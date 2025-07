Los alumnos del Conservatori del Liceu señalan a otros cuatro profesores de acoso sexual y abuso de poder: “No es un caso aislado”

El pasado 16 de junio EL PERIÓDICO destapó el caso de presuntos tocamientos en las partes íntimas por parte de un profesor del Conservatori del Liceu a una alumna. La noticia generó la aparición de otros testimonios (cinco en total, uno de ellos cuando la supuesta víctima era menor de edad) y que los alumnos de la prestigiosa escuela de música clásica se organizaran, abriendo un buzón para recoger otros casos (testimonisliceu@gmail.com).

Tres semanas después, la recién fundada Asamblea de Alumnos del Liceu ha remitido un comunicado al equipo directivo donde afirma que los cinco testimonios no son "un caso aislado” y exigen la dimisión inmediata de la directora del centro, Maria Serrat i Martín por su “inacción y falta de responsabilidad” en la gestión de la grave crisis.

Los alumnos del Conservatori del Liceu han recibido suficientes testimonios como para señalar a otros cuatro docentes y aseguran que la “revisión” de la plantilla del profesorado actual es necesaria. Se trata de un profesor de pedagogía, un profesor de violín, una profesora de violonchelo y un profesor de masterclasses puntuales, de los que aportan las iniciales en su escrito, a los que se señala por “cuestiones de acoso sexual y/o abuso de poder”.

La asamblea exige una auditoria externa urgente (proponen la cooperativa LaGroc, con experiencia en procesos de este tipo) y que “esté completada antes del 15 de septiembre” para no comenzar el curso académico a la vuelta del verano en la situación actual, en la que el profesor de guitarra al que se le atribuyen los presuntos tocamientos en las partes íntimas de una alumna está “apartado” de forma cautelar de la docencia.

Alumnos y alumnas del Conservatori del Liceu se concentran en la sede del conservatorio de Nou de la Rambla para protestar contra los abusos, el martes 17 de junio. / Ferran Nadeu / EPC

“Pedimos una disculpa formal y pública por la deficiente gestión de los casos de abusos de parte del equipo directivo”, se lee en el comunicado, en el que los alumnos exigen saber “cómo se ha actuado desde el 17 de junio”, el día después de la publicación de la noticia en EL PERIÓDICO. Aquel martes hubo una concentración delante del Conservatori y la dirección mantuvo una reunión con los alumnos que estos califican de “impropia”, en la que Serrat i Martín “reveló el nombre de una de las víctimas que había pedido expresamente mantener el anonimato”. “La señora Serrat no ha pedido disculpas”, continúa el comunicado, “ni ha ofrecido ningún tipo de acompañamiento legal o psicológico a las víctimas”.

Los alumnos denuncian que el centro tenía conocimiento desde hacía un año y medio de las quejas contra el profesor de guitarra S.V., “contribuyendo al encubrimiento del caso” y que se le apartó cautelarmente “solo después de la presión ejercida por el alumnado, no de manera proactiva ni inmediata”. “No se ha garantizado la seguridad y protección de las alumnas”, concluye el texto, que denuncia la “pasividad” de la directora y pide la “expulsión definitiva de S.V. y una respuesta valiente y responsable” por parte del Conservatori. Tres semanas después de que el caso estallara, los alumnos no están seguros de si se ha abierto o no una investigación formal a S.V. y piden una confirmación oficial. También una actualización del Plan de Igualdad y la renovación inmediata del equipo responsable de la aplicación de los protocolos.