Jennifer López, diva de verdad, con ‘hits’ en cascada, lentejuelas y un poco de empanada latina en el Palau Sant Jordi

Hace solo 18 meses, Jennifer López celebraba el amor y el romance con su primer álbum en una década, ‘This is me… now’, del que ahora no canta ni una canción y que contraprograma (tras separarse por segunda vez de Ben Affleck) con piezas nuevas como la balada hinchada ‘Wreckage of you’: ahora ella es “más y más fuerte, a prueba de bomba”, cantó este martes en el Palau Sant Jordi, hum, sin mirar a nadie. “Gracias por las cicatrices que dejaste en mi corazón”.

Pero hablemos de música. Es la hora de lucir ‘hits’ para JLo y de recordarnos que hubo un tiempo en que la MTV era suya. Dance-pop con fibras y producción r’n’b, hablamos de la era pre-reguetón (aunque en la tercera canción de la noche, ‘Booty’, ella y sus seis bailarinas tiraron de ‘twerking’), material que causó furor entre el público que ocupó la mayor parte del Sant Jordi en la quinta de sus siete fechas en España. Altísimas botas plateadas, ‘body’ de lentejuelas, cabellera ondulada todo el tiempo por los ventiladores, y palabras en la lengua de sus ancestros. “Es tan increíble estar aquí. It’s been a long time…” Bueno, en realidad era su debut en Barcelona.

En cinco actos

Canciones como base y ‘leitmotiv’, pero aquello era, sobre todo, un ‘show’, y trepidante, con constantes golpes de efecto, canciones reducidas a un pellizco, gags coreográficos. Ella y su séquito, en danza sin apenas pausa, quedándose de repente petrificados, moviendo melenas al son de un pedacito de ‘We are the champions’, vacilando al público. Fueron cinco actos, y el segundo, tras la centelleante bienvenida, ‘Jenny from the block’ trajo cuero negro e imaginería rockera.

El tercero vino con vapores sensuales y una cama redonda en la que retozó con tres danzarines a juego con las altas temperaturas de ‘I’m into you’. Otro cambio de ‘body’, modelo de color carne-casi-desnuda, y que tomen nota las jovencitas del ramo del calentón latino. “Por la noche, a veces, cambio de gustos…, ¡y me gusta duro!”, nos informó levantando aullidos. Lo mejor es que el tramo culminó con un señor éxito, ‘Love don’t cost a thing’, de los tiempos de su primer álbum, ‘On the 6’ (1999).

El toque de una guitarra flamenca nos hizo temer lo peor: sección de celebración de los lazos compartidos al canto, ese ejercicio de riesgo. Escena de tablao, con sus sillas y su cajón. ‘Gracias a la vida’ no es un cante del Sacromonte, sino una pieza de la chilena Violeta Parra, pero, bueno, López la cantó con corrección. Lo que vino luego fue más audaz si cabe: ella, con mantilla, entonando una adaptación digamos mediterránea de su primer éxito, ‘If you had my love’, y los bailarines en trajes rojos con brillos de mariachi. ¡Viva la transculturalidad! Baile flamenco, y una “canción anti-amor” (‘Qué hiciste’: gran poderío vocal), y un homenaje a la mártir tejana Selena (‘Si una vez’).

Se impuso el orden en los números finales: discoteca total en ‘Waiting for tonight’, con su escenografía selvática (y armonías muy cambiadas), plumas de vedete cabaretera en ‘Let’s get loud’ y ‘Play’. Cerrando, ‘El anillo’, con esa reclamación de compromiso sentimental: “Tú me has dado tanto, ya lo tengo todo, pero ¿y el anillo, pa’ cuando?”. A ver, Jennifer, después de cuatro divorcios, ¿en serio?