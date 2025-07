Stevie Wonder, más música que ‘entertainment’, 26 canciones y sin puestos de ‘merchandising’ en su vibrante reaparición escénica

Stevie Wonder debe ser uno de los poquísimos grandes nombres del circuito pop en cuyos conciertos no se vende ‘merchandising’, esa línea de negocio que tan crecientes beneficios suministra: aquí no cuentan los ‘souvenirs’, sino la música y nada más, desplegada en repertorios de dos horas y media (28 canciones), donde se gasta más en músicos (15) que en ‘atrezzo’ visual (una pantalla, un fondo de ’leds’). Así fue este lunes en el Utilita Arena de Birmingham, una de las cinco únicas plazas de esta minigira británica, bucólicamente titulada ‘Love, light and song’.

Los grandes ‘tours’ han ido quedando atrás en su agenda: a la Europa continental no ha vuelto en la última década (y a Barcelona, desde 1984). Sus conciertos tienen algo del ‘tempo’ de otra era. Este lo comenzó con un poco de plática, presentándonos a dos de sus nueve hijos, Aisha y Mandla, cantantes integrados en el quinteto coral, que le arroparon en el arranque filo-góspel de ‘Love’s in need of love today’ (del magno doble álbum ‘Songs in the key of life’, 1976). Mensajes amorosos y buenas intenciones, apuntando “a los líderes mundiales”, a los que pidió (sin precisar nombres) “que den lo mejor de sí mismos para que el mundo vaya hacia adelante”.

Lo del planeta dejémoslo para otro día. En el escenario todo fue bien a medida que Wonder, sentado ante sus teclados electrónicos de cara al público, fue soltando sus cartas triunfantes: el reggae de ‘Master blaster (jammin’)’, homenaje a Bob Marley, y el poderoso ‘groove’ de ‘Higher ground’; la tierna ‘You are the sunshine of my life’ y el fogoso soul espiritual de ‘Signed, sealed, delivered I’m yours’. Reseñable buen estado vocal, un color juvenil conservado a los 75.

A Wonder se le reconoce su rol pionero en el manejo del sintetizador en la música negra, y a la vez sus directos tienen una sofisticada base orgánica, con cierta pulsión jazz-funk. Para el número más ligerito y popero, ‘I just called to say I love you’, prefirió la textura seria del piano de cola, como en ‘My cherie amour’, balada de cuando él era el niño ‘maravillas’ de 17 años. Se ausentó en un tramo central y Aisha y las coristas cantaron a Aretha Franklin y Anita Baker, y cuando volvió abordó un par de temas con fuerte fondo social: el canto de celebración afroamericano ‘Happy birthday’ y, una de las cimas de la noche, un arrollador ‘Living for the city’, sobre la vida en los márgenes de la gran urbe.

El Stevie Wonder armonicista, otra de sus facetas, se hizo por fin realidad en ‘Isn’t she lovely’, la pieza inspirada, hace cinco décadas, por el nacimiento de Aisha, y en ‘Do I do’. Tramo tendente a los grandes éxitos, pero sin urgencias, modulando el prescriptivo ‘rush’ abrumador y combinando el desplazamiento de foco (a Mandla en ‘I can only be me’) con la imperial ‘Sir Duke’ (ofrenda a Ellington) y la (civilizada) bacanal ‘funky’ de ‘Superstition’. ¿Fin de fiesta aplastante? Bueno, Wonder estiró un poco más la sesión con un par de piezas menos efusivas, fuera de guion, ‘As’ y ‘Another star’, como si no pretendiera tanto impresionarnos con el golpe de efecto y el culto al clímax categórico, sino enredarnos en una cambiante telaraña de tonadas, con más arte que espectáculo.