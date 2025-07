Rauw Alejandro, triunfo en cuatro actos

Un grupo de amigas se hace una foto con la cortina dorada del escenario al fondo. Van combinadísimas, con trajes rojos de flecos y largos collares de perlas a juego, estilo años veinte. No son las únicas espectadoras que se han tomado en serio el 'dress code' que propone el anfitrión. La puesta en escena de Cosa Nuestra está ambientada en un Nueva York antiguo, hecho de gángsters, traiciones, lujuria, lujo, despecho y ambición.

La historia, contada en forma de musical, es sencilla y le va perfecta al personaje de buscavidas irresistible de Rauw Alejandro. “Bona nit, Barcelona, es molt bonic tornar-vos a veure. Ustedes saben que jo estimo molt aquesta ciutat”. El buscavidas irresistible habla catalán, por motivos que todo el Sant Jordi tiene en mente. Pero hoy no se hablará de su ex, por lo menos no abiertamente. Raúl -así lo escribe en la marquesina de su Nueva York imaginario, proyectado en la inmensa pantalla donde transcurre la historia- ya está en otra. La mujer que le vuelve loco en esta Cosa Nuestra perfectamente coreografiada se llama María. Y con María como objeto de deseo, va engarzando éxitos, encajando lo nuevo y lo antiguo como si las eras de Rauw se pudieran fundir en una sola, perfectamente evocadas por una estrella que canta y baila como las de antes pero maneja los códigos de hoy.

Concierto de rauw Alejandro en el Palau Sant Jordi. / ZOWY VOETEN

“Desesperados” enciende el Sant Jordi y con “Revolú” vuelan unas bragas hasta el escenario. “Em vull comprometre amb tu”, le dice a María. Pero también “no em pots tindre tancat a casa follant tot el dia, mami”. No se habla del pasado, pero el puertorriqueño juega toda la noche con el equívoco. María le pide la canción perfecta, y a juzgar por cómo estalla el Palau cuando suena “Todo de ti”, lo es. Con la romántica “Carita linda” nos manda de viaje a Puerto Rico. Y a la vuelta, en el escenario hay una cama king size para que Rauw, ahora ya sin camiseta, recite sus canciones-kamasutra y haga algún amago de ponerlo en práctica.

Cuando María le abandona, llega el duelo y el despecho con un “Se fué” más bien pasado de vueltas, excusa para una oda a la mujer independiente y a la soltería, no se sabe si a la propia o a la ajena. De ahí al descenso a los infiernos, con Rauw enloquecido en la oscura “Ni me conozco”, y al fin un cuarto acto más salsero, donde se mezclan, un poco porque sí, amoríos y gángsters. Pero qué más da, si las canciones tienen la dinamita de “Tú con él”, de “Desenfocao´”. Buscavidas, irresistible y ganador.