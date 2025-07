Maurice Pialat, un cineasta en guerra contra el mundo

"No faltaré a mi reputación: estoy particularmente satisfecho por todas las protestas y silbidos dirigidos hacia mí esta noche. Si no os gusto, vosotros tampoco me gustáis a mí". Es lo que dijo Maurice Pialat (1925-2003) con el puño desafiante en alto en el festival de Cannes de 1987, mientras recogía la Palma de Oro a la Mejor Película gracias a 'Bajo el sol de Satán' frente a un público que expresaba su disconformidad vomitando abucheos; quedaba demostrada así por enésima vez la conflictiva relación que el cineasta mantenía desde el principio de su carrera tanto con la industria cinematográfica como con el público franceses, y que le había granjeado el apodo 'Pialat le terrible'.

Era una discordia justificada por su personalidad excepcionalmente brusca y torturada, pero también por sus principios artísticos. Después de todo, sus películas no están hechas para ser queridas o elogiadas, no buscan nuestra simpatía, y eso explica también que la popularidad convencional siempre lo eludiera -y tal vez siempre lo eludirá- pese a tratarse de uno de los más influyentes cineastas modernos. Y eso sin duda dota de significancia aún mayor el completo repaso de su filmografía que, con motivo del centenario de su nacimiento, tiene lugar en cines seleccionados de toda España durante todo el mes de julio, empezando por la proyección de la que muchos consideran su mejor película: 'A nuestros amores' (1983), retrato de una joven de 15 años que busca en el sexo una evasión de su violenta vida familiar, y uno de los retratos más poderosos de la adolescencia femenina jamás trazados.

Compuesta por sus diez largometrajes además de varios de sus cortos y un documental centrado en su figura, la retrospectiva permitirá comprobar el talento único de Pialat a la hora de mostrarnos cuanto la vida tiene de caos pavoroso y desgarrador. Es un cine de tomas largas, que no pestañea al observar los comportamientos feroces, impredecibles, paradójicos y autodestructivos de sus personajes, seres resentidos y propensos a la violencia emocional y a veces también física que no pueden expresar ni controlar sus sentimientos; un cine alimentado por la rabia de un artista para quien el mundo nunca tuvo sentido, que vivió sumido en una insatisfacción constante e incapaz de sobreponerse al abandono de sus padres cuando era niño y varias otras heridas, que no pudo dirigir su primer largometraje hasta los 43 años y culpó por ello a Jean-Luc Godard y el resto de autores de la 'Nouvelle Vague', a quienes consideraba unos pijos insustanciales, unos narcisistas y unos impostores.

Exorcizar demonios

Para Pialat, el acto de filmar era algo puramente personal; usaba sus películas para recrear su propia vida y exorcizar sus demonios a través de los incendiarios vínculos que mantenía con sus equipos en los rodajes, que avivaban su pasión creativa. Todas las ficciones que forman su obra -tal vez con la única excepción de 'Police' (1985)- tienen un marcado componente autobiográfico. 'Nosotros no envejeceremos juntos' (1972) se inspira en un traumático romance adúltero que mantuvo con una mujer mucho más joven; 'La boca abierta' (1974) es una dolorosa recreación de la muerte de su madre, víctima del cáncer; 'Loulou' (1980) rememora su ruptura sentimental con la guionista Arlette Langmann, que lo dejó por otro hombre; 'Bajo el sol de Satán', sobre un sacerdote que se flagela por su falta de vocación, evoca al fracaso artístico del propio cineasta, que exploró temores similares en otra de sus obras maestras, el biopic -o tal vez anti-biopic- 'Van Gogh' (1991); y su última película, 'El chico' (1995), es un retrato de su padre.

Una imagen de 'Van Gogh' (Maurice Pialat, 1991) / Bcn

La exploración de asuntos que le eran tan cercanos resultaba inevitable para un creador que concebía el arte como un intento permanente de capturar la verdad. Consideraba que el cine es un medio demasiado preocupado por la perfección técnica y la claridad narrativa y emocional, demasiado bonito como para acercarse lo suficiente a la realidad. Él aspiraba a eliminar todo artificio de las películas, y para ello veía necesario renunciar a las trampas típicas del cine convencional. En su primer largo, 'La infancia desnuda' (1968) -mirada cruda y por supuesto autobiográfica a un niño sin progenitores-, ya están presentes la mayoría de rasgos que hoy definen su estilo. El enfoque es casi documental. Las escenas empiezan y acaban abruptamente, ajenas a explicaciones y resoluciones, y se suceden provocando saltos en la continuidad temporal y argumental. No se ofrecen explicaciones acerca de las conductas de los personajes, aparentemente ilógicos a nivel psicológico. El director los contempla sin sentimentalismos ni compasión; en todo caso, nunca los juzga, como no se juzga una tormenta.

Maltratando colaboradores

Para ser fiel a ese método, Pialat no dudaba en maltratar y aterrorizar a sus colaboradores. Durante el rodaje de 'Bajo el sol de Satán', el productor Daniel Toscan du Plantier llegó un día al 'set' y comprobó que el cineasta se había encerrado en una habitación junto a todos los miembros de su equipo, a quienes mantenía secuestrados. Durante el de 'A nuestros amores' se produjeron varias agresiones físicas reales, y su metraje ofrece evidencias de ello; la película supuso el descubrimiento de la gran Sandrine Bonnaire y, aunque Pialat volvió a trabajar con ella en dos ocasiones más, nunca le perdonó que quisiera rodar también a las órdenes de otros directores. Jean Yanne, que encarnó a su 'alter ego' en 'Nosotros no envejeceremos juntos', acabó tan harto de él que se negó a asistir al festival de Cannes para recoger su premio al Mejor Actor, y nunca volvió a dirigirle la palabra. Asimismo, Pialat pasó la filmación de 'Loulou' diciéndole a Isabelle Huppert que no valía nada, y que el único motivo por el que no la despedía era la relación sentimental que la actriz mantenía con el productor de la película. Y, en aquel mismo rodaje, desesperó a Gérard Depardieu hasta tal punto con sus continuas exigencias que pasaron un año enfrentados; posteriormente, eso sí, ambos se convirtieron en amigos inseparables, y rodaron juntos tres largometrajes más. Cuando el director murió en 2003 a causa de una insuficiencia renal, el actor era el único aliado que le quedaba.

Esa soledad es el precio que Pialat pagó por servirse de ideas y métodos que cualquier otro artista habría descartado por imprudentes o crueles, y que él consideraba absolutamente necesarios para exponer toda la bajeza del mundo con el fin, eso sí, de encontrar en ella motivos para exonerarnos. Pero, como la retrospectiva permite comprobar, lo cierto es que su cine también derrocha calidez, y belleza, y tal vez más capacidad de impacto en el espectador que el de cualquier otro director. La mayoría de películas que vemos desaparecen de nuestra memoria poco después de salir del cine. Las de Pialat se nos cuelan por vía intravenosa y quedan impresas de forma permanente en nuestra existencia.