Beth Gibbons, la voz de Portishead, con una luz sobrenatural en Les Nits de Barcelona

Estamos suspendidos en algo así como un instante cósmico, “floating on a moment”, cantó Beth Gibbons en los jardines de Pedralbes. Esa percepción nunca ha estresado demasiado a Portishead, que ha mantenido una serenísima relación con el tiempo (tres álbumes en tres décadas). Por ello fue un acontecimiento el debut de la cantante en solitario con ‘Lives outgrown’, un exquisito álbum de signo poético otoñal que, tras su pase en el Primavera Sound de 2024, pudimos disfrutar con más concentración y algo más de minutaje este lunes en Les Nits de Pedralbes.

Un concierto ajeno al carril central de pop actual, de otro mundo, en realidad: sin pantallas, sin culto a la personalidad, con la voz bella e hiriente de Gibbons abriéndose paso entre las sombras azuladas en la primera canción, ‘Tell me who you are today’. Malla de instrumentaciones pulcra y movediza, desplazando el acento del violín y la viola a la línea de bajo, de la riqueza percusiva al ‘drone’ granulado, como en ‘Rewind’. Melodías embrujadas en torno al ‘leitmotiv’ del paso del tiempo y el valor del ‘carpe diem’: “Todo lo que tenemos es el aquí y el ahora”, cantó en la más majestuosa de todas, sí, ‘Floating on a moment’.

Un fondo oriental

Beth Gibbons y su septeto (esta vez sin su afamado productor, James Ford, plaza ocupada por Sophie Hastings) detuvieron el tiempo con su mística de bosque con niebla baja (‘Mysteries’, de su álbum de 2002 con Rustin Man), sus remolinos de música de cámara (‘Lost changes’: “el ‘para siempre’ se termina, envejecerás”) y el estilizado giro soul (‘Torn the model’).

Concierto de Beth Gibbons en Les Nits de Barcelona / Zowy Voeten / EPC

Esta Gibbons se asienta en la fibra acústica, con la guitarra acústica como portadora de calidez, y las cuerdas, y en un sutil vaivén oriental que fue manifestándose y cobrando más fuerza en el tramo final. Ahí se elevó un ‘Beyond the sun’ bañado por haces de luz sobrenatural, buscando un trance psicodélico, guiado por la cenefa de violín. Y el sentimiento flotante en ‘Whispering love’, con una melodía mágica de flauta travesera que fue atendida en impecable silencio en los jardines de Pedralbes.

El estado de algarabía tan asociado a los festivales de verano no tuvo cabida con Beth Gibbons, ni siquiera cuando en el bis, antes de cerrar con ‘Reaching out’, recuperó sendas perlas del primer álbum de Portishead. Un ‘Roads’ sustentado por alfileres (y cuerda frotada), y nada menos que ‘Glory box’, creciendo poco a poco, guitarra con wah-wah mediante, voz serpenteante y su ‘beat’ industrial como contrapunto, recordando todo ello porque aquel disco, ‘Dummy’ (1994), fue uno de los más turbadores de su tiempo, y de todos los demás.