Roc Casagran, escritor: "Ni a las flores ni a los puñales les doy mucha importancia"

Después de un shock, Carla necesita volver a ordenar su vida, reconectar con lo verdaderamente importante y curarse las heridas. Para conseguirlo, tendrá que viajar muy adentro de sí misma, y muy lejos, también, a un montón de islas que le ayudarán a ver la vida desde otra óptica. Éste es el punto de partida de la novela 'Somiàvem una illa' (Univers) con la que el escritor y profesor Roc Casagran (Sabadell, 1980) ganó el premio Sant Jordi 2024. El pasado viernes, el autor estuvo en Agullana dentro del decimoquinto ciclo Punt de Lectura y mantuvo una conversación con el impulsor, el historiador del arte, Enric Tubert.

Hace medio año ganó el premio Sant Jordi con 'Somiàvem una illa'. ¿Cómo ha vivido lo que ha generado?

Me lo estoy pasando muy bien, pero ha sido muy intenso, vas arriba y abajo y yo sigo trabajando de profesor. Estoy intentando disfrutarlo porque sé que esto ocurre una vez en la vida, pero implica muchas cosas y hay que combinarlo con el trabajo y dos criaturas.

¿Cree que tendrá una repercusión en su trayectoria?

Es difícil decirlo, pero he tenido la percepción de llegar a mucha gente que, hasta ahora, no sabían ni quién era yo. Hay algo que me está gustando mucho y es que gente que después de leer este libro leen otros antiguos míos, tanto de novela como de poesía.

No se dejan influir por las críticas negativas. Alguna ha sido realmente dura. ¿Le han afectado?

Han salido dos críticas negativas, una durilla y una muy dura. Pero mi percepción es que recibo un 'feedback' muy bueno en redes, charlas, gente que te cuenta lo que le ha supuesto leer la novela. Una de las cosas que aprendes cuando eres profesor es que te pones delante de una serie de personas y que a algunos les vas a gustar ya otros no. Lo tenía muy claro. Creo que ha habido alguna crítica que era más hacia Òmnium camuflada y yo he sido un daño colateral. No me lo he cogido especialmente mal porque lo relativizo todo, al igual que alabanzas muy entusiastas de gente que me merece mucho respeto.

Es tener los pies en el suelo.

Sí, procuro esto porque me parece que ni a las florecillas ni a los puñales les tienes que dar mucha importancia porque, por un lado, podrían hundirte y, por otro, te podrías pensar que eres quien sabes qué.

¿La escritura qué lugar ocupa en su vida?

Sigue siendo un espacio de juego, una especie de afición que procuro hacer lo más profesionalmente posible, pero, por decisión voluntaria, me lo he reservado como un espacio que no sea mi fuente de ingresos y eso me ha dado una libertad que no tendría si lo fuera. Es muy lícito dedicarte sólo a escribir, aunque en catalán es muy complicado, pero el trabajo de profesor me gusta y todo lo que venga aparte, pues, bienvenido será.

¿Si escribe un best-seller no se lo replantearía?

No. Para escribir 'Somiàvem una illa' me cogí una excedencia de dos trimestres, algo que nunca lo había hecho en la vida, pero necesitaba tiempo. Fui muy consciente de que me detenía, lo escribía y volvía a trabajar. Incluso, para mí, mentalmente es sano. Cuando crecemos dejamos de jugar y para mí sigue siendo un juego. Cuando me pongo a escribir juego, me expreso, me comunico con los demás y conmigo mismo, pero quiero seguir cogiéndomelo como un juego y no como una obligación. No me rijo por las leyes de lo que puede ser rentable económicamente y eso me hace estar bien conmigo mismo. Más que un libro funcione, estoy mucho más feliz cuando me viene un lector entusiasmado, da sentido a lo que hago.

Si se tomó esta pausa, ¿entiendo que tenía clara la novela?

Tenía muy claro que quería escribir una novela porque hacía mucho que no podía permitírmelo por cuestión de tiempo. Más o menos la temática también la tenía definida, quería hablar de la incomunicación en una novela contemporánea. Antes de dejar de trabajar, estructuraré algunas cosas y al empezar ya tenía claro cómo quería hacerlo.

El escritor Roc Casagran, en los jardines, antes de la presentación. / Cristina Vilà

¿Sabía también que sería una mujer la protagonista, la Carla?

