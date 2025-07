Así se hizo la traducción 'imposible' sin la letra A de 'El secuestro', de Georges Perec

Se tildó de misión imposible, fue un reto que se dio por irresoluble, pero el pequeño ejército de estudiosos que se reunió por doce semestres logró su objetivo. El grupo cumplió, y publicó el libro con el fin del siglo XX en el horizonte. Se tituló 'El secuestro', y seguro que hubiese vencido los recelos del escritor que ideó el novelón primigenio, Georges Perec.*

El autor francés, conocido por su afición a los juegos lingüísticos además de por su maestría literaria, publicó 'La disparition' en 1969. Aunque a algún crítico le pasó increíblemente desapercibido, las más de 300 páginas de la novela tenían una característica particular: no había en ellas ni una sola letra E. Escrita con la técnica del lipograma, que consiste en omitir deliberadamente una o más letras, 'La disparition' tenía especial mérito porque explicaba una historia que tenía sentido a pesar de que la E es el grafema más común en francés con mucha diferencia.

Pero, ¿cómo traducir la obra a otros idiomas? En vida, Perec expresó curiosidad por cómo se abordaría ese desafío. En una entrevista en 'Cahiers du Cinema', en 1979, el escritor dijo: "Traducir un texto como 'La disparition' es casi escribir un libro nuevo, porque hay que recrear en otro idioma este juego con el lenguaje". Se refería a que, además de la omisión de la E, el libro está sembrado de guiños e ingenios verbales, auténticas minas para quien quiera trasladarlos a otros idiomas. Como miembro de Oulipo, el legendario grupo francés de experimentación literaria, toda la obra de Perec se erige sobre los andamios de estos desafíos lingüísticos. Incluido 'Les revenentes', el libro que, quizás para vengarse del martirio sufrido con 'La disparition,' escribió justo después con la E como única vocal, y que aún nadie ha tenido arrestos de traducir al castellano.

Rótulo en homenaje al escritor Georges Perec durante la lectura continuada del libro 'La vida instrucciones de uso’, en la Librería Calders. / JORDI COTRINA

Lejos del sucedáneo

En la cita de Jorge Luis Borges que abre el prefacio de 'El secuestro', la versión en castellano de 'La disparition', se halla una de las claves de cómo se enfrentó a la mayúscula tarea el grupo que la compuso. "Comprendí que las traducciones no pueden ser un sucedáneo del texto original. La traducción puede ser, en todo caso, un medio y un estímulo para acercar al lector al original; sobre todo en el caso del español", afirma el escritor argentino.

"Se trataba de dar en español el efecto que tenía la supresión de la E en francés", confirma Hermes Salceda, uno de los miembros del equipo que tradujo 'La disparition'. El propio título de la versión castellana, 'El secuestro', da una pista de la primera decisión trascendental que tomaron: en vez de la E, la letra omitida en español sería la A, la más común en este idioma. "Queríamos producir un impacto simétrico sobre el uso de la lengua", recuerda.

Un párrafo por tarde de trabajo

Hace casi 40 años de aquello. El proyecto se inició en 1986, en las aulas de la facultad de Filosofía y Letras de la Universitat Autònoma de Barcelona. Uno de los profesores, Marc Parayre, profundo conocedor de Perec, propuso a un grupo de estudiantes de Filología Francesa la tarea homérica de traducir la emblemática obra. Eran Pilar Arrufat, Sergi Belbel, Mercè Burrel, Roser Gauchola, Cristina Hernández, María Luisa de Tord y Esther Valencia, además de Salceda. Ese grupo no logró el objetivo, pero parte de su trabajo lo aprovechó el equipo definitivo, que se formó en 1990: Parayre, Salceda, Burrel, Regina Vega, y Marisol Arbués. "Les propuse volver a meternos en el ajo, y ahí empezamos una labor más sistemática", dice Salceda.

Se fueron a ver a Jorge Herralde, mítico editor de Anagrama. "Un hombre valiente", ríe el traductor de 'El secuestro', que ahora es profesor de Filología Francesa en la Universidad de Vigo. "Le estoy muy agradecido, porque es que no teníamos experiencia. Éramos un grupo de chavales de 25 o 26 años, en el despacho de Herralde, diciéndole que queríamos hacer esto. Y lo sorprendente es que aceptó, enseguida dijo que sí", recuerda.

En su tiempo libre, y durante cerca de seis años, el grupo tradujo 'La disparition' con un peculiar método de trabajo. "Cada tarde, íbamos todos con un trozo de la traducción hecha, y debatíamos hasta llegar a una versión final. Era larguísimo: se negociaba cada frase. Un párrafo era una tarde de trabajo. Tienes roces, claro. No diría broncas, pero sí había discusiones", explica Salceda. Experto en traducciones casi imposibles, que ha seguido haciendo durante toda su carrera académica, tiene claro que la de 'La disparition' es "la más difícil" que ha acometido. "Se trataba de traducir a Perec, no de hacer un libro original. Había que mantener la historia, que fuera legible y al mismo tiempo crear un lipograma en español, pero no se podía reinventar la historia, no se podían cambiar las frases como nos diera la gana", se explaya.

