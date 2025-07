Sidi Larbi vuelve al Grec: "Yo también podría haber sido víctima de un crimen homófobo"

Sidi Larbi Chercaoui (Amberes, Bélgica, 1976) regresa al Teatre Grec con una de sus últimas creaciones, 'Ihsane', un homenaje a su padre tunecino y a sus raíces árabes pero también un lamento por la muerte de Ihsane Jarfi, joven víctima de un crimen racista y homófobo registrado en Bélgica en el 2012. "Su caso me ha marcó y lo he tenido siempre muy presente porque yo como él provengo de una familia mixta de belga y marroquí y también soy 'queer'. Lo mismo que le ocurrió a él podía haberme pasado a mí", ha señalado el coreógrafo, muy feliz de su retorno a Barcelona. El espectáculo es también un homenaje al padre del artista, una persona que, con la edad, ha llegado a entender mejor. "Yo tenía 19 años cuando él murió y ni siquiera fui a su entierro. No tuve una relación fácil con él. Pero ahora 30 años después le entiendo mejor y puedo ponerme en su lugar", explica.

Como muchos migrantes, su padre no lo tuvo fácil. Emigró a Bélgica desde Túnez buscando una vida mejor. "También entiendo mejor que no quisieran que yo fuera artista", confiesa. "Cuando era joven pensaba que no tenía artistas en la familia, pero resulta que mi padre al llegar a Bélgica tuvo que conformarse con trabajar en una fábrica debido al racismo porque en Marruecos tocaba la trompeta y era actor. Tuvo que renunciar a sus aspiraciones", señala. Su madre, a quien ya le dedicó un espectáculo, también tenía talento para la música. "Ella cantaba en el coro de la iglesia, le encantaba dibujar y pasaba mucho tiempo cosiendo". Y ambos, como él, les encantaba bailar. "Se conocieron en una discoteca y las imágenes más felices que tengo de ellos dos juntos son de cuando bailaban canciones de Julio Iglesias".

'Ishane' muestra la riqueza y diversidad cultural de Oriente Medio, de conectar tradición y modernidad. "Es un viaje poético", dice Larbi. / EPC

Danza y libertad

La música española sonaba en su casa, especialmente cuando llenaban el coche para ir de Bélgica a Marruecos cada verano. "Eran tres días de viaje y mi padre ponía siempre música andaluza", recuerda. ¿Quién hubiera dicho que el hijo de esa familia humilde de Amberes acabaría siendo un 'crack' de la danza contemporánea? Más allá de triunfar en los mejores teatros, Larbi ha trabajado con iconos del pop como Madonna y Beyoncé.

Menos mal que no tuvo miedo y, en contra de lo que le decían en casa, optó por la danza. El arte le salvó pero Larbi sigue con los pies en el suelo. Es muy consciente de la fragilidad de la vida, algo que transmite en sus obras. "Me he convertido en coreógrafo porque la danza ha sido para mí un refugio, un espacio donde poder ser feliz y vivir sin miedo". Para él la danza es sinónimo de libertad.

'Ishane' cuenta con 22 miembros del Ballet del Grand Théâtre de Genève y cuatro de su compañía Eastman. / EPC

'Ishane' muestra la riqueza y diversidad cultural de Oriente Medio, de conectar tradición y modernidad. "Es un viaje poético", dice Larbi. 'Ishane' es una palabra y un nombre árabe que significa bondad, compasión y comunión espiritual. La nueva pieza de Larbi combina esta idea con la muerte, con una ceremonia que es a la vez un canto a la vida y a la belleza. Identidad, resiliencia, empatía aparecen en la obra como parte de una existencia compleja donde cada uno debe enfrentar sus propios obstáculos. "Las dificultades nos hacen crecer", apunta.

Esta pieza con la que este fin de semana reconectará con el público barcelonés es muy diferente de 'Vlaemsch (chez moi)', la pieza que dedicó a su madre. 'Ishane' cuenta con 22 miembros del Ballet del Grand Théâtre de Genève y cuatro de su compañía Eastman. "Esta es una obra más abstracta, juega con la geometría y también con el movimiento sinuoso y redondo de la caligrafía árabe", señala. La palabra es importante y algunos pasajes serán traducidos al catalán. También utiliza proyecciones y una magnífica música en directo creada por Jasser Haj Youssef que toca la viola d'amore junto a las voces de Fadia Tom El-Hage y Mohammed el Arabi-Serghini, el piano de Gaël Cadoux, las percusiones de Gabriele Miracle Bragantini y el laud de Yassamin Shahhosseini.

El Grec es el primer sitio donde 'Ishane' -copoducción internacional donde participa el Festival Grec- se interpreta al aire libre. El coreógrafo guarda muy buenos recuerdos de sus anteriores visitas al escenario de Montjuïc con 'Sutra' (2008), 'Dunas' (2010), y 'Puz/zle' (2013). Y el público también porque se han agotado las entradas.