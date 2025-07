Rigoberta Bandini pone voz a una Pitufina "feminista" en el regreso al cine de 'Pitufos'

'Pitufos', la nueva aventura de las entrañables y azuladas criaturas creadas por el dibujante belga Peyo, llegará a los cines el próximo miércoles 16 de julio, en una cinta centrada en el villano Gargamel y su aún más malvado hermano, Razamel, a los que pone voz en su versión en castellano Florentino Fernández, y en la siempre risueña Pitufina. Rigoberta Bandini es la encargada de doblar a un personaje que, celebra la artista, ha experimentado una importante actualización y empoderamiento en esta nueva versión.

"Es una Pitufina feminista", asevera Bandini en una entrevista concedida a Europa Press. "No depende de la mirada externa y eso me ha gustado mucho", continuó explicando la actriz y cantante. "Pero no esperaba menos, porque a día de hoy, sería muy raro que siguiera siendo una Pitufina débil, que necesita que le cojan la manita para subir a una planta", expresa Bandini.

"Agradezco que se haya creado una Pitufina potente", continua, remarcando así la diferencia entre esta versión del azulado personaje con otras anteriores, como la de la serie de animación original de 'Los Pitufos' de 1981. En ese sentido, la artista reconoció que hace 10, 15 o 20 años los personajes femeninos en los dibujos estaban bastante estereotipados.

"Los estereotipos de género estaban muy marcados, muy separados. Y eran un poco rollo para las mujeres, para las niñas, porque las chicas eran quienes se podían levantar la falda, las que se sonrojaban. Se ve mucho en la Shizuka de 'Doraemon'. Bueno, se ve mucho todavía en dibujos que son antiguos", subraya Bandini.

La artista barcelonesa sostiene que 'Pitufos' pone en valor "el trabajo en equipo y el apoyo mutuo", y añade que este es "un argumento eterno que cada película desarrolla de una manera". En esto también coincide Florentino Fernández, quien interpreta al cascarrabias y eterno villano de los pitufos, Gargamel, además de a su malvado hermano Razamel en la cinta.

"LA VIDA HAY QUE VIVIRLA A TOPE"

"Tiene un mensaje que es que la vida hay que vivirla siempre que puedas disfrutándola a tope y riéndote todo lo que puedas. Y lo más importante, ayudando a los demás", sentencia Fernández. "Es una película que socializa mucho, que demuestra que el hecho de vivir en comunidad siempre es positivo porque unos ayudan a otros", reafirma el actor, cómico y también presentador, quien además admite haber disfrutado doblando a Razamel.

"He disfrutado mucho desde el punto de vista del doblaje con Razamel. De tan malvado que es, es patético porque se le ocurren cosas súper absurdas. Y en el caso de Gargamel -su hermano-, es un villano, pero es un gruñón y es casi más 'yo no quiero ver ningún pitufo', pero no tiene mal fondo", sentenció.

"Cuando Papá Pitufo (John Goodman) es secuestrado de forma misteriosa por los malvados brujos Razamel y Gargamel, Pitufina (Rihanna) lleva a los pitufos a una misión al mundo real para salvarlo. Con la ayuda de nuevos amigos, los pitufos deberán descubrir qué define su destino para salvar el universo", reza la sinopsis de la película.

Dirigida por Chris Miller a partir de un guion de Pam Brady, 'Pitufos' cuenta en su elenco de voces original con Rihanna, James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter, Maya Erskine, Billie Lourd, Xolo Maridueña, Kurt Russell y John Goodman.