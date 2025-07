Thurston Moore: "Contemplar desde primera fila el ascenso de Nirvana fue fascinante y terrible a la vez"

Con una vocación de exploración permanente y fértiles conexiones con los mundos del arte, la poesía, la moda y el cine, Sonic Youth (1981-2011) fue un grupo fundamental en la construcción del rock alternativo de los años 80 y 90 y un nombre de referencia cuyo legado trasciende el ámbito estrictamente musical. Tres lustros después de la abrupta disolución de la banda, el guitarrista y cantante Thurston Moore (Coral Gables, Florida, 1958) publica 'Sonic Life' (Contra), una suerte de autobiografía que utiliza la trayectoria de Sonic Youth como vehículo para trazar una apasionada genealogía de las escenas rock más inquietas y ruidosas del último medio siglo.

El libro se presenta como "las memorias de Thurston Moore de Sonic Youth" pero acaba resultando algo un poco distinto. Pasados los años de aprendizaje, tiene más de repaso a la escena del rock independiente de los 80 y los 90 que de confesión personal.

Soy consciente de que cuando se habla de "memorias" se generan unas expectativas a las que tal vez este libro no responde. Pero lo que yo quería aquí era escribir sobre todas esas cosas que me han inspirado y han sido relevantes en mi vida. Epifanías con las que probablemente mucha gente que se inició en la música a finales de los años 70 se puede sentir identificada. Las revistas, los libros, las bandas, los conciertos, los discos, los clubes, la ciudad de Nueva York... Esos son los significantes que me han definido como artista y como persona, y es de eso de lo que me apetecía hablar. El primer borrador del libro era el triple de extenso y buena parte de lo que acabé eliminando, por consejo de mis editores, eran comentarios sobre mi colección de discos [risas].

Los lectores que busquen revelaciones sobre las dinámicas de poder dentro de Sonic Youth o sobre el fin de su matrimonio con [la cofundadora del grupo] Kim Gordon quedarán decepcionados. ¿Le preocupa?

Como digo, mi pretensión no era ofrecer una historia del grupo. En realidad, no hay muchos libros sobre Sonic Youth y algunos de los que hay contienen bastantes inexactitudes, y esto no lo digo por el de mi amigo Ignacio Juliá ['Estragos de una juventud sónica']. En cualquier caso, 'Sonic Life' va de otra cosa. No escribo apenas sobre mi vida familiar o sobre el final de mi matrimonio porque no son asuntos que quisiera exponer en un libro. Es una decisión personal. Quería que el libro fuera una celebración de la música y del arte que me ha inspirado, y no me parecía oportuno cargarlo con una información íntima o con una energía negativa que seguramente habrían atraído la atención pero habrían desvirtuado el propósito de la obra.

Sonic Youth en 1987. De izquierda a derecha, Kim Gordon, Lee Ranaldo, Steve Shelley y Thurston Moore. / Naomi Petersen / Chris Petersen Images

Buena parte de 'Sonic Life' puede leerse como un fascinante diario de gira. ¿Mantenía un diario cuando Sonic Youth estaba en la carretera?

No, y ojalá lo hubiera hecho. Probablemente, el relato sería bastante diferente, porque la memoria es una cosa curiosa: puede ser muy selectiva y también bastante creativa. En realidad, sí escribí un diario durante un breve periodo, a finales de los 80, para la revista 'Forced Exposure', y cuando lo releo ahora, no tiene mucho que ver con mis recuerdos. Le pregunté a Lee [Ranaldo, guitarrista de la banda] un par de cosas sobre los inicios de Sonic Youth y me dijo: "Bueno, tendré que consultar mis diarios". Resulta que él sí mantuvo un diario durante los primeros dos o tres años del grupo y yo no tenía ni idea.

Señala que en sus años de iniciación a la música, los periodistas musicales fueron para usted tan importantes como los propios músicos. ¿Siente que esa relevancia cultural de la crítica de rock es algo que se ha perdido para siempre?

No lo veo así. Como dices, mi primera inspiración, casi más que los discos, fueron las fotografías y los artículos que veían en revistas como 'Creem', 'Circus' o 'Rock Scene'. Allí escribían gente como Patti Smith, Lester Bangs o Richard Metzer, que tenían personalidades muy atractivas y que fueron tan importantes para mí como lo fueron Lou Reed o Iggy Pop. Es verdad que las revistas musicales en papel ya no tienen hoy, ni de lejos, la influencia que podían tener a finales de los años 70, pero es que los canales para obtener información se han multiplicado. Piensa en una plataforma como Substack y en las posibilidades que brinda a los periodistas y a los propios músicos a la hora de comunicarse con los aficionados. El Substack de Jeff Tweedy [Wilco], por ejemplo, es excelente. Y, por otra parte, ahora se publican más libros sobre música que en cualquier otro momento. Diría que eso es una prueba de que el interés por escribir y por leer sobre música no se ha perdido en absoluto.

Moore, en 2011, en el último concierto al aire libre de Sonic Youth / Dana Distortion Yevin

Usted creció en una familia estable en un entorno rural, pero desde muy joven sintió una inclinación por un tipo de música y un tipo de arte muy subversivos y urbanos. ¿Ha llegado a entender por qué?

Eso es algo que llevo preguntándome toda mi vida. ¿Por qué la imagen de Iggy Pop saltando sobre el público con el cuerpo rociado con espray plateado me sacudió de un modo en que no lo habían hecho James Taylor remando en una barca o Robert Plant con el pecho peludo balanceando un micrófono? En ese momento, yo vivía en un entorno familiar confortable y no arrastraba ningún trauma ni nada de eso. Pero sentía que aquel mundo me interpelaba, me planteaba preguntas y desafíos. Supongo que me sentía intrigado por todo aquello que estuviera fuera de la normalidad en la que estaba instalado. ¿Por qué? No tengo una respuesta para eso.

En un momento del libro, el protagonismo se desplaza hacia Nirvana y Kurt Cobain, con los que Sonic Youth compartió gira en 1991. Después del megaéxito de 'Nevermind', usted se pregunta si Sonic Youth podrían tal vez ser los siguientes.

Ese fue un momento en el que realmente parecía que cualquier cosa pudiera pasar, y ellos [Nirvana] no dejaban de hablar de nosotros y de lo importantes que habíamos sido para ellos. Curiosamente, mientras yo tenía esa fantasía fugaz y un poco absurda de acceso al 'mainstream', Kurt planeaba hacer un disco que se pareciera a los nuestros. Pronto me di cuenta de que, aunque las bandas del 'underground' tuvieran más oportunidades de fichar por sellos grandes y ampliar su público, el fenómeno de Nirvana, esa increíble explosión de popularidad, era algo exclusivamente suyo. Y además sucedió de manera orgánica, sin que ellos lo planearan en absoluto. Contemplar algo así desde primera fila fue fascinante y terrible a la vez, porque los colocó en una posición muy difícil de gestionar psicologicamente. Las conscuencias, como vimos, fueron dramáticas.

¿Echa alguna vez de menos estar en Sonic Youth?

No lo echo de menos, no. Sonic Youth existió durante más de 30 años y formar parte de ello ha definido mi vida. Lo recuerdo con gran afecto y es algo que siempre estará ahí, conmigo. Pero te aseguro que no echo nada de menos meterme en una furgoneta para recorrer Estados Unidos o Europa. Prefiero quedarme en casa escribiendo.