El paso del tiempo, las marcas, los grupos musicales, las parodias de poemas famosos… Todo cambia de una versión a otra: para empezar, por exigencias del lipograma tiene que modificarse el nombre del protagonista: Anton Voyl en la novela primigenia, Tonio Vocel en castellano. O Toni Vokl, como se llamó en catalán, porque, décadas después, en 2017, 'La disparition' se tradujo al catalán como 'L’eclipsi', que también omite la letra A. El antropólogo y escritor Adrià Pujol Cruells, que se encargó de esa versión, pasó por dificultades similares a las de Salceda y compañía.

Una "desgracia" en alemán

"Yo iba a lomos de gigantes", se quita importancia Pujol Cruells, en conversación con este diario. Se refiere a que, cuando él abordó el reto, "ya existía internet" y podía consultar libre e inmediatamente "tesis, artículos" al respecto. "Y por eso hay juegos de palabras que en la versión castellana se les pasan por alto y a mí no", añade. "Ellos, en cambio, tenían que quedar, que encontrarse". Pero el hecho de que él también tardara seis años en traducir 'La disparition' habla por sí solo del indiscutible mérito de su proeza, que además abordó en solitario.

Además, tanto la traducción de Pujol Cruells como la de Salceda y compañía fueron reconocidas con prestigiosos galardones. 'L’eclipsi' recibió en 2018 el Premio Serra d’Or; 20 años antes, en 1998, la Fundación Consuelo Berges había otorgado a 'El secuestro' el Premio Stendhal. Y eso que en la versión en castellano había ocurrido una "desgracia" de última hora, como la define Salceda. A la hora de corregir un pequeño texto en alemán incluido en el libro –y que, como el resto de la novela, estaba huérfano de la letra A en la traducción– antes de la impresión final de la primera edición, se coló alguna A. "Nosotros le habíamos pedido al traductor alemán de Perec que nos hiciera un texto en alemán [sin la A]. Entonces había un tío en Anagrama que sabía alemán y le suena mal una frase. ¡Y le recoloca las aes!", recuerda ahora Salceda. "En la reedición nos consultaron y pudimos rectificar algunas cosas, entre ellas esa".

Dar entrevistas sin utilizar la A

Salceda explica una anécdota que da la medida de las interferencias que un proyecto así provoca en la vida diaria de sus autores: "Cuando terminó 'La disparition, Perec era capaz de estar durante toda una cena hablando sin la E. Cuando acabamos la traducción, yo era capaz de responder a toda una entrevista sin utilizar la A".

Georges Perec murió en 1982, joven, a los 45 años, de un cáncer de pulmón. Desde entonces, lejos de menguar, su influencia no ha parado de crecer. El pasado lunes 23 de junio, no por casualidad un poco antes de las ocho de la tarde, concluyó en la Librería Calders de Barcelona la lectura pública y colectiva de 'La vida instrucciones de uso', considerada la obra magna de Perec y publicada en Francia en 1978. El protagonista de la novela, Percival Bartlebooth, moría justo ese día y a esa hora de hace 50 años.

Concha Sánchez, ayudada con una luz frontal y acompañada por Enric Parellada, durante la lectura de su capítulo del libro 'La vida instrucciones de uso’, en la Librería Calders. / JORDI COTRINA

El éxito del acto da cuenta de la vigencia de Perec. Sus organizadores fueron Enric Parellada y Kim Nguyen, agitadores culturales que lograron reunir a un centenar de adeptos del escritor francés; cada uno de ellos leyó un fragmento del texto. Entre el 22 y el 23 de junio, fueron cerca de 28 horas de lectura. Nguyen publicó el año pasado 'Por qué Georges Perec', una especie de biografía. Por su parte, Parellada se declara sobre todo "seguidor de Oulipo", el grupo de experimentación literaria formado principalmente por escritores y matemáticos aún activo en Francia.

Un ejercicio que potencia el ingenio

"Todos los que leímos en la Librería Calders somos gente a la que nos gustan o que practicamos estos juegos literarios", explica Parellada. La lectura pública concluyó con la presentación de una ilustración alusiva a los 100 capítulos de 'La vida instrucciones de uso', que a la vez son las 100 piezas del puzle sobre el que se sostiene la novela, compuesto siguiendo el movimiento de un caballo de ajedrez. La cara de Perec podía verse de fondo cuando, tras la lectura del epílogo, el puzle estuvo concluido.

El puzle concluido de 'La vida instrucciones de uso' con la cara de Perec. / D. G. S.

Parellada tiene una muy alta consideración de la traducción castellana de 'El secuestro', y también de la catalana. "Es muy especial lo que ha pasado con esa obra. De alguna manera, la traducción es una reinterpretación, porque el hecho de cambiar la E por la A dificulta muchísimo el trabajo. Pero el equipo demostró que la novela no solo no era intraducible, sino que estos ejercicios no son inútiles, que potencian el ingenio y la inteligencia", dice.

La traducción de 'El secuestro' al castellano se terminó a las 12 de la noche del 30 de junio de 1996. "Lo recuerdo perfectamente, porque ahí cerramos el ordenador y mi mujer y yo salimos a tomar una cerveza", evoca Salceda. Para ser coherentes con la omisión de la A, quizás deberían haber pedido un vino.

*Si el inicio de este texto te confunde, no lo juzgues con rigor y léelo de nuevo. Tiene un juego lingüístico en común con El secuestro y con este epílogo.