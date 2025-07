No estés triste, ponte bótox

Por el impacto que me causó y del que aún no me he recuperado, llevo días compartiendo con allegados lo escuchado hace unos días en un vídeo que me apareció en Instagram. En un conocido y popular pódcast, una psicóloga (retengan su profesión: PSICÓLOGA) era preguntada acerca de los beneficios del bótox. La mujer, muy atractiva físicamente y perfectamente retocadísima según el canon de belleza que impera hoy en día (léase "me quejo de la presión estética externa a todas horas pero consumo y defiendo cada uno de sus dogmas justificándolos como libertad individual para maltratar mi propio cuerpo"), logró escandalizarme en apenas unos minutos. Su planteamiento era el siguiente: el bótox impide que puedas arrugar el entrecejo. Si no arrugas la frente, impides emociones de preocupación o pesadumbre y así no te sentirás triste. ¡La madre que la parió!

Hace unos años se demostró que modificando el lenguaje corporal y la postura de un individuo, sus pensamientos y sentimientos también se transformaban. Este conocimiento ha sido especialmente relevante en el campo de la medicina, especialmente en el área de la salud mental. Las personas con depresión arrastran sus pies, por lo tanto, es importante estimular en ellas el paso firme y activo al andar. Que las adolescentes mantengan una buena postura al sentarse a la mesa puede evitar que desarrollen problemas alimenticios (que el intestino no esté retorcido al comer, como cuando encorvan la espalda o se recogen las piernas conformando un ovillo en la silla). Las investigaciones del psiquiatra Bessel van der Kolk llevaron a concluir que para sanar los traumas más extremos en un ser humano (víctimas de exterminio, violaciones en conflictos bélicos, veteranos de guerra…) era mucho más eficaz desbloquear el cuerpo a través de ejercicios específicos de yoga y pilates aplicados a cada caso que años y décadas de terapia con las que no se avanzaba prácticamente nada.

Por ello, llevo años estimulando a las personas a las que asesoro o formo a que observen si las comisuras de sus labios apuntan hacia arriba (fomenta la escucha activa) o que intenten no permanecer demasiado rato con la cabeza gacha para mirar sus dispositivos móviles (reduce nuestra capacidad de atención y reflexión). También, que debemos sonreír más. Como hace una gimnasta o una nadadora de 'sincro' al inicio de su prueba, la sonrisa le manda una señal al cerebro para prepararse para la alegría, el éxito. E independientemente del resultado de la competición, al acabar volverán a sonreír al público (el éxito es siempre haberlo intentado).

Perder empatía

Sin embargo, hace unos años en EEUU se empezó a poner de moda entre los abogados infiltrarse bótox para evitar que en un juicio adivinen sus emociones (intenciones). En parte, les ayudó. Pero también perdieron una gran capacidad de empatía, por lo que dejaron de hacerlo. Los humanos nos reconocemos en los gestos. Si yo te explico una tragedia o una alegría y tú permaneces con la misma cara acartonada, no te reconoceré como un igual y me alejaré de quien no siente.

Bien gestionadas, no hay emociones buenas ni malas. Es humano (vital) sentir pena, miedo, frustración e incluso ira. Y si una psicóloga propone castrar un gesto (un sentimiento) es porque no tiene ni idea de la barbaridad que está diciendo o, más que recursos para sanar el alma, cobra comisiones por parte de alguna clínica. Estamos cada vez más enfermos como sociedad (mental y emocionalmente) y el cuerpo lleva la cuenta.