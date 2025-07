'La Quema' de Elena del Rivero transita por el Grec, la Fundació Tàpies y la basílica de Santa Maria del Pi

El arte empapa el Grec 2025 y se expande por diferentes lugares con el proyecto Extramuros con 'Transitar La Quema'. Este año se centra en la artista valenciana Elena del Rivero, reconocida internacionalmente y comprometida con la reparación y la memoria. Algunas de sus obras son bien visibles en los jardines del Teatre Grec desde el inicio del Festival de Verano de Barcelona. Otras pueden disfrutarse a partir de hoy en diferentes lugares de la ciudad fruto de la colaboración entre el Grec y el Museu Tàpies en coordinación con diferentes creadores, estructuras e instituciones. El proyecto cuenta además con la colaboración de EINA Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona, la Basílica de Santa Maria del Pi, la Escola EINA, el Centre d'Art La Capella, la Galeria Senda, el Loop Festival, Mescladís y Tantàgora.

Actualmente dos collages de Del Rivero pueden verse en el Tàpies en lugares nada habituales. Están colgados en las escaleras que llevan a la terraza. También en la fachada se puede ver un cartel luminoso suyo donde se puede leer 'Letters to the Mother'. Y algunas obras de la serie 'Diarios' se exponen en las vitrinas de la bibloteca del museo. Fuera de sus paredes, la Basílica de Santa Maria de Pi expone 'Canto para un monumento funerario', que incide en la importancia de preservar la memoria, y La Capella acoge otra creación de la artista. Ninguno de estos sitios queda lejos de donde se hará el concierto, por cierto. De esta forma, el Museu Tàpies presenta dos instalaciones de la artista en espacios que habitualmente no se consideran expositivos: y, en el interior, parte de la serie 'Diarios' que la artista realizó en la parroquia gallega.

En otoño, coincidiendo con el Loop Festival, la Galería Senda presentará la totalidad de la serie 'Diarios', y en el Tàpies se proyectará el documental realizado en Galicia por Impro Films.

Concierto inaugural

Este martes tendrá lugar un concierto que inaugurará 'Transitar La Quema' a partir de las 19:30 horas. Se realizará al aire libre, en los jardines de Rubió i Lluch (los de la Biblioteca de Catalunya) donde actuarán Llorenç Barber, músico, compositor, musicólogo, campanólogo y pionero del arte sonoro en Europa, con su campanario portátil y músicos locales del Conservatori Municipal de Música de Barcelona y de la Escola Superior de Música de Catalunya. Una cuarentena de intérpretes participarán en 'L'espai alliberat', nombre la acción.

Durante veinte años, la artista y Mateo Feijóo, el comisario 'Transitar La Quema', trabajaron en el proyecto 'El archivo del polvo', surgido después de que los atentados del 11 de septiembre de 2001 destruyeran el estudio de Del Rivero en Nueva York. Feijóo también estuvo a su lado en 'La Quema', una acción muy documentada que Del Rivero llevó a cabo en Galicia donde destruyó con fuego 51 piezas de los años 70 y 80 lo que la llevó a un proceso de duelo y renacimiento. "Solo me he quedado seis o siete de aquellos años", ha explicado la artista valenciana de 76 años. "No puedo explicar qué es el arte pero sí que lo que yo intento es transformar una cosa en otra para que cada cual vea lo que quiera o lo que pueda", ha declarado Del Rivero cuyo trabajo es muy intuitivo.

'La quema' se llevó a cabo en Galicia, concretamente en A Casa do Pozo, un espacio impulsado por Feijóo en la aldea de San Pedro Fiz de Vilar, en Ourense el año pasado. La documentación de esa acción a través de imágenes y grabaciones sonoras ha sido clave para la concepción del proyecto que ahora se puede ver en Barcelona. La destrucción simbólica, la purificación y la renovación son importantes para Del Rivero que en algunas de sus obras ha utilizado cenizas de aquella hoguera.