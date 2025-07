Las 10 mejores series basadas en libros de Stephen King, el rey de nuestras pesadillas

Al ritmo que vamos, no quedará obra (larga, breve o en forma de relato) de Stephen King por llevar a la pantalla. 'El Instituto' no cuenta entre las novelas más memorables de su producción más o menos reciente, pero el domingo llega a MGM+ su versión en serie, desarrollada por Benjamin Cavell (que ya pisó terreno King con 'The stand') y con Jack Bender ('La cúpula', 'Mr. Mercedes') como director. Aprovechamos este estreno para recordar las mejores series basadas en la obra inmensa, en más de un sentido, del rey del terror, a las que pronto se sumarán 'It: Bienvenidos a Derry' o la reinvención de 'Carrie' a cargo de Mike Flanagan.

1. 'El misterio de Salem’s Lot' (1979)

Cuando lo entrevisté hace ahora quince años, Alice Cooper me aseguró que una de las pocas cosas que le habían dado miedo en esta vida había sido esta miniserie de Tobe Hooper ('La matanza de Texas') de 1979. ¿Y a quién no le da miedo ese niño vampiro en la ventana? Llegaron después la secuela cinematográfica 'Regreso a Salem’s Lot' (1987; con Sam Fuller en el reparto), una nueva miniserie (2004) y una adaptación a largo de Gary Dauberman (2024) que merece mejor reputación de la que tiene; es francamente disfrutable. Alquiler en Prime Video.

2. 'It' (1990)

De la primera adaptación de 'It' se suele vitorear al payaso Pennywise de Tim Curry ('The Rocky horror picture show'), pero las versiones adultas de Los Perdedores tenían los rostros de, agárrense, Richard Thomas (el supervisor del FBI Frank Gaad de 'The americans'), Annette O'Toole o John Ritter. El desenlace podía ser algo anticlimático, pero Tommy Lee Wallace ('Halloween III: el día de la bruja') se las ingenió bastante bien en general para aterrorizar a los adolescentes de los 90. Mejor que las películas recientes. Alquiler en Apple TV+.

3. 'El visitante' (2020)

Lo mejor de esta serie es su monstruo, que no tiene forma clara ni definida: un poco a la manera de la amenaza de 'Hidden: lo oculto', cambia de rostro conforme araña a pobres incautos que se cruzan en su camino. La presencia del escritor criminal Richard Price como guionista afianza este relato sobrenatural en el drama policial más realista: sugestivo juego de contrastes. Ben Mendelsohn brilla, para variar, como inspector de policía marcado, para variar, por el trauma de una pérdida. Disponible en HBO Max.

4. 'Mr. Mercedes' (2017-2019)

Dennis Lehane ('Mystic River'), grande de la novela negra, empezó a establecerse seriamente como guionista televisivo con esta adaptación de la novela de King sobre el juego de gato y ratón entre un policía retirado y un asesino psicótico, encarnados aquí por, respectivamente, Brendan Gleeson y Harry Treadaway. Otro personaje importante es la detective privada Holly Gibney (Justine Lupe), después interpretada por Cynthia Erivo en 'El visitante'. Creaciones todas ellas desarrolladas con maestría por Lehane, el 'hitmaker' David E. Kelley (desarrollador de la serie) y la mismísima A. M. Homes. Disponible en AXN Now.

5. '22.11.63' (2016)

J. J. Abrams produjo este 'thriller' fantacientífico y no poco romántico sobre Jake Epping (James Franco), maestro de instituto al que surge la oportunidad de viajar a 1960 para detener el asesinato de John F. Kennedy. La idea era ser expeditivo, pero Epping se enamora del pasado y, sobre todo, de la bibliotecaria interpretada por Sarah Gadon, lo que pone piedras a la misión. La serie es visualmente bellísima (no se habló lo suficiente sobre la fotografía de Adam Suschitzky) y absolutamente adictiva. Disponible en Prime Video.

6. 'Castle Rock' (2018-2019)

¿Debería esta lista incluir esta serie antológica de corta vida? Técnicamente no, dado que en realidad no se basa en ningún libro de King. Pero es que, a la vez, se basa en la gran mayoría de ellos; en personajes y localizaciones de Castle Rock, localidad ficticia de Maine donde tienen lugar casi una veintena de novelas y relatos del autor y a la que se hace alusión en muchas otras de sus obras. En la primera temporada, un abogado especializado en casos de pena de muerte (André Holland) regresa al lugar para representar a El Chico (Bill Skarsgård), un joven que lleva 27 años encerrado en una jaula en la prisión de Shawshank, aquella de la que se fugaba el personaje de Tim Robbins en 'Cadena perpetua'. Disponible en Blu-ray.

7. 'La historia de Lisey' (2021)

Tras escribir muchas historias sobre escritores, o sobre sí mismo, King decidió escribir una sobre la sufrida mujer de uno de ellos, o lo que es lo mismo, su querida Tabitha. El trasunto se llama Lisey (Julianne Moore en la serie) y es la viuda de Scott Landon (Clive Owen), ganador del Pulitzer y el National Book Award. Cuando un peligroso fan de este último se empeñe en que salgan a la luz las obras inéditas del autor, Lisey se verá abocada a enfrentarse a recuerdos que quiso enterrar. Enteramente escrita por King y dirigida por Pablo Larraín, merece rescate.

8. 'Apocalipsis' (1994)

La obra original, aquí conocida primero como 'La danza de la muerte', fue reelaborada por el propio King en 1990 como 'Apocalipsis'; es de esa versión de la que parten todas las adaptaciones, empezando por esta miniserie de Mick Garris, quien solo dos años antes había firmado la película 'Sonámbulos' a partir de un guion de King y se encargaría luego de revisitar 'El resplandor' como miniserie. Las limitaciones presupuestarias eran evidentes, pero a veces lo compensaba el carisma de Gary Sinise, Ed Harris o iconos juveniles de los ochenta como Molly Ringwald y Rob Lowe. Tuvo nuevas versiones en miniserie en 2004 y 2020 y acaba de anunciarse un largo dirigido por Doug Liman.

9. 'Pesadillas y alucinaciones' (2006)

Pese a lo que pueda insinuar su título, esta estimable antología no se basa solo en relatos del libro de 1993 y aprovecha también tramas del insuperable 'El umbral de la noche' (1978) y 'Todo es eventual' (2002). En el reparto, gente de mucho nivel: el llorado William Hurt protagoniza el episodio casi mudo 'Campo de batalla', con guion de Richard Christian Matheson; el no menos grande William H. Macy es un escritor desdoblado en detective 'hard-boiled' en 'El último caso de Umney'. Como casi toda antología, es algo irregular, pero digna de ser perseguida. Disponible en DVD.

10. 'El Instituto' (2025)

El guionista Benjamin Cavell ya probó suerte (en vano) con King en la miniserie 'The stand' (o sea, 'Apocalipsis') en 2020. Aquí vuelve a cometer el mismo error que en aquella: trastear con la estructura narrativa propuesta por King, que estaba bien como estaba. Sea como sea, los fans de 'Stranger things' o 'Los nuevos mutantes' lo podrían pasar razonablemente bien con esta historia siniestra sobre un genio adolescente (Joe Freeman) secuestrado y llevado a un campo de entrenamiento para chavales con habilidades especiales. Jack Bender, hombre importante de 'Perdidos', vuelve a dar cuenta de sus cualidades de buen artesano en la dirección. Disponible en MGM+.