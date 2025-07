Gracie Abrams corona con su encanto confesional un arranque del Cruïlla rendido al ‘girl power’

Hace apenas dos años cantaba en clubs como Razzmatazz, y este miércoles tuvo a sus pies a una multitud devota en el parque del Fòrum, culminando la jornada de arranque del Cruïlla. Público muy joven y femenino, el de Gracie Abrams, en conexión intensa con esas letras que hablan de relaciones convulsas, fragilidades y confusiones generacionales. Fans, muchas de las cuales tomaron posiciones ante el escenario con horas de antelación.

Al menos, el pase anterior daba señales en la misma frecuencia, lo cual aliviaría su espera: la noruega Marie Ulven Ringheim, que responde por Girl in Red, cantó a los cataclismos anímicos (”cavo hondo, no puedo esconderme de las esquinas de mi mente, / me aterroriza lo que hay dentro”) y a los compuestos químicos en la fogosa ‘Serotonine’ , a golpe de un pop-rock de efecto inmediato. Guitarras, guitarras. Esperemos un poco a meterlas en la caja de pino, tengan la bondad. Y vestigios de educación (o folklore) punk: en ‘I wanna be your girlfriend’ proclamó su amor por una tal Hannah surfeando sobre las cabezas de sus fans.

Rap y cobla sardanística

En el otro gran escenario de la jornada, Lia Kali mandó y tocó fibras sensibles con ‘Kaelis’, álbum-peliculón sobre (cómo no) turbulencias emocionales. Cantó y rapeó con poderío, y su formato, con tantos bailarines como músicos (cuatro), fue de los que alumbran una evolución en el canon urbano. Lo suyo bebe de muchas fuentes y hubo pellizcos salseros y flamencos (‘Fosforito’, su dueto con Dellafuente), andanadas de drum’n’bass y esa toma de tierra llamada ‘Júlia’ (su nombre real), en catalán y con cadencias de cobla sardanística.

Y llegó Gracie Abrams, esa mezcla de cantautora, fresco icono pop y ‘celebrity’ de revista de alta gama, un espejo en el que se sienten reflejadas adolescentes y veinteañeras que demandan un material lírico distinto del que había dominado la música hasta hace poco. El carril de Taylor Swift, en el que ella circula a conciencia también en el plano sónico, tal vez porque es su gran influencia y no puede ni quiere evitarla. Ahí estuvo, para arrancar, ‘Risk’, pieza sobre tener fantasías con alguien a quien no conoces en persona, a riesgo de perder la cordura. Picos de intensidad vocal: “¿Por qué no estás aquí en mi habitación, / rematadamente aburrida sin ti”.

Se percibía la sintonía colectiva en esos remolinos confesionales, estrofas con mucha letra, cantadas (y berreadas) de pe a pa en el Fòrum. “Estas canciones os pertenecen”, hizo notar. Su segundo álbum, ‘The secret of us’, dominó el repertorio, piezas de guitarra acústica y aparato de banda pop detrás, como ‘Let it happen’. El piano la reclamó en el rescate de ‘Too people’, la reciente ‘Death wish’ y la compungida, arropada por el grupo, ‘I miss you, I’m sorry’.

Abrams cantó bien y comunicó, solo que a sus canciones les falta algo de carácter distintivo, que marque diferencias. Pero dio en el Cruïlla lo que se esperaba de ella, incluyendo ‘hits’ como ‘That’s so true’, tema tan torturado como gracioso sobre un triángulo amoroso: “Creo que ella me gusta, es tan divertida / Espera, creo que la odio, no he madurado tanto”. Tal vez tenga razón.