Andreu Gallén estrena en concierto 'Tots els nens creixen', un musical ambientado en la Barcelona olímpica

'Tots els nens creixen', el nuevo musical de Andreu Gallen (música) y Martí Gallén (libreto) ambientada en la Barcelona Olímpica, se ha estrenado en versión concierto semiescenificado este lunes en el Teatre Condal. Las canciones, con letras de David Pintó, estaban dispobibles en Apple Music y Spotify desde el 16 de mayo y ya eran algo conocidas para algunos de los espectadores que llenaron la sala.

El estreno dentro del Festival Grec tenía que servir para tener el 'feedback' del público y productores de cara a hacer cambios en la obra y a valorar sus posibilidades de cara el estreno a lo grande de la pieza. A tenor de los calurosos aplausos cosechados, no solo al final sino también después de algunas canciones, posibilidades tiene. La obra ha contado con un reparto liderado por los experimentados Iván Labanda (Pere 2022), Mercè Martínez (Neus/ Vidente), Jordi Vidal (Manolo 2022). "Escribí estos roles pensando en ellos", ha explicado Gallén. Y se ha completado con los jóvenes Berta Rabascall (Mercè 1992/ 2022), Lluís Rubio (Pere 1992) e Iván Clemente (Manolo 1992) que fueron elegidos a través de un casting que el compositor lanzó desde su cuenta de Instagram al que respondieron 400 personas.

Los cantantes más jóvenes de 'Tots els nens creixen' en un momento de la obra. / MANU MITRU

Gallén, también en escena junto al resto de músicos, ha dirigido desde el piano a un afindo conjunto con Eloi López (batería), Beatriz Fonseca (guitarra), Laia Ferrer (violín) y Guillermo Prats (bajo).

Inocencia perdida

Este nuevo musical abarca una temática universal que está íntimamente ligada a Barcelona y a un momento concreto de su Historia: la inauguración de los Juegos Olímpicos. La obra empieza en 2022 cuando Pere, un hombre divorciado y cuarentón, descubre que su hija adolescente ha escapado de casa. Sale para intentar encontrarla pero entiende que, para lograrlo, deberá antes conectar con ese niño que él también fue y hacer frente a algo un duro episodio ocurrido cuando tenía la mima edad que su hija el 25 de julio de 1992, el día de la inauguración de los JJOO Barcelona '92. Ese día Pere perdió la inocencia.

Gallén bebe de 'Peter Pan'. El título de la obra 'Tots els nens creixen' es una frase que Wendy le dice a Peter. Y es que el musical habla del tiempo, de la paternidad, de la pérdida de la inocencia y de por qué desconectamos de ese niño que llevamos dentro cuando nos hacemos mayores. La partitura bebe del musical anglosajón pero incluye sonoridades latinas y mediterráneas que se notan especialmente en el tema 'Barcelona'92' que mezcla rumba y sardana protgonizada por Jordi Vidal, un tema alegre y divertido que conectó con los espectadores.

Daniel Anglès, gran experto en musicales que capitanea el Condal, considera positivo hacer este tipo de pruebas para testar un proyecto dado el alto coste económico de montar una nueva producción musical. "La suerte que tenemos es que la gente lo ha entendido y el teatro se ha llenado. Es bueno que haya despertado tanto interés", ha destacado Anglès que la próxima temporada trabajará con Gallén en la reposición de 'Germans de sang' que vuelve a escena con una potente producción.

Esta lectura dramatizada-concierto servirá para ver qué funciona y qué no y poder realizar cambios. Nada es seguro en mundo de las artes escénicas pero todo lo que se pueda hacer para mejorar una creación y 'testarla' de cara a su posible estreno tiene sentido. Tanto si al final 'Tots els nens creixen' se acaba llevando a escena como si no, Gallén considera que la experiencia ha valido la pena, "incluso si al final no se monta y solo sirve para ampliar el catálogo de musicales de creación en catalán", ha señalado. El tiempo dirá.