'Mar i cel' emociona en versión sinfónica con la Orquesta y Coro del Liceu

'L'Himne del pirates' fue cantado por muchos de los asistentes a final del primero de los dos conciertos de Clàssica a la Platja protagonizado esta noche en la playa de Sant Sebastià por la Orquesta y Coro del Gran Teatre del Liceu y el elenco de 'Mar i cel'. El clásico del musical catalán que el próximo domingo baja velas en el Teatre Victòria tras una temporada ininterrumpida de éxito. Centrar el concierto en el musical más famoso estrenado en Catalunya ha sido un acierto y un merecido homenaje a la compañía Dagoll Dagom.

Los músicos liderados por Sergi Cuenca y el coro, por Pablo Assante, alucinaron con la conexión que lograron con el público que siente auténtica devoción por esta obra. Mucha gente se emocionó con la balada 'Per què he plorat?' y el dúo 'No estàs sola', piezas memorables de esta historia del conflicto entre Oriente y Occidente centrado en el amor imposible entre un pirata morisco y una chica cristiana en el siglo XVII, un relato que resuena en el pleno siglo XXI. En primera fila en la arena había una madre con su hija, ambas devotas de 'Mar i cel'. La primera lo ha visto todas las veces que se ha montado y la segunda, dos. "Me enamoré del teatro con 'Mar i cel' y ahora estudio teatro musical", confesaba esta fan de 17 años.

Aunque la puesta en escena semi-escenificada no era lo mismo que ver el musical en el teatro quienes ya conocían la obra conectaron en seguida con los recuerdos de aquella experiencia. En la Barceloneta brilló el joven y poderoso reparto que ha levantado esta última producción, liderado en los roles principales por Jordi Garreta como Saïd y Alexia Pascual como Blanca. A ellos se unió Eloi Gómez, que interpreta a Ferran, en la última canción antes del bis final. Todos se llevaron una enorme ovación al acabar. También fue muy aplaudido Albert Guinovart, compositor de 'Mar i cel' que, al piano, otro de los destacados protagonistas de una noche mágica junto a los 61 músicos de la orquesta, 57 cantantes del coro y la veintena de intérpretes del musical.

Playa a tope

La playa de Sant Sebastià se llenó a tope con gente de todo tipo. Desde fans de los musicales a turistas y personas que nunca habían escuchado una gran orquesta en directo y gratis como Olivia, una bebé de dos meses. "Hay que introducirla poco a poco a la clásica", decían los padres. Los más previsores se dieron prisa para llegar con tiempo suficiente para poder poner las toallas y sillas plegables cerca del escenario y del mar, para poder zambullirse el mismo Mediterráneo donde transcurre la obra.

Àngels Gonyalons, que interpretó a Blanca en la primera producción de 'Mar i Cel' en 1988 y la primera reposición en 2004, ejerció como narradora junto a Pep Cruz, otro histórico de la producción. Gracias a sus intervenciones se pudo seguir el hilo de la obra que empezó con una novedad, una obertura nunca interpretada en Barcelona que Guinovart creó en 2007 para el estreno de la versión sinfónica del musical en la Ópera de Halle (Alemania).

Las pantallas situadas junto al escenario principal y a lo largo de 250 metros de playa -había menos que el año pasado- reproducían las imágenes del escenario pero también las letras de las canciones creando así un enorme karaoke. Menos mal que los altavoces -premio para los artistas del sonido del concierto sin los cuales nada sería posible- tenían tal potencia que uno podía cantar sin miedo a desafinar en una noche única donde pequeños, medianos y grandes vibraron con 'Mar i cel'.

Este jueves habrá el segundo concierto en el mismo escenario de Clàssica a la Platja a las 21:00 horas que protagonizará la OBC dirigida por Ludovic Morlot con pasajes de 'Carmen', célebre ópera de Bizet, y 'Tres danzas españolas' de Granados.