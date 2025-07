Jonathan Nott, nuevo director musical del Liceu

El maestro Jonathan Nott (Solihull, Inglaterra, 1962) será el nuevo director musical titular del Gran Teatre del Liceu a partir de la temporada 2026-2027 y durante cinco temporadas estará al frente de la Orquestra Simfònica del Liceu. Nott toma el relevo al maestro Josep Pons, que ha estado 14 años al frente de la formación, que ha contribuido a renovar, ampliar y mejorar. En agradecimiento a su labor, el maestro Pons será director musical honorario del Gran Teatre del Liceu a partir de la temporada 2026-2027.

La trayectoria de Jonathan Nott, marcada por una maestría profunda, claridad y sensibilidad, traza un viaje sonoro que va desde Mozart y Schubert hasta Mahler, Bruckner y Shostakovich, y llega a los límites de la creación contemporánea. Actualmente es director titular de Tokyo Symphony Orchestra y director musical y artístico del Orchestre de la Suisse Romande, fue el impulsor del prestigioso Concurso de Dirección Gustav Mahler. Antes fue directo de la Orquesta Sinfónica de Bamberg (2000-2016) y del Ensemble Intercontemporain (1995-2000). Nott tiene un amplio catálogo discográfico que incluye, entre otros, la producción orquestal completa de Ligeti con la Filarmónica de Berlín y 'La canción de la tierra' de Mahler con la Filarmónica de Viena y Jonas Kaufmann.

Conexión con Barcelona

En Barcelona ha actuado en el Palau de la Música con diferentes orquestas pero nunca ha dirigido en el Liceu. Su último concierto en el auditorio modernista de Domènech i Montaner fue con la Suisse Romande en febrero pasado con un programa que incluyó 'La consagración de la primavera' de Stravinski y el 'Concierto para violín en Re menor' de Sibelius, con Midori como solista.

"Este nombramiento representa para mí un gran privilegio y todo un honor. Desde mi infancia he estado profundamente vinculado al mundo del canto y la ópera, y siempre que he tenido la oportunidad de dirigir a Barcelona, he sentido una conexión muy especial con su público", ha destacado el director a través de una nota enviada por el Liceu. Hace poco asistió al Liceu a una representación de 'Rusalka' de Dvorak donde pudo comprobar la calidad de la orquesta que dirigía Josep Pons. "La complicidad entre los músicos y la energía que transmiten fueron absolutamente inspiradoras", ha recordado. Confiesa que para él, "recibir la propuesta de asumir la dirección musical del Gran Teatre del Liceu ha sido un honor inmenso y una responsabilidad que asumo con gran entusiasmo. Estoy deseando reencontrarme con este gran equipo al inicio de la temporada 2026-2027 y emprender este enriquecedor viaje juntos”.

Para Josep Pons que ha estado involucrado en la selección del nuevo titular, como los músicos de la orquesta del Liceu, está encantado con la elección. "Aplaudo de manera entusiasta el nombramiento de Jonathan Nott como sucesor mío en la dirección musical del Gran Teatre del Liceu.. Pienso que se trata de un gran acierto y de una excelente noticia tanto para el Gran Teatre como para el mundo musical de nuestro país". En su opinión el Liceu ha hecho bien dos cosas: "una cuidada selección, de forma discreta y, por primera vez, con la participación de la Orquesta en este trayecto", ha destacado. "Mi más cordial felicitación también a Jonathan. Se encontrará con un gran teatro, con unos cuerpos musicales de primer orden, llenos de ilusión y ganas por hacer la mejor música posible".

Del coro a la batuta

Jonathan Nott un experto tanto en música contemporánea como el gran repertorio, creció en la tradición anglicana de la música coral. Fue tenor en la Universidad de Cambridge y estudió canto operístico en el Royal Northern College of Music. Fue repertorista en el London Opera Studio y empezó a trabajar en Alemania, en la Ópera de Frankfurt y en la de Wiesbaden, donde dirigió las principales obras del repertorio, incluido el ciclo completo de 'El anillo' de Wagner.