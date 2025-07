Jennifer Lopez desata la locura en el inicio de su gira en Pontevedra

Y por fin, llegó el día y JLo se hizo con el escenario del Parque de Tafisa de Pontevedra. Pocos conciertos levantaron tanta expectación como el ofrecido por la diva del Bronx. Desde que se anunciara que Jennifer Lopez vendría a la ciudad, un torrente de emoción se desató por Pontevedra para acabar desembocando en múltiples (y bizarras) teorías de todo tipo en torno a la disponibilidad de entradas (que aparecían y desaparecían como los ojos del Guadiana), la incredulidad porque la artista cantara en la Boa Vila e, incluso, la idea de que de haber concierto lo daría una doble de la cantante de «Jenny from de block». Pero todo quedó disipado a eso de las diez de la noche, cuando «la del bloque» hacía su aparición en el escenario volviendo loco al personal que la esperaba ansioso ante lo que había parecido imposible.

Jennifer Lopez hace historia en Pontevedra. / EFE RAFA VÁZQUEZ

«No creíamos que llegara el día», comentaba un grupo de amigos antes del concierto. «Venimos de tomar una cerveza a la Plaza de la Estrella, queríamos calentar motores con la previa», decía otro grupo de matrimonios jóvenes. Apenas minutos antes, aún había quien preguntaba en alguno de los chats de WhatsApp si «habría alguna entrada disponible» para unirse a colegas que no se lo iban a perder.

El espectáculo de JLo

Con un vestuario propio de una diva, de esos que solo pueden lucir quienes, como ella, no reflejan su medio siglo ni con lupa, la neoyorquina ofreció espectáculo. Luces, coreografías llenas de ritmo en las que la artista dejó patente su poderío y buen estado físico. De hecho, no fueron pocos los que pudieron verla disfrutando en bikini de la piscina del Gran Hotel La Toja días antes, donde lucía unas piernas perfectamente tonificadas que marcaron el paso en cada canción. Y el público volcado con la cantante y bailarina. Porque si algo caracteriza a esta figura de la música latina es su puesta en escena. Y así, al ritmo de grandes éxitos por todos conocidos (y cantados hasta desgañitarse) como: «Let´s get loud», «On the floor», «Get right» o «Waiting for tonight»; pontevedreses y visitantes desplazados desde diversos puntos de la Península Ibérica, se dejaron seducir por los recuerdos al ritmo de que lo que bailamos en los garitos en tiempos pasados. Junto a ellos, temas de su último álbum de estudio como «This is me... Now».

Y así, en una ciudad arrasada por el calor estival, la gente se fundió con el ambiente festivo olvidando que era martes, que hoy se trabajaba, que los niños tenían campamento y cualquier otra preocupación. Para, en su lugar, sudar a gusto al son de JLo.

Los que fueron estaban entregados. Pero muchos fueron los que declinaron la propuesta del recién estrenado nuevo festival veraniego de la ciudad, el BigSound. Y es que la diva, que representa como pocas el liderazgo de la música latina en estos tiempos, no convenció a todos con su visita. La organización había jugado al despiste con el aforo y entradas vendidas, de hecho, antes de abrir era posible comprarlas por internet. Y días previos, festivales ya consolidados como el PortAmérica, habían reventado los espacios con la asistencia de más de 20.000 espectadores por día. A pesar de ello, el concierto se vivió con pasión y resonó en toda la ciudad.

La cantante y actriz estadounidense Jennifer Lopez, de origen puertorriqueño, considera que los artistas latinos viven una era dorada a nivel internacional y que han pasado de ser un «nicho» a tener un mercado mundial, como ocurre con nombres como Bad Bunny, Karol G y Shakira. «Creo que estamos en una época dorada internacional para los artistas latinos. Hemos trascendido de tal manera que ahora el mundo entero es nuestro mercado», aseguró Lopez en respuesta a preguntas de Efe durante su estancia en Pontevedra, donde ayer arrancó su gira ‘Up All Night’.

Lopez, que suma más de tres décadas de carrera como actriz, cantante y bailarina, explicó que los artistas latinos antes eran un «nicho» e incluso en Estados Unidos eran «relegados a un rol específico», como «música en español» o «actriz latina». «Y ya no es así. Finalmente, de alguna manera, hemos roto esa barrera», celebró JLo, como se conoce también a la artista, y ha señalado que todavía hay más margen para crecer.

Pero ya se está logrando, ha insistido, «con todos los grandes artistas musicales jóvenes que ahora mismo se están infiltrando en todo el mercado estadounidense también». «Es realmente asombroso y creo que es un momento hermoso para los artistas latinos. Y estoy muy orgullosa de todos ellos, me encantan», dijo Lopez.

La gira internacional

En Pontevedra se vivió el inicio de la gira internacional que la llevará este verano a 19 ciudades de Europa y Asia, siete de ellas españolas, un tour en el que JLo espera que sus fans lo pasen bien, bailen y canten, ya que promete «mucho baile y coreografía, mucha energía y mucha emoción».

«Siempre intento ponerle mucho corazón, así que hay muchos momentos diferentes en el espectáculo. Ese es siempre mi objetivo: llevar a mi público en un viaje, y estoy muy emocionada por que vean esta nueva versión de mi espectáculo», ha dicho. JLo, de 55 años, define su momento actual como su «era de libertad», como un «verano». «Se trata de tener confianza, ser despreocupado y un poco travieso, pero también de florecer. Florecer hacia quien eres, ser quien eres sin complejos, ser dueño de cada parte de ti mismo y celebrarlas. Eso es para mí de lo que trata este verano, esta gira y también de lo que trata la nueva música», ha resumido.

Después de Pontevedra, pasará por Cádiz (10 de julio), Fuengirola (11 de julio), Madrid (13 de julio) y Barcelona (15 de julio) entre otras ciudades.