actores se reparten una veintena de personajes que ayudan entender la vida y obra del poeta".

Canta todos los temas acompañado por guitarra y piano. Solo en la última pieza se une a él Sevilla para entonar 'Llegó con tres heridas'. El montaje no está enfocado en la música. "Las canciones de Serrat son un poco la excusa para darles melodía a los poemas. Es una obra de texto con pinceladas musicales", explica Salzedo. Las canciones forman parte la historia, se integran en ella. "Están tratadas de forma austera y con enorme respeto. Los versos de Miguel Hernández están llenos de profundidad".

Un momento e 'Para la libertad' / EPC

Para el actor, las ideas y palabras del poeta son más necesarias que nunca en una época en el que los totalitarismos vuelven a dar miedo. "Respeto el poder opinar pero no todas las opiniones. Aquellas que nacen del odio, de la división, de la guerra y del maltrato no deben ser respetadas". Por eso es importante rescatar la historia de Miguel Hernández, "tan antigua y sin embargo tan actual". Y añade: "Hasta cierto punto me asusta porque muchas de las cosas que revive la obra las veo en nuestra sociedad". Pese a todo, señala que el mensaje de 'Para la libertad' es luminoso. "Esta obra nos recuerda que solo desde el amor se construye porque desde el miedo se genera odio".

Miguel Hernández defendía al débil, el bienestar social, se preocupaba por el bien común. Su filosofía contrasta con el individualismo y la frivolidad que el actor ve a su alrededor. "¿Ahora quién arriesga su bienestar por el de los otros? Esto ya no pasa. Solo nos miramos en el ombligo. La gente ni siquiera regala una sonrisa a quien está pidiendo en la calle".

Sumergirse en Miguel Hernández le ha abierto el espíritu y también el interés por leer a otros poetas. "Ahora me estoy dejando llevar por Facundo Cabral", dice. El poeta y cantautor argentino también tuvo un trágico final, asesinado en 2011 en Guatemala.