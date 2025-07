'Pedro Páramo', la novela que puso a México ante el espejo de su violencia, cumple 70 años

Cuando se le preguntaba a Juan Rulfo por qué había dejado de escribir solía acudir a un cuento de su amigo Augusto Monterroso que rezaba más o menos o menos así:

“Un día que el Zorro estaba muy aburrido y hasta cierto punto melancólico y sin dinero, decidió convertirse en escritor, cosa a la cual se dedicó inmediatamente pues odiaba a ese tipo de personas que dicen voy a hacer esto o lo otro y nunca lo hacen.

Su primer libro resultó muy bueno, un éxito; todo el mundo lo aplaudió, y pronto fue traducido (a veces no muy bien) a los más diversos idiomas.

El segundo fue todavía mejor que el primero, y varios profesores norteamericanos de lo más granado del mundo académico lo comentaron con entusiasmo y aun escribieron libros sobre los libros que hablaban de los libros del Zorro.

Desde ese momento, el Zorro se dio por satisfecho, y pasaron los años y no publicaba otra cosa. Pero los demás empezaron a murmurar y a repetir ‘¿Qué pasa con el Zorro?”, y cuando lo encontraban en los cocteles puntualmente se le acercaban a decirle que tenía que publicar más. ‘Pero si ya he publicado dos libros’, respondía él con cansancio. 'Y muy buenos,' le contestaban, por eso mismo tiene usted que publicar otro.

El Zorro no lo decía, pero pensaba: ‘En realidad lo que éstos quieren es que yo publique un libro malo; pero como soy el Zorro, no lo voy a hacer’. Y no lo hizo”.

La fábula es una de las teorías, jocosas, al silencio del escritor. Pero hay más. Rulfo no pertenecía a las acomodadas familias de sus compañeros de letras y tuvo que trabajar toda la vida, en tareas que lo alejaban de su labor como autor, para sacar adelante a su familia. Reina Roffé aventura una explicación más vinculada a su frágil autoestima: “Siempre fue muy autocrítico, demasiado, rompía todo lo que no le gustaba o no despertaba el entusiasmo fervoroso de sus cuates. Después de alcanzar la fama como escritor, no podía arriesgarse a publicar algo que no fuera igual o superior en calidad literaria a lo anterior. Por otra parte, la vida de un escritor está minada de decepciones que merman el deseo de continuar escribiendo o publicando. Entonces, el silencio se vuelve una opción conveniente y plausible”.