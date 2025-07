Lola Índigo, noche de épica, chulería y llamaradas de dragón en el Estadi Olímpic

Era aquella ‘niña de la escuela’, patito feo o cisne oculto, la concursante tibia que salió por piernas de ‘OT-2017’, pero de su peripecia ha querido hacer Lola Índigo una historia ejemplar de testarudez. No se salió con la suya en la misión de actuar en el Bernabéu, ni en el RCDE Stadium de Cornellà, pero sucumbieron a su plan días atrás el Metropolitano y La Cartuja, y este jueves, el Estadi, escenario de repuesto, con medidas al alza, para encajar un ‘show’ macanudo, producción de un calibre inédito en el pop español.

La pantalla de video no era horizontal sino vertical, detalle para ‘tiktokers’, y una pasarela conducía a sendos escenarios circulares. El estadio no se llenó, 30.000 personas, pero ya se contaba con ello (el plan A era Cornellà). Nada que pudiera sugerir flaqueza a Lola Índigo, que entró en escena con modos de diva, flanqueada por una tropa de bailarines, coristas, tamborileros y trompeteros, acudiendo a sus inicios con ‘Ya no quiero ná’. Tenues reguetones y un desvío empinado: el drum’n’bass de ‘Mala suerte’, que interpretó haciendo equilibrios sobre una silla que se apoyaba en solo dos patas.

Lola Índigo se marcó un Taylor Swift: dos horas y 35 minutos recorriendo sus sucesivas ‘eras’. Empezando por sus esencias granadinas, las del reivindicable epé ‘GRX’ (2023), y ampliándolas, respecto a Madrid y Sevilla, con un cuadro flamenco apoyado en el fino guitarrista José del Tomate. Ahí aparecieron “unos primos” que dijo tener en Cornellà, ni más ni menos que Estopa. ‘Tu calorro’ a toda mecha, justo un año después de su gesta en el Estadi. Y acto seguido, David Bisbal, en una huracanada ‘Bulería’.

La resonancia flamenco-rumbera dio paso a sonidos más urbanos en la deslenguada ‘Yo tengo un novio’ (“que me come el coño, que me dice sucierías y me agarra del moño”), preámbulo del giro pop electro-latino, apuntando a la niña que fue, en piezas como ‘Killa’, la guitarrera ‘Spice Girls’ y el guiño a Aitana de ‘Me quedo’. Corazones y tonos rosa pastel (como el automóvil en el r’n’b de ‘Tamagochi’), estética del filme ‘Barbie’.

Lola Índigo ha hecho de estos tres estadios un manifiesto en el que se posiciona como una equivalente de las estrellas ‘anglo’ y ‘latam’, con su sello propio, sus raíces y la vista puesta en ultramar. Su repertorio tiene altibajos, pero ella domina y su puesta en escena es imponente. Lo fue más si cabe en el tercer bloque, futurista, en el que salió de un huevo gigante metalizado, acompañada de Quevedo, para abordar ‘El tonto’.

Reguetón y músculo EDM, coleguismo con los colombianos Cali & El Dandee (‘Yo te esperaré’) y, hacia el final, la voz entrecortada por la emoción, rumbo a las cartas finales, ‘Moja1ta’ y ‘La reina’, con escenografía imperial, inspirada en último álbum, ‘Nave dragón’. Mirando el reloj: “Nos echan a las once. El ruido y no sé qué”, refunfuñó. Ya cantaban los Stones que no siempre puedes conseguir lo que quieres.