La versión más 'Animal' de Sopa de Cabra inaugura Cap Roig

La versión más 'Animal' de Sopa de Cabra inauguró anoche la 25ª edición del festival de Cap Roig, en Calella de Palafrugell. No debían ser los gerundenses quienes levantaran el telón del certamen, pero la suspensión (no sé bien sabe por qué) del concierto de Fito Páez programado para el sábado por unas misteriosas "causas ajenas al artista y a la organización", les dejaron encabezando el cartel del primer día. De hecho, cosas de la vida, Páez se habría acabado suspendiendo igualmente por la alerta meteorológica que el sábado provocó una multitud de cancelaciones de actividades al aire libre, entre otras, el pistoletazo de salida a Porta Ferrada con Europe, para disgusto de miles de seguidores.

El de Cap Roig fue el tercer concierto de la gira de verano de los Sopa, que después de pasarse el invierno presentando por teatros y auditorios su último disco, 'Ànima', han querido aprovechar los meses de calor y vacaciones para ofrecer una decena de recitales con un lado más salvaje. El viernes habían actuado en el Vallviva de la Garrotxa y unos días antes, en Les Masies de Voltregà, donde pusieron en marcha una gira que abrirá un periodo de descanso en la banda para preparar la celebración de su 40 aniversario el próximo verano.

Les fotos del concert de Sopa de Cabra al festival de Cap Roig / José Irún

En Calella Sopa de Cabra no falló, frente a un público fiel, porque tanto los de arriba como los de abajo del escenario tienen muy claro lo que quieren: vibrar con los himnos con los que crecieron décadas atrás. Los gerundenses ofrecieron su show más enérgico, acompañados una vez más por Beth Rodergas, que ya había tomado parte meses antes en la gira de presentación de 'Ànima'. Con ella las canciones de la popular banda toman una nueva dimensión, que ya es decir, en un grupo que está a punto de celebrar sus 40 años en escena.

El 'leit motiv' de la gira es la que hicieron en el 2001, cuando la banda tenía todos sus componentes originales, antes de esa pausa indefinida que ellos mismos admiten que estuvo a punto de ser definitiva. Pero no fue y el grupo que lidera Gerard Quintana aquí sigue, quizás ya no con la capacidad de movilización de años atrás (anoche en Calella sobraron entradas), pero con ganas de seguir dando batalla y caña a su público.

La importancia de los clásicos

'Si et va bé', 'El far del sud' y 'El carrer dels torrats', toda una declaración de intenciones de lo que sería la noche, fueron los tres primeros temas que sonaron tras el preceptivo 'Bona nit, malparits'». En esta gira los clásicos toman más partido que nunca y a lo largo de la noche sonaron también 'Si et quedes amb mi' o 'Sota una estrella', para acabar en la recta final con una batería de éxitos asegurados con 'Tot queda igual', 'Mai trobaràs', la imprescindible 'L'Empordà i Camins'.

Por mucho que Quintana ironizó después de 'El carrer dels torrats' que el ambiente de Cap Roig era igual que el de hace cuatro décadas en el Barri Vell de Girona, les costó a los Sopa hacer arrancar al público. 'Temps de sega', interpretada a dos voces por Quintana y Beth, fue la primera del último disco que sonó, y luego 'Si et quedes amb mi' hizo levantar por primera vez a los fans. A partir de aquí el concierto fue a más, con el público cada vez más puesto, que celebró duro, sobre todo, los temas más conocidos de la banda. Cuando termine esta gira, descanso. Y el próximo verano volvemos para celebrar los 40 años.

A partir de ahora, el festival ofrecerá hasta el 19 de agosto una larga lista de conciertos con distintos grupos y artistas.