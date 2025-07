La Setmana del Llibre en Català premia al escritor Andreu Martín, veterano 'negrocriminal'

La Setmana del Llibre en Català ha presentado esta mañana las novedades de su próxima edición, que se celebrará en septiembre, y ha anunciado el Premi Trajectòria, que recala en el escritor de novela negra Andreu Martín y el de Difusió, que es para el periodista David Guzmán, presentador durante 5 temporadas de 'Qwerty' en BTV y al frente de 'Ciutat Maragda' en Catalunya Ràdio y 'L'irradiador' en iCat. Andreu Martín i Farrero (Barcelona; 9 de mayo de 1949) lleva años retratando Barcelona y sus bajos fondos (de los prostíbulos a las mafias chinas) en sus novelas negras.

Empezó como guionista de cómic en los 60, en Bruguera, pero con los años acabó decantándose por el género policíaco, que le ha valido numerosos premios como el Hammett, que ha ganado en tres ocasiones y concedido cada año durante la Semana Negra de Gijón por la Asociación Internacional de Escritores Policíacos. En 1993 ganó el premio alemán Deutsche Krimi Preis por 'Si es no es' y su novela erótica 'Espera, ponte así' recibió el Premio La sonrisa vertical. En 2011 se le otorgó el el Premio Pepe Carvalho de BCNegra.

“Hace muchos años, en una entrevista, me preguntaron qué era la novela negra, y no supe definirla de forma concreta e inequívoca”, explicaba el escritor en una entrevista con EL PERIÓDICO. “Estuve después reflexionando y llegué a la conclusión de que todo es novela policiaca y que dentro de ella existe la novela enigma, la novela negra, el 'thriller'... Tradicionalmente, la novela enigma era de derechas y la negra era de izquierdas. Pero no todo es blanco o negro. Por eso me gusta hablar de novela policiaca, porque para mí lo engloba todo, y además tiene cierta relación con polis, con policía e incluso con política. No hay que olvidar que este género te permite denunciar las desigualdades, hacer crítica social, sacar a la luz los conflictos del alma humana...".