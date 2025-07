Más de 30.000 personas vibran con la OBC y ‘Carmen’ en la Barceloneta

El segundo concierto de Clàssica a la Platja volvió a reunir en la Playa de Sant Sebastià a más de 30.000 personas, igual que este miércoles, con ganas de disfrutar de la versión concierto semiescenificada pero sin vestuario de ‘Carmen’ junto al mar. Ludovic Morlot, titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), se llevó merecidos aplausos en su tercera actuación en este tipo de evento popular que contó también con el sólido Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.

La OBC abrió boca una deliciosa versión de 'Tres danzas españolas', que Enric Granados compuso para piano en 1890 y fueron orquestadas por Joan Lamote de Grignon. El plato fuerte fue una selección de varios fragmentos de la ópera 'Carmen' de Georges Bizet, coincidiendo en el 150º aniversario de su estreno. Música muy 'cantabile' que el público podía reconocer con facilidad aunque no hubiera visto nunca la ópera y que se lo pasó en grande con la fantástica actuación de músicos y cantantes.

Con un cielo mucho más despejado que el día anterior en el que triunfó 'Mar i cel' con la Orquesta y Coros del Liceu y los cantantes y actores de Dagoll Dagom, esta vez no hubo temor a que la lluvia arruinara la velada. Muchos espectadores acudieron a la playa de Sant Sebastià bien preparados con pícnics, bebidas y toallas. Los más previsores hasta se trajeron de casa sillas plegables. La experiencia es un grado y para muchos barceloneses asistir a estos conciertos gratuitos en la playa se ha convertido en una tradición.

Así, de manera informal, disfrutaron del lujo de tener una gran orquesta interpretando con maestría una de las óperas más queridas del repertorio. La ópera de Bizet, un drama amoroso con música de aire español ambientado en Sevilla. Su protagonista es Carmen, una gitana de rompe y rasga que por encima de todo ama la libertad. El personaje simboliza a la mujer que vive y ama según su propio deseo, sin importarle el qué dirán.

La mezzosoprano Silvia Tro Santafé brilló como Carmen, especialmente en la habanera 'L'amour est un oiseau rebelle' que retrata al personaje. Estuvo bien compenetrada con el tenor Marcelo Puente, quien defendió con sabiduría a Don José, el honesto soldado que pierde la cabeza por Carmen y se convierte en bandolero. La soprano Mira Alkhovik se lució el aria de Micaela y el barítono Àngel Òdena -que sustituyó a Marko Mimica-, como Escamillo, haciendo su entrada triunfal al ritmo de 'toreador, toreador', un pasaje muy popular. "He flipado con el público. Mira que he cantado en sitios grandes como la Arena de Verona pero aquí es especial porque ver la cara de la gente", decía Òdena al acabar.

Más inclusivo

El Liceu, L'Auditori y el Palau de la Música Catalana suman esfuerzos cada año para montar estos conciertos con el fin de acercar la clásica a todo el mundo y a hacerla accesible. La tasa turística paga una gran parte de esta iniciativa que este año ha ido a más incluyendo fuentes de agua en los 250 metros de playa.También ha prestado atención especial a la inclusión desplegando atención especial para personas con problemas de movilidad y sordera. No lejos del escenario se ha colocado por primera vez una zona reservada para gente con necesidades especiales y se han repartido mochilas vibratorias para personas sordas. Y en el escenario se ha contado con una traductora en lengua de signos.

Estos conciertos organizados por Barcelona Obertura con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona cuenta también con la Fundación "La Caixa" que colabora con otras acciones pensadas para los más vulnerables que no pueden acercarse a la playa. Pensando en ellos, el Cor Petits y el Cor Mitjans del Orfeó Català ofrecen cada año dos conciertos a residencias de gente mayor del barrio de la Barceloneta y el Cor Infantil en el Hospital del Mar de Barcelona.

El año pasado Clàssica a la platja contó con una estrella internacional, el venezolano Gustavo Dudamel ofreció múisca de películas con la Sinfónica del Liceu. Este año el protagonismo ha sido para 'Mar i cel' y 'Carmen'. Gloria, Mercè, Cèlia e Isabel aprovechan cada año para reunirse con motivo de estos conciertos. Y para disfrutralos a tope intentan venir pronto para estar en primera fila y no perderse detalle. "Es como estar en el escenario", decía una de ellas. "A mí me encanta la música y esto me hace soñar", apuntaba otra. "Además es un evento gratuito al aire libre. A veces los barceloneses por desconocimiento no aprovechamos de este tipo de cosas que valen tanto la pena", reconocía. Sea cual sea el repertorio del año próximo, ellas lo tienen claro: repiten seguro.