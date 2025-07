Jordi Herreruela, director del Cruïlla: "Atacar al Sónar es atacar a Barcelona"

El Cruïlla afronta, a partir del miércoles y hasta el sábado en el parque del Fòrum, una 15ª edición que maneja reclamos artísticos de signo muy abierto y transversal, en la tradición del festival: Gracie Abrams, Fermin Muguruza, Alanis Morissette, Sex Pistols con Frank Carter, Thirty Seconds to Mars, St. Vincent… Un cartel en el que, mirando el camino andado en todos estos años, Jordi Herreruela, su impulsor y director, ve alcanzados los objetivos que manejaba cuando, desde su experiencia previa en el ciclo Cruïlla de Cultures (Mataró), trataba de leer el futuro. "Nuestro esfuerzo ha sido el de crear un evento en el que, actúe quien actúe, tengamos una respuesta del público", reflexiona. "Y en esta edición se ve muy claro. Estamos donde un día soñamos llegar a estar".

El Cruïlla, con su aforo máximo de 25.000 personas por jornada (la del sábado está cerca del 'sold out'), "no es un lugar para ir a ver a un único artista", sino para abrir los oídos a propuestas de signo diverso y compatible. La oferta de los miércoles, para la franja más juvenil, ha dejado atrás el patrón urbano y presenta a Gracie Abrams como gran reclamo. "Y nos funciona igual, del mismo modo que, este año, el jueves hemos pasado de la latinidad al punk y la gente también ha respondido", explica Herreruela. El fichaje de Adams se produjo hace muchos meses, cuando su grado de popularidad era inferior al actual. Hoy hay herramientas para tratar de calibrar el volumen de público que puede traer un artista, "pero hay cantantes con muchas escuchas que luego no venden entradas", desliza, y "todavía funciona la intuición".

Cartel "sin extremos"

Respecto a la desaparición de la noche latina, la causa es la "oferta brutal" que se concentra estos días en Barcelona en ese segmento musical (conciertos de Marc Anthony, Rauw Alejandro, Juan Luis Guerra, Jennifer López, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Santana…). "Hemos visto cómo han subido los precios, la guerra que se ha creado, y nos hemos retirado porque podríamos no salir bien parados", explica Jordi Herreruela. "Cuesta imaginar que haya público para tantas noches de música latina". El actual reguetón comercial no entra en los parámetros del Cruïlla. "Aunque años atrás trajimos a los padres, Tego Calderón y Calle 13". El festival opera en un marco musical "distanciado de los extremos, inclusivo, y por eso tampoco hemos traído figuras de heavy metal o techno".

La labor del Cruïlla es "buscar aquellas propuestas que crees que en unos meses funcionarán y que todavía manejan precios razonables", así como "recuperar artistas que han estado un tiempo desconectados y que pueden volver en buenas condiciones". El festival no es ajeno al dolor de cabeza que sufre el sector en la esfera internacional: la crisis de los cabezas de cartel, figuras que se ven con poder para prescindir de los festivales y programar por su cuenta 'arenas' o estadios, en el actual contexto de crecimiento de los macroconciertos. "Ahora hay más artistas que ellos solos pueden llenar estadios, y un público que prefiere el 'show' de dos horas, con la producción completa, en lugar del festival", cavila Herreruela. "Pero son dos tipos de experiencia diferentes".

Una carrera de fondo

Uno de los llena-estadios de este verano, Kendrick Lamar, pasó por el Cruïlla en 2015, en tiempos de 'To pimp a butterfly', su álbum de consagración artística. Que no comercial, al menos en España. "Fue un pinchazo de público, quizá llegamos demasiado pronto". El director recuerda que la suya ha sido una carrera de fondo. "Durante diez años nos dedicamos a invertir dinero".

Herreruela dice haber vivido "con sentimientos contrastados" el debate sobre la propiedad de los festivales y lo que implica ir a parar a fondos de inversión y conglomerados financieros, polémica espoleada por el caso del Sónar y KKR. "Atacar al Sónar es en cierta medida atacar a Barcelona, y me sabe mal que pase. Sigue siendo la vanguardia 30 años después y deberíamos tener la capacidad de protegerlo", reflexiona. "Al mismo tiempo, quien ha atacado al Sónar lo habrá hecho considerando al festival como una herramienta y ha logrado poner el foco en un problema gravísimo en Palestina y generando atención comunicativa y posicionamiento de los artistas, algo que seguramente era necesario. Pero el daño colateral es injusto para el Sónar y para Barcelona". Añade el director del Cruïlla que "deberíamos rascar un poco y ver quién hay detrás de la campaña de [el movimiento propalestino] BDS".