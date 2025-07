'Proyecto Sorolla' | De los bocetos de 'Visión de España' a las escenas de playa: lo que Nueva York puede prestar a València

El pasado 1 de mayo, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció desde Nueva York, que trabajaban desde hacía meses en las negociaciones para alcanzar un acuerdo con la Hispanic Society of America (HSA) por el que la institución estadounidense prestaría obras de Joaquín Sorolla para su exhibición en València. Desde entonces, han pasado ya 75 días sin noticias oficiales del que parece ser el proyecto estrella cultural del Consell. Sí ha trascendido, no obstante, que la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, se encuentra estos días en la ciudad de los rascacielos para seleccionar las obras de Sorolla que se exhibirán en València, como ya adelantó Levante-EMV. Tébar es licenciada en Historia del Arte, ha sido gestora cultural, conservadora, investigadora y crítica de arte.

Las incógnitas por resolver

Muchas son las incógnitas alrededor del proyecto que aún no han sido resueltas desde la Generalitat: cuántas obras vendrán, cuáles, por cuánto tiempo, dónde se expondrán (posiblemente en el Palacio de las Comunicaciones) y con qué presupuesto cuenta el plan. Mientras, sí hay datos constatables que pueden dar una idea de la magnitud del proyecto. La Hispanic Society of America cuenta con alrededor de 240 obras realizadas por Joaquín Sorolla: 88 óleos, 20 pequeños bocetos sobre cartón o tabla y 110 aguadas y dibujos, según la web de la HSA. Son lienzos de mayor y menor tamaño, bocetos de gran tamaño de la serie 'Visión de España', dibujos y gouaches. Los fondos de la institución americana incluyen una veintena de cuadros con paisajes de València, incluidos sus famosos retratos de niños jugando en la playa o de labriegos con sus bueyes faenando en la misma playa, todo ello bañado por la luz del Mediterráneo.

De hecho, Mazón quiso retratarse en aquella visita de mayo con uno de esos lienzos: 'Playa de Valencia a la luz de la mañana' (1908). En la obra se puede ver unos niños chapoteando en el agua, una mujer vestida de blanco junto a ellos y, al fondo, un barco con las velas al viento.

Esa fotografía puede dar una idea de qué es lo que la Generalitat quiere traer de Nueva York y que no es habitual en los museos públicos valencianos: las estampas marinas del pintor, la quintaesencia sorollesca. 'Bueyes sacando la barca' (1903), 'Tras el baño' (1908), 'Idilio marino' (1908) o 'Niños en la playa' (1908) son algunos de estos cuadros de la HSA y que podría exhibirse en breve en València. Junto a estas escenas de playa, la Hispanic Society cuenta con una importante colección de retratos de personajes ilustres realizados por Sorolla como los de Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Ruiz, Vicente Blasco Ibáñez, y José Ortega y Gasset. Estas figuras decoran la biblioteca de la HSA y también serían susceptibles de viajar hasta València.

Los paneles de 'Visión de España', fuera del acuerdo

Sin embargo, uno de los grandes atractivos de la Hispanic Society se va a quedar, a todas luces, fuera del acuerdo entre la institución americana y la Generalitat: los paneles de 'Visión de España'. Sus grandes dimensiones y que ya se expusieron entre 2007 y 2009 en València, en concreto en la Fundación Bancaja, hacen que no vayan a salir de nuevo del lugar para el que fueron pintados. De hecho, Guillaume Kientz, director de la Hispanic Society of America, ya avanzó recientemente que esos lienzos no se moverán de Nueva York.

El dominio de Sorolla en la Hispanic Society

"La Hispanic Society, que posee la más amplia y prestigiosa colección de obras de Sorolla fuera de España, es visita obligada, si no lugar de peregrinación, para todos aquellos que admiren y deseen estudiar al 'pintor de la luz', dicen desde la HSA. "Ningún otro pintor de esa época domina la Hispanic Society tanto como Sorolla", añaden.

"Tras ganar una medalla de honor en la Exposición Universal de París de 1900, pronto se convirtió en el artista español más famoso de su generación. Posteriormente, cimentó su importancia internacional con el espectacular éxito en la Hispanic Society en 1909, una exposición de 350 pinturas que atrajeron a más de 160.000 visitantes en un mes. Archer Huntington [mecenas y fundador de la HSA] admiraba tanto su obra que le encargó una serie de 14 monumentales lienzos que reflejaran las costumbres, la indumentaria y las tradiciones de las distintas regiones de España, 'Visión de España' (1913-1919), para una galería de la Hispanic Society que había construido expresamente para ellas".