De Ben Harper a Africa Express: jornada de mestizajes vibrantes en el Cruïlla

Rock trenzado con fibras negras, delicias afrolatinas, soul con una voz de seda… La de este viernes fue una jornada de mixturas sonoras y diálogo transatlántico en el Cruïlla, con Ben Harper como gran gurú de las músicas que no son solo músicas, sino que aspiran por ser algo así como salvavidas anímicos. Ahí estuvo el californiano, atiborrando de público el espacio del anfiteatro del parque del Fòrum, bien acompañado de los remodelados Innocent Criminals.

Ofició uno de sus consistentes ‘sets’ habituales, no sujetos al último álbum de rigor, y donde soltó desde el principio clásicos como ‘Diamonds on the inside’ con esa voz que transmite a la vez poder y calidez. Ahora que la hibridación de géneros manda, él la practica desde hace más de treinta años. Así lo recordaron sus incursiones en un reggae resuelto a su manera (‘Finding our way’), y en la espiritualidad coral filo-góspel (‘Say you will’). Su primer álbum sigue alumbrando el camino, y ahí estuvo ‘Don’t take that attitude to your grave’, canción sobre la futilidad del poder material, con su ‘crescendo’ esculpido por el ‘set’ de percusiones.

Ecos de Led Zeppelin

Harper se lució en sus digitaciones con el ‘lap steel’, colocado sobre sus rodillas. Demasiado, incluso, en ese largo solo con el que estiró ‘Faded’, pieza en la que deslizó una andanada rockera como guiño al clásico ‘Whole lotta love’, de Led Zeppelin, insertando incluso un fragmento instrumental a cuenta de otro tema del grupo británico, ‘Fool in the rain’. En el tramo final brilló la siempre edificante ‘Better way’, canción portadora de esperanza y catarsis en la que Harper otea “una manera mejor” de organizar el mundo.

Concierto de Africa Expres en el Parc del Forum. En la imagen Damon Albarn. / FERRAN SENDRA / EPC

Antes, pasó por el Fòrum la caravana de Africa Express, con una alineación de lujo. Hablamos del viejo sueño de Damon Albarn (cantante de Blur), que armó el proyecto casi dos décadas atrás, al observar que en el Live 8 (2005), el sonado macrofestival benéfico contra el hambre en África, solo había actuado un artista de ese continente. La versión que se presentó en el Cruïlla (uno de sus seis únicos conciertos de este año en todo el mundo) fue frondosa, una veintena de músicos y cantantes, y empezó mirando hacia México, donde se grabó el reciente álbum del colectivo, ‘Bahidorá’ (palabra inventada que alude a un lugar mágico imaginario). A Octavio Mendoza, ‘La bruja de Texcoco’, poderoso vocalista (y violinista), le correspondió abrir el desfile acercándose al corrido en ‘El diablo y la bruja’, arropado por una trompeta y un trombón.

De México a Mali

De ahí al canto poético tuareg, el blues del desierto y el pellizco afrobeat, y la voz grave de Luisa Almaguer, en diálogo con Joan Wasser (la también violinista Joan As Police Woman) en la adaptación de ‘Teardrop’, de Massive Attack. Toda una fiesta (con altibajos) en la que cruzamos el océano varias veces, de las ofrendas a la tierra y las denuncias de la violencia señaladas por la mexicana Mare Advertencia, oriunda de Oaxaca, a las cuerdas de ngoni del virtuoso malinés Baba Sissoko. Y entrando y saliendo, Damon Albarn, que asistió algunas canciones con el teclado (y la melódica) luciendo una permanente sonrisa complacida. El clímax: un ‘Panic’ (The Smith) en castellano y en ansiosa versión ska. “¡Cuelga al ’dj’, cuelga al ‘dj’!”.

Por el Fòrum pasaron también Love of Lesbian (‘set’ ajustado a la gira que el grupo emprendió en enero en Razzmatazz; este sábado ofrecerá el concierto especial con invitados para celebrar los 15 años del Cruïlla), así como una Maria Jaume que arrasó en su escenario con esa reconversión electrónica, y Mikel Izal, llenando su repertorio de (aparatoso) material del extinto grupo Izal (esa ‘Copacabana’). Para mixturas trazadas con pulcritud, la del estadounidense Leon Bridges, que podrá teñir sus canciones de folk y country (ese ‘pedal steel’), pero no pierde de vista el sentimiento soul. Mostró el material de su último álbum, ‘Leon’ (la esbelta ‘Laredo’) y rescató hitos personales como ‘Coming home’ y ‘River’, manejando la voz más sugerente de la jornada.