Siendo honesto no le di importancia de que fuera una mujer, sí elegir quién contaría la historia y valoré que me daba más juego hacerlo desde el punto de vista de una mujer, más o menos de mi edad. La importancia la he encontrado después sobre todo con muchas mujeres sorprendidas que hable una narradora femenina o realmente cómo puedo empatizar tanto con las mujeres, que se han sentido reflejadas. Ya me gusta porque cuando escribes quieres que sea verosímil y, en este caso, son vivencias que pueden ser compartidas por mucha de la gente de nuestro mundo.

¿Las islas son un elemento central en la novela. Siempre le han generado inquietud o curiosidad?

Es un mundo que siempre me ha llamado la atención, pero en los últimos cuatro o cinco años me he aficionado mucho a saber cosas, curiosidades. El concepto propio de una isla, que en el fondo es un pedazo de tierra que no sabes si va hacia arriba o hacia abajo, que si hay salida debajo del mar o estaba arriba y se va escondiendo, es una percepción que también podemos tener de nuestras vidas. Es un mundo históricamente muy connotado literariamente y puedes jugar mucho con las metáforas.

Elige ocho islas muy curiosas como es el caso de Tuvalu, en Polinesia, que será tragada por las aguas con el cambio climático.

Serán los primeros refugiados climáticos de un estado que desaparecerá entero. Su caso genera muchas incógnitas, algunas exploradas en el libro: qué ocurre si un país entero desaparece y si puede seguir teniendo entidad y dentro de cinco generaciones, cuando no haya nadie vivo que recuerde a nadie que haya vivido en ese lugar, si se seguirán sintiendo de ese territorio o ya serán del lugar donde se les coloque.

Roc Casagran hablando en los jardines de la Sociedad la Concordia de Agullana, el pasado viernes. / Cristina Vilà

Las islas van apareciendo intercaladas en el texto mientras Carla se va haciendo preguntas sobre su vida, ¿preguntas que quizás usted también se ha planteado en algún momento?

Los dilemas que tengo yo, entiendo que son muy generalizados y aquí los expone la protagonista. Es una manera de decirle al lector que no está solo, que este malestar, a veces vital, no es la única persona que lo tiene, es un mal social nuestro. Quería tocar temas de nuestro presente: la incomunicación, el turismo, las relaciones de pareja, los hijos, la relación con los padres, cómo nos relacionamos con el trabajo y qué valor le damos... reflexiones que todos hemos hecho.

La protagonista opta por escribir una carta dirigida a su pareja con un profundo tono confesional. No es la única que lo hace. A ella le escribe Ramon Cirera, un solitario amigo.

En la novela aparecen varios personajes que son poco capaces de comunicarse, un buen retrato de nuestro mundo. Muchos no sabemos contar, desde el fondo de las tripas, como nos sentimos, intentamos matizar, camuflar un poco, maquillarlo. Ramón es uno, Carla mismo, incluso su madre, aunque no lo hace en forma de carta. Cada uno va encontrando la forma de acabarse abriendo con mayor o menor éxito. El mensaje es éste: hablemos, con los que tenemos cerca tenemos que ser capaces de ir un poco más allá para intentar sacar de dentro cosas que, una vez sacadas, es más fácil solucionar. Tenemos un mundo con este punto de estrés, que es lo que les ocurre a la pareja, que tienen unas vidas muy ocupadas y que no nos permiten sentarnos y volver a mirar el mapa para ver por dónde íbamos. Tengo la sensación de que yo he vivido con ese estrés ya antes de tener niños. Quizás el sueño es bajar revoluciones aunque este ritmo frenético nos lo ponemos nosotros porque no lo sabemos evitar.

Carla escribe la carta a mano, un ejercicio casi anacrónico, pero, seguro, mucho más introspectivo.

La escritura a mano es una manera de vincular el cuerpo con el cerebro y, en último término, con el alma. Para Carla, que hace esta bajada a los infiernos (va a una isla, Tabarca, al sur del país), es la manera de volver a los orígenes y decirse: "Desde estos orígenes, volvamos a pensarnos".

Ella está haciendo muchos lutos, el primero el de la madre, figura esencial que le transmite al final un legado.

