El Cruïlla aviva la llama punk de los Sex Pistols 

Ah, la mugre y la furia. Lo primero se perdió hace eones a orillas del Támesis y de lo segundo poco queda tras décadas de idas y venidas, cambios de formación y reuniones estrictamente pecuniarias, pero si algo conservan los Sex Pistols, emblema punk con medio siglo de vida a sus espaldas y un pasado de lucrativos escándalos minuciosamente calculados, es cierta aura de banda legendaria y un poder de convocatoria a prueba de esencialistas quisquillosos.

Lo demostraron el jueves en la segunda jornada del Cruïlla, noche de furia rendida a la música de combate y la electricidad crispada que contó también con notables reclamos como una nueva embestida del ‘aquelarre antifascista’ de Fermín Muguruza y la elegante catarsis rock de St. Vincent. Cambio de guardia y vuelco de guion en una jornada tradicionalmente consagrada a los ritmos latinos y reorientada este año, la actualidad manda, hacia la ética y la estética del punk. Guitarras el frente y billete de ida rumbo a “unas vacaciones baratas en la miseria de los demás”, que jalea el cuarteto británico en la inaugural ‘Holiday In The Sun’.

En realidad, ya saben, esto no son los Sex Pistols, sino una versión remozada de la banda británica en la que el vigoroso y “juvenil” Frank Carter, un chaval de 41 años rodeado los cuasiseptuagenarios Steve Jones, Paul Cook y Glen Matlock, sustituye al cantante John Lydon, peleado con todos los demás por la adaptación de la historia de la banda que Danny Boyle hizo en la serie ‘Pistol’. Un día cualquiera en la oficina para los protagonistas de 'The Great Rock 'n'Roll Swindle' y más madera para mantener viva la llama que prende canciones como ‘Seventeen’, ‘Pretty Vacant’, ‘Problems’ o ‘No Feelings’, himnos crispados que dieron forma a ‘Never Mind The Bollocks’ y que la banda ejecuta ahora con ímpetu moderado y generoso ánimo retrospectivo. Velocidad, la justa. Carter, eso sí, estuvo espléndido en su papel de ‘frontman’ enérgico y crudo: atropelló ‘Bodies’ mientras lideraba un pogo entre las primeras filas, se dejó la garganta en ‘Liar’, y arrastró al resto del grupo durante buena parte de la noche.

Ambiente durante el concierto de Fermín Muguruza en el Cruïlla / FERRAN SENDRA

Lydon, siempre dispuesto a una buena trifulca, calificó hace meses la nueva gira de sus antiguos colegas de oscuro y malicioso karaoke, pero nada de eso parecía importar demasiado a quienes vocearon ‘God Save The Queen’ y ‘Anarchy In The U.K’ como si no hubiera un mañana y se arrimaron a ‘New York’ para ver si aún daba calambre. Sin sorpresas, que tampoco hay que volverse locos, los británicos tiraron de repertorio clásico, picotearon de los Stooges -cayó kilométrica versión, solo muy poco punk incluido, de 'No Fun'-, se echaron una siesta a costa de una 'My Way' pelín desastrosa, y alentaron el lanzamiento olímpico de vasos de cerveza y sombreros promocionales. Buenas marcas, por cierto. Quizá no sean los Sex Pistols peligrosos y pendencieros de los 70, pero sí que se parecían bastante a los que debutaron en Barcelona en 2008. Tiene mérito, en cualquier caso, que no se les colase ni una sola imagen de Lydon, entonces Johnny Rotten, en el material de archivo que proyectaban en la pantalla.

La fiesta de Fermín

Antes, en el mismo escenario, Fermín Muguruza comandó una vibrante exhibición de compromiso, resistencia y entusiasmo. Rock de combate, reggae festivo y 5.000 banderas palestinas repartidas entre el público para ondear al ritmo de ‘Yalah, Yalah, Ramallah!’. Una juerga antifascista y militante, puro nervio entre jaleo de vientos y músculo rítmico, que se apoderó del Cruïlla y lo zarandeó entre jugosos guiños a los Specials (sí, hay algo aquí que va mal), collejas a los negacionistas del cambio climático y los especuladores inmobilarios (implacable ‘A la calle’) y arrolladores rescates de los días de gloria y barricada de Kortatu y Negu Gorriak.

St. Vincent en el Cruïlla / FERRAN SENDRA

Entre las sorpresas, aparición estelar de JuanRa, cantante de Kop, para atacar (nunca mejor dicho) ‘Zu atrapatu arte’, y un final en modo apisonadora con ‘Gora Herria’ y ‘Sarri, Sarri’. “La libertad de expresión es una trinchera que tenemos que defender”, dijo Muguruza. Como para no hacerle caso. El mismo espíritu invocaron a primera hora de la tarde y a pleno sol los catalanes Dr. Calypso, fiable locomotora de ska y jolgorio jamaicano que provocó más de una fractura de pelvis con viejos himnos como ‘Brigadistes internacionals’, ‘Se'ns pixen’ y ‘Plan 10’.

En medio de tanta testosterona, un poco de St. Vincent, que en realidad es mucho de lo que sea. La estadounidense, apurando el ciclo del oscuro y lacerante ‘All Born Screaming’, se exhibió como discípula aventajada de la PJ Harvey de los noventa en ‘Broken Men’ y ‘Birth In Reverse’, y despachó electricidad turbia y abigarrada mientras buena parte del público aprovechaba para cenar. Ellos sabrían.