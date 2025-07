Lee Pace: "Rodando 'Fundación' en Barcelona pude cenar tardísimo, algo impensable en Estados Unidos"

El actor estadounidense Lee Pace, presencia imponente (mide 1,96 metros) del cine y las series de las dos últimas décadas, sabe liderar producciones en las que el drama es el efecto especial: recordemos su paso por aquella gran 'Mad men' de la informática llamada 'Halt and catch fire'. Pero los roles que le han dado verdadera fama son, si cabe, aún más 'nerd': el pastelero resucitador de 'Pushing daisies', el rey elfo Thranduil de la trilogía 'El hobbit', el villano Ronan el Acusador del Universo Cinematográfico de Marvel o, últimamente, el emperador clon Hermano Día de la torrencial 'Fundación' (Apple TV+, tercera temporada desde el viernes, día 11), rodada en parte en España.

¿Qué pensó cuando empezó a leer los nuevos guiones y se dio cuenta de que su personaje estaba hablando con un camello? O el clon de un camello, para ser precisos.

Pensé que era divertido, claro. Era una forma de distanciar a este Hermano Día de los que he interpretado en el pasado. Hemos aprendido a ver a estos clones de una forma concreta, algo que esta visión del personaje tira por los suelos. Lo relaja y lo convierte en antítesis de aquel emperador tan violento, tan controlador, tan frustrado.

No parece tanto un personaje de Asimov como un reflejo del Matthew McConaughey de 'The beach bum': pura relajación surfera.

Es un poco eso, desde luego. Para darle forma, empecé a pensar en alguien que fuese, en fin, perezoso. Y que no fuera muy complicado. Y que odiara a la gente que sí lo es. Y que tuviera que vadear situaciones ligadas a sus egos, sus fantasías de controlar aquello que escapa a su control. Fue interesante hacer a un personaje así, en parte porque su forma de ver las cosas tiene una parte muy sabia. Si no podemos controlar la galaxia, ¿por qué no nos relajamos y nos lo pasamos bien?

Por otro lado, el personaje tiene su parte de rabia.

Lo que más le enoja es ser testigo de algo que nadie más en la galaxia puede ver. Nadie sabe que todo está controlado por esta robot. Es decir, una robot muy antigua ha estado clonándolos y usándolos como marionetas para poder manipular las cosas y controlar a billones de personas, e incluso matarlas si quiere. Todo por hacer el bien según su propia visión del universo.

Dado el cambio de temperamento de su personaje, en esta temporada no ha tenido tantas escenas exigentes a nivel físico como en las anteriores.

De hecho, casi diría que ha sido una temporada… relajante. Sobre todo comparada con la primera, en la que tenía que completar un camino tortuoso por el desierto. Y en la segunda entrené para un par de escenas de lucha desafiantes. El desafío era salirse del molde del personaje. Pero una vez resolví el enigma en mi cabeza, todo empezó a ir rodado. Resultó bastante liberador subirse a esa ola.

En anteriores temporadas, 'Fundación' ha sacado provecho de espacios espectaculares de las Islas Canarias. En los nuevos capítulos encontramos escenas rodadas en Barcelona. ¿Qué puede contarnos de esta última experiencia?

Fue allí donde rodamos todas las partes del jardín [en el Parc del Laberint d'Horta, para ser precisos], ese paisaje idílico donde vivo con Song [Yootha Wong-Loi-Sing] al principio. La comida barcelonesa es, obviamente, tan buena como dice todo el mundo. Y a veces cenábamos muy, muy tarde, algo difícil de hacer en Estados Unidos ahora mismo, incluso en Nueva York. Los sitios suelen cerrar a las once. Y en Barcelona, ¡es cuando abren! Para un estadounidense eso es una locura. Nos decíamos unos a otros: "¿Pero quiénes son estas personas?" [ríe].

La serie ha pasado por algunos problemas de producción y David S. Goyer, su creador, ya no ejerce como 'showrunner'. ¿Cree que todo marcha en la buena dirección?

Tengo curiosidad por saber qué planes hay para el futuro de la serie. Pero ahora mismo estamos concentrados en el lanzamiento de la tercera temporada y en que la gente la disfrute. La introducción de El Mulo [villano mutante interpretado por Pilou Asbæk] es un gran momento en esta historia. Ni en Terminus ni en el Consejo Galáctico lo ven venir. Mientras todo el mundo está pensando sobre otras cosas, aparece este caos y se crea este agujero negro que se convierte en un enorme problema. Llegado el momento de lidiar con ello ya es demasiado tarde.

Acaba de ponerse a las órdenes del gran Edgar Wright ['Zombies party', 'Baby driver'] en la nueva versión de 'Perseguido' que veremos en cines en noviembre. ¿Le comentó el director por qué le quiso para el papel de cazador jefe? ¿Qué cosas suyas había visto y admirado?

Bueno, Edgar Wright es un cinéfilo increíble, y ha visto más películas que cualquier otra persona que haya conocido. Es un catálogo andante. Había visto muchas cosas mías y también muchas de mis películas favoritas. Poder conversar con él sobre cine, sobre sus gustos, fue un sueño hecho realidad. Y el rodaje en general fue muy divertido. Estoy convencido de que ha quedado una película explosiva.