Cierto, la madre es una persona muy pragmática y de poca conversación profunda, pero en sus últimos días da un giro y le muestra que la mejor manera de enseñar es, sin duda, con los actos y no con las palabras, pero que va bien abrirse, hablar. Es lo que acaba aplicando Carla cuando escribe la carta.

"No me rijo por las leyes de lo que puede ser rentable y eso me hace estar bien conmigo mismo" Roc Casagran

El otro gran incomunicado es Ramón, marcado por la muerte de su hermano mayor del que hereda el nombre como le pasó a Salvador Dalí.

Es uno de los personajes que me gustó más de ir creando por este aura de personaje extraño, que en un pueblo es visto como un bicho raro y nadie se le acerca. Hay muchos como él en la vida, pero quería mostrar cómo vive él esta incomunicación con su entorno y cómo se busca la vida para comunicarse, que es lo que acabamos haciendo todos como podemos. También él me daba juego para hablar de las expectativas que, a veces de forma involuntaria, los padres ponen en los hijos y cómo esto puede ser una carga para ellos y les condiciona. En su caso, existe un punto de condicionante por lo que le ha pasado a su hermano fallecido.

Las ausencias también le pesan mucho a Carla, sobre todo, la del padre del que lo ignora casi todo.

El mundo lo construimos con las piezas del puzle que tenemos, pero también el mundo que nos queda es con esas piezas que no tenemos. Por tanto, nuestro panorama vital acaba siendo quizás un puzle al que le faltan unas cuantas piezas. Éstas pueden ser de una punta y nos funciona igualmente, pero otras en posiciones muy centrales y nos hacen vivir mal. Quizá si Carla hubiera tenido la mentalidad de la madre habría ido tirando por el derecho, pero cuando le da vueltas se da cuenta de que estas ausencias carecen. Incluso, la ausencia de su amiga, Nora, en momentos determinados. A veces hay ausencias que no son físicamente, por la muerte, sino que echas de menos a aquella persona en épocas de tu vida o la ausencia a medida que te vas haciendo mayor, la melancolía de cosas que han vivido en la juventud y que saben que no volverán. Todos estos elementos nos conforman nuestra forma de ser y yo procuré la de Carla, pero creo que es extrapolable a cada uno de nosotros. Somos de la forma que somos porque hemos vivido lo que hemos vivido, hemos perdido quienes hemos perdido, porque nos falta no sé qué y nos hace ser de una manera concreta y nos hace estar en el mundo como podemos.

"Quizá el sueño es bajar revoluciones; el ritmo frenético nos lo ponemos nosotros, no sabemos evitarlo" Roc Casagran

¿Qué le ha sorprendido más de las cosas que le han contado los lectores?

Yo pensaba que era un friki de las islas y he encontrado que no estoy solo. También darme cuenta de que mucha gente ha llorado, pero que lo ha hecho, me gusta pensarlo, con un punto de ternura porque es una novela que deja un punto de luz y esperanza, que era la voluntad. He llorado, pero me ha sanado; llorar porque he recordado historias con mi madre. Y, después, también he encontrado un buen grueso de lectores que han leído el libro dos veces y esto hace una ilusión bárbara, sobre todo viendo la brutal oferta de libros, no sólo contemporáneos sino a lo largo de la historia de la humanidad. Que haya alguien que destine un rato de su vida a leer algo que tú has escrito, lo que nos toca decir como escritores es gracias. Pero que lo haga dos veces, fijándose con cosas más técnicas, los saltos entre los temas y la estructura… Ésta, además, suponía un cierto esfuerzo, porque quería que fluyera y la lectura funcionara fácilmente, pero que hubiera ese encaje de piezas porque, en el fondo, era lo mismo que está haciendo Carla, encajando las piezas de su rompecabezas vital. Pretendía que la novela hiciera lo mismo.

Cada lector aporta una nueva visión y el libro crece.

El otro día fui a un club de lectura que, como siempre, integrado mayoritariamente por mujeres, se habían formado dos bandos: uno muy favorable a lo que había hecho Carla y otro indignado por el mismo. Esto es bonito porque tú retratas a un personaje que a ti te funciona por lo que quieres contar, pero nunca puede ser extrapolable a todo el mundo porque cada persona es un mundo y actúa de formas diferentes. Que a partir de una lectura comencemos a hablar de valores, de cómo vemos el mundo, a discutirse airadamente, está bien y es muy sano.