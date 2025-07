'Mar i cel' y 'Carmen', protagonistas de los conciertos Clàssica a la Platja 2025

El musical 'Mar i cel' de Dagoll Dagom y la ópera 'Carmen' de Bizet centrará el repertorio de los dos conciertos que los días 9 y 10 de julio ofrecerán la Orquesta y Coro del Gran Teatre del Liceu y la Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) junto al Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana en la Playa de Sant Sebastià de la Barceloneta, junto al Hotel Vela, a partir de las 21:00 horas. Cada día ocho espectadores tendrán vistas privilegiadas y podrán estar en el escenario experimentando los conciertos como si fueran uno de sus músicos pero sin instrumentos. Un sorteo determinará quienes serán los afortunados. Para probar suerte hay que hacerlo a través de la web Barcelona Obertura.

Sergi Cuenca, director musical de 'Mar i cel' se pondrá al frente de la Orquesta y Coros del Liceu con los solistas del popular musical de Dagoll Dagom, con libreto de Xavier Bru de Sala y música de Albert Guinovart. Tras un año en cartel en el Victòria -la última función es el 13 de julio-, el musical se despedirá a lo grande con este concierto donde sonarán desde 'La ilaha il·la làh' a 'Aigua per pietat' a la tierna 'Per què he plorat' y el famoso 'Himne dels Pirates', entre otras.

El musical contará con 20 actores de la compañía que representarán pasajes de la obra y contará con Gunovart al piano. “Para que se entienda la historia contaremos con dos narradores, Pep Cruz y Àngels Gonyalons, dos artistas históricos que han trabajado con Dagoll Dagom”, ha destacado Anna Rosa Cisquella, fundadora de la compañía que baja velas este año tras 50 años de espectáculos. “Para nosotros es un lujo y un sueño estrenar esta versión sinfónica con la orquesta y el coro del Liceu”, ha añadido. Las pantallas este año proyectarán las letras de las canciones en tres idiomas: catalán, castellano e inglés, que convertirán la playa en un gran karaoke. La versión sinfónica de 'Mar i cel' se estrenó en la Ópera de Halle (Alemania) en 2007. Guinovart le añadió una obertura que será un descubrimiento para todos el día del concierto pues en Catalunya "no se ha estrenado oficialmente".

Bizet y Granados

Ludovic Morlot, titular de la OBC, dirigirá varios fragmentos de la ópera 'Carmen' de Georges Bizet y 'Tres danzas españolas', que Enric Granados compuso para piano en 1890 y fueron orquestadas por Joan Lamote de Grignon. La ópera de Bizet, un drama amoroso ambientado en Sevilla, tiene como protagonista a una mujer que por encima de todo ama la libertad. El personaje de Carmen simboliza a la mujer libre que vive y ama según su propio deseo. La soprano Mira Alkhovik encarnará a la protagonista en este concierto tan especial donde también participan la mezzosoprano Silvia Tro Santafé, el bajo-barítono Marko Mimica y el tenor Marcelo Puente.

El año pasado el concierto contó con una estrella internacional, el venezolano Gustavo Dudamel, que centró su concierto con la Sinfónica del Liceu en música de películas. Los conciertos tienen un presupuesto de 500.000 euros y 350.000 que vienen de la tasa turística. "Estos conciertos demuestran que la clásica no tiene fronteras", ha señalado Xavier Marcé, concejal de Cultura. Se espera a unas 30.000 personas en cada concierto. Al igual que en la última edición en esta también habrá varias pantallas y altavoces a lo largo de 250 metros de la playa para poder llegar a un gran número de personas de todas las edades.

Estos conciertos organizados por Barcelona Obertura en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación "La Caixa" también cuenta con otras acciones pensadas para los más vulnerables que no puedan acercarse a la playa. Pensando en ellos, el Cor Petits y el Cor Mitjans del Orfeó Català ofrecerán dos conciertos a residencias de gente mayor del barrio de la Barceloneta y el Cor Infantil en el Hospital del Mar de Barcelona.

La iniciativa Clàssica a la Platja es fruto de la colaboración público privada entre mecenas e instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona, el Puerto de Barcelona y la buena sintonía existente entre el Liceu, el Palau de la Música y L'Auditori para desarrollar este tipo de iniciativas gratuitas y abiertas a todo el mundo.