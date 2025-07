Toni Hill: “Cualquier monstruo, si lo miras de cerca, tiene su punto de humanidad"

“Esta es difícil de contar”, avanza Toni Hill (Barcelona, 1966) mientras maniobra alrededor de ‘La muerte blanca’ (Grijalbo), tercera y última entrega de la Trilogía del Verdugo que descorchó en 2023 con ‘El último verdugo’, orillando el 'spoiler' y manteniendo el suspense a buen recaudo. “Hay una niña desaparecida. Bueno, secuestrada”, anuncia. Y hasta aquí. O casi. Porque también hay familias en proceso de descomposición y reconstrucción, editores insistentes, agentes de los Mossos de agenda imprevisible, cameos del comisario de BCNegra, y viejos conocidos como la criminóloga Lena Mayoral y el asesino en serie y psicópata de guardia Charlie Bodman, el mismo que sembró el pánico en la primera novela ejecutando a sus víctimas echando mano de un cruel garrote vil.

“Hay un monstruo declarado, pero no es el único”, concede Hill, que venía de sembrar el pánico en el pirenaico valle de Boí con ‘La hora del lobo’ y se reparte ahora entre Barcelona y Belfast para el último baile, danza macabra a ritmo de thriller espídico, de Lena y Charlie. En la capital catalana, la prestigiosa doctora ayuda al subinspector David Jarque a resolver el caso de la niña secuestrada, mientras que la convulsa ciudad norirlandesa se convierte en el refugio ideal para que el Verdugo pase desapercibido entre manifestaciones ultraderechistas y sesiones de terapia en el psicólogo. “Es una ciudad interesante, con una historia de violencia muy marcada y totalmente alejada de la ciudad de diseño de Barcelona”, apunta el barcelonés.

Yo escribo género negro porque me interesa. Además, te permite plantear algo atractivo para el lector y luego meter un montón de cosas; las que te dé la gana, en realidad: desde la trata de blancas hasta el microcosmos de una familia"

Para ambientarse un poco mejor, el también autor de ‘Tigres de cristal’ escribió parte del libro en una casita de Bangor, a media hora en coche de Belfast, idéntica a la que ocupa su siniestro y sin embargo convincente protagonista. "Con estas novelas, el reto era crear y convivir con un psicópata que puede convencerte de que no tiene más remedio que matar. Tiene un magnetismo personal muy bestia", asegura Hill.

Toni Hill, fotografiado antes de la presentación de 'La muerte blanca' / EFE

Las posibilidades del género

Justicia, traición y rencor son los ejes vertebradores de una trilogía con la que el barcelonés se ha propuesto exprimir y aprovechar todas las posibilidades de género. El thriller como fin en sí mismo y, al mismo tiempo, como catalizador de dramas cotidianos y miedos cervales. “Yo escribo género negro porque me interesa. Además, te permite plantear algo atractivo para el lector y luego meter un montón de cosas; las que te dé la gana, en realidad: desde la trata de blancas hasta el microcosmos de una familia. Hacer eso y que no sea banal tiene su dificultad", explica. Y en ‘La muerte blanca’, el catálogo de cosas no banales va desde las máscaras del monstruo y su propia naturaleza a las dinámicas familiares del enloquecido siglo XXI.

“Nadie es un monstruo las 24 horas del día -reflexiona Hill-. En cualquier monstruo, si lo miras de cerca, acabarás encontrando un punto de humanidad”. En este sentido, añade, este turbulento y perturbador tríptico nace como una interrogación sobre "lo que nos convierte en monstruos". "¿Es el amor? ¿El odio? ¿Que no nos quieran? ¿Qué es lo que lleva a alguien en apariencia normal a cometer un crimen insospechado?", se pregunta.

Familias y algo más

No acaban ahí los interrogantes ya que, además de alentar el choque de trenes entre Lena Mayoral y Charlie Bodman, Hill aprovecha aquí los espacios abiertos y la elasticidad del género para escribir sobre la familia. O, mejor dicho, matiza, sobre “una pareja muy contemporánea con un tipo de vida concreto y la relación que se establece entre su nueva pareja, su ex, su hija…”. “Está el gran malo, el Verdugo, y luego tenemos una historia pequeña y universal”, explica. De nuevo, las dudas. Las preguntas. “¿Qué pasa cuando de repente tus niños molestan en tu nueva vida? ¿Por qué te tendrían que querer los hijos de tu pareja? ¿O quererlos tu a ellos? ¿Sería más fácil sin este vínculo con la pareja anterior?”.

De fondo, como un insistente hilo musical, los estragos de la niñez en la psique adulta y las contradicciones de una sociedad que vive por y para los niños. “Estamos en el siglo de la infancia y vivimos dedicados a los hijos, cosa que hace 50 años hubiese sido impensable. Hace 100, los niños servían para trabajar y se tenían muchos porque alguno se les moría y necesitaban a críos para que ayudaran en el campo o en el negocio”, recuerda Hill desde uno de los centros de gravedad de una novela de la que sale con ganas de "experimentar". "Ahora me apetecería hacer algo distinto, pero hay algo del thriller que me gusta mucho, que es destilar todo para que la novela fluya", reconoce.