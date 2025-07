Grec 2025: El Orfeó Català estrena en Barcelona 'The Veil of the Temple' de John Tavener, un increíble viaje espiritual

El Festival Grec llega hasta la iglesia en esta edición con 'The Veil of the Temple', una obra coral muy espiritual y contemplativa del compositor británico John Tavener (1944-2013) que parte de la religión cristiana pero abraza también otros credos. El Orfeó Català, junto a las voces del Cor Jove y del Cor de Noies con Montserrat Seró como soprano solista la interpretarán por primera vez en Barcelona dirigidos por Simon Halsey este sábado en el Santuario de la Mare de Déu del Carme (Diagonal esquina Llúria), a partir de las 22 horas. Contará también con cantantes del Cor de Cambra para otras voces solistas y con un conjunto instrumental de percusión, instrumentos de viento-metal, órgano, duduk y cuerno tibetano.

Los temas que aparecen en la obra van desde la muerte y la resurrección de Cristo hasta lo divino dentro del propio ser humano. 'The Veil of the Temple' contará en esta ocasión con una pequeña puesta en escena y efectos lumínicos que contribuirá a potenciar ese viaje de las tinieblas a la luz que propone Tavener. El compositor se inspiró en los cantos bizantinos de los monasterios griegos pero también en la ragas hindúes para crear esta singular obra que conecta con el sentido trascendente de todas las religiones.

Gran plegaria

Tavener definió 'The Veil of the Temple' como "una gigantesca rueda de plegaria". La obra original, estrenada en 2003 por encargo de la iglesia de los Templarios de Londres, es también es enorme en cuanto a duración: ocho horas. Pero ese viaje de la oscuridad a la luz que propone se presentará en Barcelona en una versión abreviada de unas dos horas y media. En Berlín cuando Halsey la dirigió hace años se colocaron colchones en el suelo para los espectadores estuvieran cómodos. En Barcelona se han puesto cojines en los bancos de la iglesia.

Las letras, igual que la música, incluyen referencias a diferentes culturas y credos y contará con algunas partes traducidas al catalán. Eso sí, se escuchan "miles de Kyrie", apunta Halsey. "Lo importante es que el público se deje bañar por esta música bella, simple y tranquila. No es necesario entender las palabras. Esta no es una obra intelectual sino una pieza que provoca emociones", ha destacado el director. Curiosamente este año el Festival de Edimburgo también ha programado esta obra y no en un día cualquiera: en su jornada inaugural el próximo 1 de agosto. Al aclamado director coral no le extraña. Primero, porque en una época convulsa como la actual es comprensible que el público busque refugio en lo espiritual. Y segundo, "porque en Edimburgo, como en Barcelona, se ha apostado por jóvenes directoras y seguro que estas mujeres van a dar un nuevo impulso porque querrán hacer cosas diferentes".

Tres conciertos en el Palau

Leticia Martín, directora del Festival Grec que antes trabajó en el Liceu, tiene una sensibilidad especial por la música que este año ha ganado terreno en la muestra. Bajo el paraguas del Grec este año el Palau de la Música Catalana ofrecerá tres conciertos con estrenos y jóvenes intérpretes. El primero, el 21 de julio con la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, dirigido por Isabel Rubio, con 'Los planetas' de Holst y los estrenos de 'Blau trencat', de Mariona Vila y 'Estuarium', de Oriol Marès y Talal Fayad. El segundo será el día 27 con el World Youth Choir dirigido por el reconocido Daniel Reuss cuenta con un exigente programa 'a capella' donde destaca el estreno de 'Peace', de la joven compositora Anna Capmany. Y el tercero, el 28 de julio, contará con la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) que interpretará entre otros el 'Concierto de los elementos I & II' de Fabià Stancovsky, galardonada con el Premio Reina Sofía de Composición en 2023.